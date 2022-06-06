5 tips om in de flow te komen, volgens experts

De psycholoog die het concept 'flow' in 1990 voor het eerst gebruikte (Mihaly Csikszentmihalyi, voor het geval je van trivia houdt) beschouwde het als een optimale levenservaring. Als je in een flow zit, zit je aan de grenzen van je kunnen tijdens iets dat je tegelijkertijd erg moeilijk en enorm belonend en leuk vindt. "Je voelt je meestal sterk, alert, niet van jezelf bewust, op het toppunt van je kunnen en je lijkt alles onder controle te hebben", zegt hij. Problemen verdwijnen naar de achtergrond.



Andere vooraanstaande psychologen, zoals Martin Seligman, denken dat een flow-toestand belangrijk is om echt intens gelukkig te kunnen zijn. Je voelt je niet alleen goed terwijl je in je flow zit en je bezigheden uitvoert, maar je voelt je ook rustiger, tevredener en vervuld na afloop. (Dat heerlijke gevoel na de flowtoestand is echt de moeite waard, zegt Paterson, omdat het je helpt focussen op de activiteit die je net hebt afgerond, in plaats van meteen maar weer met iets nieuws te beginnen.)



Dit heeft een biologische grondslag: "Wanneer je je in een flow bevindt, komen er neurotransmitters vrij zoals dopamine en serotonine, waar je je goed door begint te voelen", legt Levy uit. Daarom kan een flow-ervaring grote voordelen opleveren voor je mentale gezondheid én je productiviteit vergroten.



Uit onderzoek blijkt een direct verband tussen de flow-ervaring van atleten en hun topprestaties. "Vanuit een sport-psychologisch oogpunt gezien, ontstaat flow als je geest en lichaam volledig synchroon lopen", aldus Joel Fish, PhD en directeur van het Center for Sport Psychology in Philadelphia. Dat geeft je de kans bij uitstek om je WOD te verpletteren, te domineren op het voetbalveld, of vast te houden aan je doel om meer goede koolhydraten te eten.



Regelmatige flow-ervaringen worden ook in verband gebracht met meer zelfvertrouwen en een groter gevoel van eigenwaarde, zo blijkt uit verschillende studies. Flow-opwekkende activiteiten zijn vaak bevredigender en door ze uit te voeren kun je nog beter worden in die bepaalde activiteit. "Mensen die vaak in een flowtoestand komen, kunnen hun vaardigheden verbeteren en deze met nog meer zelfvertrouwen uitvoeren", aldus Levy.



Wanneer al die goede dingen samenvloeien, kom je in een toestand terecht waarin je alles optimaal kunt gebruiken om je doelen te bereiken.