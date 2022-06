3 manieren om een gelukkiger leven te leiden, volgens psychologen

Hoe het werkt: Eten en winkelen is leuk, maar een activiteit doen waarbij je je betrokken voelt, geeft veel meer voldoening. Betrokkenheid is het gevoel dat je ergens helemaal in opgaat, bijvoorbeeld als je in de zone bent tijdens een lange duurloop, als je helemaal opgeslokt wordt in een geweldig boek, of als je je volledig focust tijdens yoga. Als iemand je vraagt hoe je je voelt, zeg je niet per se gelukkig, maar je voelt je waarschijnlijk wel vredig, zegt klinisch psycholoog Carla Marie Manly, PhD, de auteur van Joy From Fear. Je bent in een staat van rust, waarbij je hersenen stoppen met ratelen omdat je er 100 procent in zit.

Probeer het eens: De kans is groot dat je momenten in je dag of week kunt vinden waarop je ergens helemaal in opgaat (en ervan geniet, dus waarschijnlijk geen Zoom-gesprek). Maar als de dingen die je vroeger deed voordat het leven chaotisch werd, in de vergetelheid zijn geraakt of je gewoon niet meer interesseren, is het tijd om terug te gaan naar de tekentafel. "Zodra je zegt dat je meer wilt [als je midden in een activiteit zit], ben je betrokken", zegt Manly.

Begin met brainstormen over activiteiten die op jouw sterke punten inspelen. "Hoe meer je je betrokken voelt, hoe gepassioneerder je zult zijn", zegt Manly. Als je iemand bent die graag leert, probeer dan een nieuwe sport. Heb je een jungle in je huiskamer? Word dan lid van een gemeenschappelijke tuin en krijg je eigen stukje grond om groenten te verbouwen. Kun je het niet laten om elke keer dat je iets moois ziet een foto te maken? Bezoek plaatselijke musea of schrijf je in voor een cursus fotografie.

Ook hier kan een klankbord nuttig zijn als je nog steeds moeite hebt om je draai te vinden. Vraag je partner of een vriend naar de momenten waarop je extra betrokken lijkt of gewoon heel erg blij, raadt Green aan. Of begin met een dagboek: schrijf elke dag drie momenten op waarop je het gevoel had dat je in de zone was, iets zinvols meemaakte of iets heel goed deed. Denk dan na over waarom. Deze activiteit alleen al kan je een geluksboost geven, blijkt uit onderzoek. En na verloop van tijd kan het je duidelijk maken waar je veel om geeft.