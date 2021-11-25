De basisprincipes: de wetenschap van een goede nachtrust
Coaching
Volg deze vijf tips van experts om goed uitgerust en met een competitief voordeel wakker te worden.
Diepe, herstellende slaap zou ongeveer een derde van je leven moeten uitmaken. Maar als je net zoals de meeste mensen bent, krijg je er niet voldoende van. "Slaap heeft niet alleen een grote invloed op je algemene gezondheid, maar kan je ook helpen om beter te bewegen, gezonder te eten en een competitief voordeel te krijgen", aldus Jennifer Martin, PhD, universitair hoofddocent geneeskunde aan de Universiteit van Californië en Nike Performance Council Member.
Martin vertrouwt op de wetenschap van slaap om dat patiënten, artsen en atleten te helpen elke dag uitgerust wakker worden, legt ze uit. Daardoor voelen ze zich beter, herstellen ze sneller en leven ze gezonder. Hier volgen haar vijf essentiële richtlijnen die jou kunnen helpen hetzelfde te doen.
- Maak slaap een prioriteit
Biologisch gezien hebben de meeste volwassenen minstens zeven uur slaap per nacht nodig om zich optimaal te voelen. Dit kun je bereiken door slaap in te plannen, net zoals een belangrijke afspraak of taak voor je gezin.
- Volg je eigen ritme
Niet iedereen is klaarwakker om 5 uur 's ochtends en niet iedereen blijft graag laat wakker. Ga niet tegen je eigen voorkeuren in, maar respecteer deze en plan je dagelijkse leven om je eigen biologische klok heen. Als je geen ochtendmens bent, kun je belangrijkere taken of work-outs later in de middag plannen.
- Wees consistent
Als je een slaaptekort wilt inhalen door in het weekend uit te slapen, kan dit je biologische klok opschuiven. Dan voel je je op maandag extreem vermoeid. Wanneer je elke dag rond dezelfde tijd naar bed gaat en wakker wordt, word je makkelijker en met meer energie wakker. In feite maak je zo je interne klok een stuk preciezer.
- Zorg voor een rustige sfeer
Je valt sneller en dieper in slaap in een rustige slaapkamer. Houd je kamer stil, koel en donker om je lichaam volledig te laten ontspannen. Ruim rommel, schermen en werk-gerelateerde spullen op, zodat je niet wordt afgeleid.
- Doe niet te hard je best
Als je moeite hebt met in slaap vallen, neem dan een moment voor jezelf voordat je naar bed gaat. Ga op je bed zitten, sluit je ogen en leg je handen op schoot. Focus op het gevoel van je voeten op de vloer en je handen op je schoot. Besef hoe het voelt om stil te zitten. Kun je nog steeds niet slapen? Ga naar een andere kamer om een boek te lezen, de was te vouwen of documenten te ordenen — iets rustgevends om je af te leiden van slapen. Wanneer je je slaperig begint te voelen, ga je terug naar bed.