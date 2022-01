¿El yoga es un ejercicio para entrenar cardio o fuerza?

El yoga tiene enormes beneficios y puede ser una manera efectiva de mejorar el rendimiento atlético. Un estudio publicado en 2016 en International Journal of Yoga reveló que, al cabo de 10 semanas de practicar yoga regularmente, los participantes mejoraron la flexibilidad y el equilibrio, además de aumentar la movilidad articular y el rango de movimiento (ROM, por sus siglas en inglés).



El yoga también puede ser benéfico para la salud mental y el control del estrés. Un estudio de 2011 concluyó que el yoga ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y el dolor crónico, además de mejorar el sueño, el bienestar general y la calidad de vida. Además de los beneficios relacionados con el cardio y la fuerza, el yoga es una práctica que, a menudo, implica respiraciones profundas y meditación.



Las investigaciones sobre el yoga como actividad física son un poco variadas. En otras palabras, todavía se está determinando si mejora de verdad los niveles de condición física.



Un ensayo clínico publicado en 2007 en BMC Complementary and Alternative Medicine concluyó que el yoga equivale a niveles bajos de actividad física, por lo que no sería suficiente para mejorar la condición cardiovascular.



Sin embargo, algunos estudios han demostrado que el yoga mejora los marcadores de condición cardiorrespiratoria. Un análisis sistemático de 2013 publicado en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine concluyó que el yoga puede ayudar a reducir la presión arterial, que es un marcador clave de condición cardiovascular.



Las investigaciones son variadas porque el yoga es un término genérico. La manera en que lo practiques (la intensidad, el tipo y la frecuencia) determina los beneficios que obtendrás de él. Idealmente, si incorporas una variedad de prácticas de yoga con otros tipos de actividad física, tendrás los mejores resultados para tu salud cardiovascular y fuerza corporal.



