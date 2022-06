De voor- en nadelen van work-out-reeksen

Dat geldt vooral voor challenges met één beweging. "Als je elke dag dezelfde weerstandsoefeningen doet, kan dat de kracht in bepaalde spiergroepen verbeteren, maar niet in andere spiergroepen", vertelt Cowan. "Dit kan leiden tot disbalans in je spieren en een veranderde houding", wat later kan bijdragen aan blessures.



Als het om krachttraining gaat, zorg dan dat je totaalplan gericht is op alle grote spiergroepen. Als je een 30-daagse squatchallenge wil doen, doe dat dan. Maar doe dan naast die squats ook een paar keer per week "deadlifts op één been en calf raises, zodat je wel je hele onderlichaam traint", zegt Cowan. Doe ook krachtoefeningen voor je bovenlichaam en core. Gebruik deze holistische aanpak altijd, of je nu een pull-up-, push-up- of lungechallenge doet.