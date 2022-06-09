Cómo doblar una sudadera con gorro correctamente

La manera más fácil de doblar una sudadera con gorro
Cuidado de los productos
Además, reduce la cantidad de arrugas mientras ahorras espacio en tu cajón.
Las sudaderas, suéteres y otras versiones de prendas con gorro ofrecen una manera práctica de mantener el calor (y aportan una dosis de estilo). Pero hay que admitir que las sudaderas con gorro ocupan mucho espacio en el cajón de la cómoda, sobre todo si no se doblan bien.
Aprender a doblar una sudadera con gorro no solo libera espacio en el armario o la cómoda, sino que también te ayuda a evitar arrugas innecesarias. Lo creas o no, una parte de la simple rutina de cuidado de una sudadera con gorro implica guardarla correctamente, aunque la manera de lavarla tiene prioridad.
Por ejemplo, ¿sabías que una de las mejores maneras de conservar la textura suave y mullida de tu sudadera con gorro favorita es voltearla del revés antes de colocarla dentro de la lavadora? Si sigues pasos simples (como este), no solo extenderás la vida útil de tu sudadera con gorro, sino que también podrás hacer que se vea y se sienta como nueva.
Dicho esto, te presentamos nuestra guía paso a paso para doblar una sudadera con gorro y liberar espacio para tus otras prendas básicas favoritas.
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- Antes de comenzar a doblar, busca si hay alguna arruga que deba deshacerse con la plancha o aplicando vapor.
- Elige una superficie para doblar la prenda que sea sólida y plana. Esto hará que el proceso sea rápido, simple y efectivo.
- Coloca la sudadera con gorro con la parte del frente apoyada sobre la superficie y la parte posterior hacia ti. Luego, estira la tela.
- Cruza una manga de la sudadera hacia el medio de la espalda. Haz lo mismo con la otra manga. En este punto, la sudadera debería tener una forma rectangular.
- Toma la mitad inferior de la sudadera y dóblala por encima de la mitad superior.
- Dobla un borde exterior de la sudadera hacia el centro, y repite este paso con el otro borde.
- Dobla el cuerpo de la sudadera hacia la mitad de la parte superior de la sudadera. Luego vuelve a doblarlo sobre el gorro.
- Abre el gorro y estíralo sobre el rectángulo doblado hasta que la sudadera quede dentro del gorro. Finalmente, desliza el resto del cuerpo de la sudadera sobre el gorro para que mantenga la forma doblada cuando la guardes.
Consejo profesional: Mientras doblas la sudadera, asegúrate de que los pliegues sean tan definidos como sea posible. También recuerda aplanar cada sección de la sudadera durante cada etapa del proceso para evitar que se formen arrugas.