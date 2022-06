Wat je moet weten - volgens gynaecologen - als je zwanger wilt worden

Als je graag een kind wil krijgen, denk je vast na over de manieren waarop je lifestyle je vruchtbaarheid beïnvloedt. Avondje doorzakken? Dat gaat vast niet helpen. Minder slapen om je to-dolijst af te werken (of, even eerlijk, je Netflix-lijst)? Misschien ook niet het beste idee. Je grenzen verleggen in de sportschool? Daar wordt het wat ingewikkelder.



Het is wel duidelijk dat regelmatig bewegen je lichaam kan voorbereiden op de enorme fysiologische uitdaging van een zwangerschap en bevalling, aldus Natalie Crawford, MD, gecertificeerd gynaecoloog en endocrinoloog in Austin en medeoprichter van Fora Fertility.



Het is onduidelijk of lichaamsbeweging je vruchtbaarheid kan doen toenemen. Maar wetenschappers weten wel dat als je elke week in beperkte mate aan cardio en weerstandstraining doet, dat de hormoonfunctie kan verbeteren en stress kan verminderen tijdens het traject om zwanger te worden, zegt dr. Crawford. En de mentale kracht en veerkracht die lichaamsbeweging opbouwt, kan je helpen om te gaan met de emotionele ups en downs, voegt ze eraan toe.



Er zit wel een grens aan die voordelen: te veel intensieve lichaamsbeweging kan je cortisol (het stresshormoon dat je vecht-of-vluchtreactie op gang brengt) verhogen, waardoor je lichaam het gevoel kan krijgen dat het misschien niet het juiste moment is om zwanger te worden, legt dr. Crawford uit. Je ovulatie kan dan zelfs stoppen.



Dus hoeveel en op wat voor manier kun je het beste sporten als je zwanger probeert te raken? Je vindt het allemaal hier.