Cómo comprar ropa de yoga
Guía de compra
Descubre qué debes buscar para encontrar ropa que te ayude a lograr una pose.
El yoga se basa en fluir: inhalas y exhalas mientras tu cuerpo se mueve entre las distintas posturas. Por eso, la ropa tiene que estirarse y flexionarse contigo para acompañar el flow en lugar de ralentizar el entrenamiento. A continuación, te contamos qué debes buscar en bras, playeras, shorts, pants y chamarras para que te ayuden en tu entrenamiento, desde materiales suaves hasta prendas transpirables que absorban el sudor.
¿Qué debes buscar en la ropa de yoga?
Busca prendas de yoga que ofrezcan estas cualidades y, luego, pruébate cada prenda para comprobar si te queda bien. Inclínate hacia delante y, si es parte de tu entrenamiento, haz una parada de cabeza para asegurarte de que las camisetas y los pants no se muevan.
- Cobertura: hay posturas de yoga, como las paradas de cabeza o el perro boca abajo, que pueden dejar al descubierto mucha piel. Para reducir la exposición, te recomendamos prendas como unos shorts de ciclismo o hasta la rodilla o unos pants de tiro alto.
- Elasticidad: para moverte con facilidad, busca ropa hecha de materiales flexibles, como poliéster, spandex y nylon.
- Ajuste ceñido: te recomendamos prendas ceñidas, como camisetas de tirantes entalladas, en lugar de playeras grandes, o leggings, en lugar de pants holgados. Una playera se te puede ir a la cabeza al plegarte o hacer una parada de cabeza, mientras que una camiseta de tirantes entallada debería permanecer en su lugar. De manera similar, unos pants holgados pueden exponer tus glúteos al inclinarte hacia delante.
- Espacio para respirar: dicho esto, aléjate de la ropa que apriete demasiado. Como la respiración es una parte fundamental del yoga, busca unos pants y shorts que te den algo de espacio en la cintura.
- Absorción del sudor: si practicas Vinyasa o Ashtanga (dos tipos de yoga enérgicos) o Bikram yoga (que se practica en una sala con calor), prioriza la ropa que absorba el sudor. Evita las prendas hechas con 100% algodón, ya que absorberán la humedad.
Diez selecciones para tu práctica
Estas son las mejores opciones para hombre y mujer, desde bras deportivos y playeras hasta shorts, pants y chamarras. Todas cuentan con tecnología Nike Dri-FIT, que aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad.
Bras deportivos
Si buscas menos protección: bra deportivo de baja sujeción con almohadilla y correas Nike Zenvy para mujer
"Este bra tiene un ajuste ceñido, pero también es muy cómodo si quieres un poco de sujeción", dice Xochilt Hoover, Coach de Nike Well Collective. La almohadilla cosida de una sola pieza ofrece protección y forma.
Para más cobertura: bra deportivo de tala de canalé de talle largo de baja sujeción sin almohadilla Nike Zenvy para mujer
Con una silueta más larga, este bra ligero y elástico es una mezcla entre un bra deportivo y una camiseta de tirantes. "Es muy cómodo para practicar", dice Hoover, y también es suave y elástico.
Playeras
Para mujer: playera de manga corta Dri-FIT Nike One Classic para mujer
Confeccionada con una tela suave y ligera, esta sudadera de manga corta con cuello redondo también está disponible en versiones con tirantes, manga larga y corta. "Una de mis playeras favoritas para entrenar; es muy suave y cómoda", comenta Hoover.
Para hombre: playera versátil de manga corta Dri-FIT para hombre Nike Primary Swoosh
Esta playera clásica es suave y transpirable. Está confeccionada con algodón y poliéster y es lo suficientemente versátil como para usar dentro y fuera del tapete.
Pants
Para mujer: leggings Dri-FIT Infinalon de cintura alta de 7/8 para mujer Nike Yoga Luxe
Con una cintura alta y líneas de costura minimalistas, estos leggings de ajuste ceñido son supersuaves, elegantes y elásticos.
Para hombre: pants Dri-FIT Nike Yoga para hombre
Estos pants de yoga de algodón, poliéster y spandex combinan suavidad y elasticidad con un diseño entallado para facilitar el movimiento. Son lo suficientemente elegantes para el día a día y cuentan con bolsillos para guardar objetos pequeños, como las llaves.
Shorts
Para mujer: shorts de ciclismo de tiro alto de 20 cm de baja sujeción para mujer Nike Zenvy
Gracias a su pretina extraancha y de talle alto, estos shorts ligeros se sienten suaves la zona abdominal y "se mantienen en su sitio incluso cuando haces torsiones y plegados", afirma Hoover. Además, cuentan con un bolsillo incorporado para el teléfono.
Para hombre: shorts Dri-FIT sin forro de 18 cm para hombre Nike Yoga
Estos shorts con pretina elástica incluyen un cordón que te ayuda a conseguir el ajuste perfecto. Elásticos y suaves, cuentan con bolsillos laterales para guardar tus cosas.
Prendas exteriores
Para mujer: chamarra Nike Yoga Dri-FIT Luxe ajustada para mujer
Equípate con esta chamarra ceñida con cierre para mantener la calidez durante savasana (el período de recuperación al final de la clase) o al salir del estudio. Además, puedes guardar el teléfono o las llaves en los bolsillos delanteros.
Para hombre: sudadera sin cierre Nike Yoga Dri-FIT para hombre
En los días más fríos, ponte esta sudadera con gorro texturizada con bolsillos delanteros centrales. Confeccionada con una mezcla de algodón, poliéster y spandex, es suave, elástica y de ajuste holgado.
Texto: Dina Cheney