De wetenschap van een goede nachtrust

Diepe, herstellende slaap zou ongeveer een derde van je leven moeten uitmaken. Maar als je net zoals de meeste mensen bent, krijg je er niet voldoende van. "Slaap heeft niet alleen een grote invloed op je algemene gezondheid, maar kan je ook helpen om beter te bewegen, gezonder te eten en een competitief voordeel te krijgen", aldus Jennifer Martin, PhD, universitair hoofddocent geneeskunde aan de Universiteit van Californië en Nike Performance Council Member.