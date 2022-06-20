3 mentale veranderingen om een trainingsplateau te doorbreken

Fysiek uitputtende work-outs, zoals omhoog lopen over die zware trail, kunnen mentaal uitputtend zijn waardoor je gaat vertragen of zelfs helemaal stopt, zegt Waite. Daarom heb je soms volledige afleiding nodig om je los te maken van het zware werk en je momentum vast te houden.



In een van zijn andere onderzoeken ontdekte Andersen dat mentale afleiding — in dit geval een rekenopdracht — vermoeidheid kon verdrijven tijdens een coreversterkende training die werd gedaan door patiënten met rugpijn. Dat is slechts één (zeer specifiek) voorbeeld van hoe je aandacht weghaalt van je lichaam zodat je door kunt gaan zonder te luisteren naar dat stemmetje in je hoofd dat zegt dat je het niet kunt.



Deze techniek om je los te maken werkt het beste bij challenges die je vaak genoeg gedaan hebt om te weten wat je te wachten staat. Anders loop je risico op blessures. Maar er is nog een andere reden: "Vooral wanneer je steeds hetzelfde rondje of dezelfde training in dezelfde omgeving doet, weet je altijd wanneer je opkijkt precies waar de pijn de vorige keer begon", zegt Waite. "Je denkt 'Nu ben ik bezig met die steile helling' of 'Dit is echt zwaar terrein' of 'Hier loop ik in de brandende zon'." Die negatieve anticipatie kan fysiologische consequenties hebben. "Meestal span je je schouders aan, haal je minder diep adem en neemt je hartslag automatisch toe", zegt Waite. Met andere woorden, je verspilt al energie voordat je het echt zwaar krijgt.



Dus wat is jouw volgende stap? Wanneer het je de volgende keer niet lukt een PR te halen in een veilig gebied (dus niet langs de kant van de weg), bel dan eens een vriend of familielid. Praat dan over iets interessants of ingewikkelds. Of je doet een denkspelletje, zoals tellen hoeveel mensen je onderweg ziet die iets blauws dragen, of je kletst met een hardloopmaatje. Zo kun je door afleiding verder vooruitkomen. "Dan wordt je aandacht afgeleid van het ongemak", zegt Waite. "En vooral als je een positief gesprek hebt, is de kans groter dat je ontspannen en gefocust blijft, diep ademhaalt en alle zuurstof in de lucht gebruikt in plaats van jezelf onbedoeld in te houden."



Los daarvan kan het ook een mooie gelegenheid zijn om even bij te praten met je vader.