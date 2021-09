5 tips om in de flow te komen, volgens experts

Het kan soms magisch aanvoelen om zo in een activiteit op te gaan (bijvoorbeeld een spannend boek lezen, of die perfecte golf pakken) dat je die lange to-do-lijst, dagelijkse beslommeringen of zelfs je telefoon even helemaal vergeet. Maar je ervaart in feite een echte psychologische toestand: een flow.



Je bevindt je in een flow wanneer je helemaal opgaat in wat je op dat moment aan het doen bent. "Je kunt het omschrijven als volledig opgaan in een bepaalde activiteit", aldus Morgan Levy, PhD en gediplomeerd psycholoog in Boca Raton, Florida, en gespecialiseerd in stress, angst en burn-out. "Het is bijna alsof de activiteit en de persoon zelf samen één worden." Dat is het tegenovergestelde van hoe de meesten onder ons meestal functioneren: je hoofd zit vaak vol met dingen waar je over piekert.



Zie je hersenen als een laptop of telefoon. Meestal staan er een paar vensters en apps open die je apparaat vertragen, zegt Randy Peterson, gediplomeerd psycholoog uit Vancouver en auteur van How to be Miserable in Your Twenties. Maar in een flow gebruikt het apparaat al zijn energie om één krachtige app te draaien zodat die zo optimaal mogelijk functioneert.



Experts denken dat je met een klein beetje extra inspanning makkelijk - en vaak - in een flow kunt belanden.