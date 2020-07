Hoe weet je of het vandaag goed voor je is om te gaan hardlopen?

Je hebt sinds gisteren last van een pijnlijke hiel. Of je hebt nog steeds spierpijn in je kuiten van de onverwacht lange fietstocht van afgelopen zondag. Misschien heb je zin om twintig kilometer te doen, maar heb je al weken geen dag rust gehad. Of je barst van de stress door het veeleisende thuiswerken.



Er zijn talloze redenen waarom je je kunt afvragen of je wel of juist niet moet gaan hardlopen. Hoe vind je daarop het antwoord? "Je moet echt naar je eigen lichaam luisteren," aldus Chris Bennett, Nike Running Global Head Coach. Het kan je aanwijzingen geven over je spieren: zijn ze gewoon een beetje vermoeid of echt uitgeput? Is een rondje joggen goed om je hoofd even helemaal leeg te maken of zorgt het alleen maar voor extra druk op een toch al stressvolle dag?



Goed luisteren gaat met vallen en opstaan, maar jezelf leren kennen op dat diepere niveau geeft juist zoveel voldoening bij hardlopen, aldus Marielle Hall, Olympiër, professioneel langeafstandloopster en Nike atleet.



"Weten wanneer je een dag rust moet nemen kan net zo nuttig zijn als een PR of een geweldige work-out", zegt ze. "Je leert je lichaam goed kennen en onderscheid maken tussen ongemak en blessure veroorzakende pijn." Met dat zelfbewustzijn kun je je hardloopprestaties naar een hoger niveau tillen, aldus Hall. Je hoeft niet gedwongen rust te nemen omdat je geblesseerd of opgebrand bent. Je hebt het zelf in de hand omdat je een keuze maakt — eentje die je sterker maakt voor de toekomst.