¿El yoga es un ejercicio para entrenar cardio o fuerza?

¿El yoga se considera un ejercicio de cardio o entrenamiento de fuerza?
Salud y bienestar
El yoga puede desarrollar fuerza, calmar la mente y mejorar los marcadores de condición cardiovascular. Sin embargo, depende en gran medida del tipo que practiques y cómo lo hagas.
Es fácil habituarse a clasificar los ejercicios como cardio o entrenamiento de fuerza, pero, al igual que todo en la vida, las cosas no son siempre en blanco y negro. Algunos tipos de ejercicios pueden combinar cardio y entrenamiento de fuerza, o se pueden realizar de formas diferentes que se atribuyan a cada clasificación. El yoga es un gran ejemplo.
El yoga es un término genérico que incluye muchos tipos y maneras diferentes de practicar. En una clase de yoga, la persona instructora te guiará a través de una serie de posturas y técnicas de respiración. Usarás ropa de entrenamiento de yoga y es posible que necesites equipo básico de yoga, como un tapete adecuado. No obstante, la manera en que se llevan a cabo estas posturas incide en si se pueden considerar un ejercicio de cardio o entrenamiento de fuerza.
Los diferentes tipos de prácticas de yoga
1.Hatha yoga
El hatha yoga consiste en sostener posturas (asanas) durante lapsos que oscilan entre 30 segundos y algunos minutos. Estas poses se practicarán con entrenamientos de respiración (pranayama).
2.Ashtanga yoga
Durante una clase de ashtanga yoga, sigues una secuencia establecida de seis asanas específicas con técnicas de respiración sincronizada. La clase se imparte a un ritmo más rápido.
3.Bikram yoga
El bikram yoga consiste en 26 posturas y dos técnicas de respiración, que se practican en una sala con calefacción a 40 grados.
4.Vinyasa yoga
Similar al ashtanga yoga, el vinyasa sincroniza el movimiento y la respiración mientras te mueves a través de una secuencia fluida de posturas sin detenerte.
5.Kundalini yoga
Prepárate para cantar y meditar durante el kundalini. Es hora de activar tu energía espiritual mientras te mueves en este ejercicio.
6.Yoga restaurativo
Centrado ante todo en la conexión entre la mente y el cuerpo, el yoga restaurativo te hará sentir precisamente eso: restauración. La persona que te instruya en el yoga te orientará a través de unas cuantas posturas, sosteniéndolas hasta 20 minutos a la vez mientras practicas respiración profunda.
7.Yin yoga
Similar al yoga restaurativo, una clase de yin yoga consiste en sostener posturas durante un período extenso, mientras usas el sistema nervioso parasimpático.
8.Yoga caliente
Cualquier tipo de yoga se puede practicar en un lugar con calefacción. Las clases de ashtanga o vinyasa con calefacción son las más comunes.
¿El yoga se considera cardio o entrenamiento de fuerza?
Este es un resumen de los estilos de yoga con su designación. Asimismo, depende de la manera en que lo practiques y la intensidad del entrenamiento. Sin embargo, en términos generales, esto es en lo que trabaja cada tipo de yoga.
Hatha yoga = entrenamiento de fuerza
Ashtanga yoga = cardio y entrenamiento de fuerza
Bikram yoga = entrenamiento de fuerza
Vinyasa yoga = cardio y entrenamiento de fuerza
Kundalini yoga = entrenamiento de fuerza y relajación
Yoga restaurativo = relajación
Yin yoga = relajación y movilidad
Yoga caliente = cardio y entrenamiento de fuerza
¿Cuál es la diferencia entre el cardio y el entrenamiento de fuerza?
En pocas palabras, el ejercicio de cardio mejora la condición cardiovascular. La condición cardiovascular es un marcador del nivel de eficiencia con el que el corazón envía oxígeno y nutrientes durante la actividad física.
El cardio es normalmente aeróbico, es decir que la frecuencia cardíaca es elevada y el cuerpo usa oxígeno para convertir glucosa en energía celular. También puede ser anaeróbico, en el que trabajas a alta intensidad, convirtiendo energía a falta de oxígeno.
Estos son los principales beneficios del cardio:
- Mejor salud cardíaca
- Mejor capacidad pulmonar
- Reducción del riesgo de enfermedades
- Desarrolla la resistencia
El entrenamiento de fuerza trabaja contra una resistencia para desarrollar fuerza y músculos. La resistencia en una práctica de yoga suele ser el peso corporal. Los músculos tienen que ejercer fuerza contra resistencia, lo que, a su vez, los obliga a adaptarse y volverse más grandes y fuertes.
Estos son los principales beneficios del entrenamiento de fuerza:
- Fuerza corporal
- Metabolismo fortalecido
- Mejor composición corporal
- Rendimiento deportivo mejorado
¿Por qué algunos tipos de yoga son cardio y otros, entrenamiento de fuerza?
El ejercicio se considera cardio si eleva la frecuencia cardíaca. Algunos tipos de prácticas de yoga, como el vinyasa, consisten en moverse a través de posturas de forma fluida. Las posturas no se sostienen durante mucho tiempo, lo que, a su vez, mantiene elevada la frecuencia cardíaca mientras te mueves constantemente y cambias de posiciones.
Otros tipos de yoga, como el hatha, activan los músculos al ponerte en posiciones desafiantes que requieren fuerza del tronco, equilibrio y flexibilidad. Mientras sostienes cada postura, la frecuencia cardíaca no permanece elevada, por lo que no se consideraría cardio.
El yoga puede ser una combinación de cardio y entrenamiento de fuerza, particularmente si se realiza a un ritmo más rápido.
¿Cuáles son los beneficios del yoga para la salud?
El yoga tiene enormes beneficios y puede ser una manera efectiva de mejorar el rendimiento atlético. Un estudio publicado en 2016 en International Journal of Yoga reveló que, al cabo de 10 semanas de practicar yoga regularmente, los participantes mejoraron la flexibilidad y el equilibrio, además de aumentar la movilidad articular y el rango de movimiento (ROM, por sus siglas en inglés).
El yoga también puede ser benéfico para la salud mental y el control del estrés. Un estudio de 2011 concluyó que el yoga ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y el dolor crónico, además de mejorar el sueño, el bienestar general y la calidad de vida. Además de los beneficios relacionados con el cardio y la fuerza, el yoga es una práctica que, a menudo, implica respiraciones profundas y meditación.
Las investigaciones sobre el yoga como actividad física son un poco variadas. En otras palabras, todavía se está determinando si mejora de verdad los niveles de condición física.
Un ensayo clínico publicado en 2007 en BMC Complementary and Alternative Medicine concluyó que el yoga equivale a niveles bajos de actividad física, por lo que no sería suficiente para mejorar la condición cardiovascular.
Sin embargo, algunos estudios han demostrado que el yoga mejora los marcadores de condición cardiorrespiratoria. Un análisis sistemático de 2013 publicado en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine concluyó que el yoga puede ayudar a reducir la presión arterial, que es un marcador clave de condición cardiovascular.
Las investigaciones son variadas porque el yoga es un término genérico. La manera en que lo practiques (la intensidad, el tipo y la frecuencia) determina los beneficios que obtendrás de él. Idealmente, si incorporas una variedad de prácticas de yoga con otros tipos de actividad física, tendrás los mejores resultados para tu salud cardiovascular y fuerza corporal.
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