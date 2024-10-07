Cómo comprar ropa de yoga

El yoga se basa en fluir: inhalas y exhalas mientras tu cuerpo se mueve entre las distintas posturas. Por eso, la ropa tiene que estirarse y flexionarse contigo para acompañar el flow en lugar de ralentizar el entrenamiento. A continuación, te contamos qué debes buscar en bras, playeras, shorts, pants y chamarras para que te ayuden en tu entrenamiento, desde materiales suaves hasta prendas transpirables que absorban el sudor.