Het effect van consistentie

"Licht of zwaar, trainen tot spierfalen of niet — voor meer kracht is het misschien wel niet zo belangrijk als we dachten", zegt Mandy Hagstrom, PhD, hoofdauteur van het onderzoek en hoogleraar aan de UNSW School of Medicine. Uit haar studie bleek dat bij vrouwen die twee tot vier work-outs per week deden de spiermassa gemiddeld met 3,3 procent groeide over een gemiddelde periode van 15 weken. Daarnaast nam de kracht van het bovenlichaam met 25 procent toe en de kracht van het onderlichaam met 27 procent, ongeacht hoe ze trainden. Waarom? Regelmatig actief zijn, het maakt niet uit op welke manier, draagt bij aan het gemiddelde volume en dat is essentieel voor het creëren van langdurige verandering. (Er is geen reden om aan te nemen dat mannen niet ook baat zouden kunnen hebben bij consistentie.)



Wat betekent dit voor jou? Heel eenvoudig. Wanneer je overweldigd of gestrest raakt van welke work-out je gaat doen, hoe lang en met welke materialen, zul je het eerder opgeven, zegt Hagstrom. En dat geldt ook in het geval van een plotseling gebrek aan motivatie, een drukke planning, geen energie of slecht weer. Let niet meer op de details en ga gewoon iets doen, iedere dag opnieuw. Dan verdwijnen al die twijfels naar de achtergrond.