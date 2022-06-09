Cómo doblar una sudadera con gorro correctamente

Las sudaderas, suéteres y otras versiones de prendas con gorro ofrecen una manera práctica de mantener el calor (y aportan una dosis de estilo). Pero hay que admitir que las sudaderas con gorro ocupan mucho espacio en el cajón de la cómoda, sobre todo si no se doblan bien.

Aprender a doblar una sudadera con gorro no solo libera espacio en el armario o la cómoda, sino que también te ayuda a evitar arrugas innecesarias. Lo creas o no, una parte de la simple rutina de cuidado de una sudadera con gorro implica guardarla correctamente, aunque la manera de lavarla tiene prioridad.

Por ejemplo, ¿sabías que una de las mejores maneras de conservar la textura suave y mullida de tu sudadera con gorro favorita es voltearla del revés antes de colocarla dentro de la lavadora? Si sigues pasos simples (como este), no solo extenderás la vida útil de tu sudadera con gorro, sino que también podrás hacer que se vea y se sienta como nueva.

Dicho esto, te presentamos nuestra guía paso a paso para doblar una sudadera con gorro y liberar espacio para tus otras prendas básicas favoritas.

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