Hoe om te gaan met zwangerschapsklachten en -pijn tijdens het bewegen, volgens de experts

Wat er gebeurt: je ronde ligament is een touwachtige structuur die de bovenkant van je baarmoeder verbindt met de binnenkant van je lies aan beide kanten. Door je groeiende baby rekt het ligament uit, wat krampen en pijnscheuten in je lies, vagina of voorkant van je heupen kan veroorzaken, zegt Nwabuebo. "Vaak gebeurt dit wanneer we draaien of van positie veranderen, aangezien de buik sneller groeit dan het ligament kan stretchen", legt Proulx uit.



Zo ga je ermee om: als je dat deel van je lichaam ondersteunt voordat je draait of gaat staan, kan dat die pijnscheut voorkomen, zegt Proulx. Ze raadt aan om je buik te 'knuffelen' door je buikspieren aan te spannen of met je handen je buik op te tillen voordat je draait, en dan met je schouders en heupen op één lijn te bewegen.



Ook heupspieroefeningen kunnen helpen. Ga op je rug in bed liggen met beide knieën gebogen. Stel dat je rechterkant vervelend aanvoelt. Ga dan dicht bij de rechterkant van je bed liggen en laat je rechterbeen van de zijkant hangen. Adem ongeveer 30 seconden diep in en uit en voel dat je je rechterheup iets oprekt. Als dat niet genoeg is, raadt Nwabuebo aan het stretchen iets intensiever te maken door je linkerknie naar je borst te trekken. Wissel zo nodig van kant en herhaal.





Hoe zit het nu met je work-outroutine? Hoewel rust niet het beste medicijn is tegen alledaagse zwangerschapskwaaltjes, is het nu ook niet de tijd om je er tijdens het sporten overheen te zetten, vindt Proulx. Probeer de intensiteit, de duur en het bewegingsbereik terug te schroeven (ook al wil je mentaal hard gaan) om je een stuk comfortabeler te voelen, aldus Proulx.

Hoe je ook beweegt, luister naar je lichaam. Als er één regel is tijdens je zwangerschap, dan is het dat wel, maar stop ook als iets niet goed voelt. Lichaamsbeweging hoort je beter te laten voelen, niet slechter — ook nu.