Si vives en (o viajas a) un lugar con un clima frío e invernal, un abrigo de invierno es una necesidad. Con una gran variedad de abrigos de invierno entre los que elegir (con acolchado aislante, impermeables, de tejido Fleece abrigado y parkas), esta guía te muestra las mejores chamarras de invierno Nike para aportarte un equilibrio adecuado entre estilo y calidez.

Dale una mirada a los mejores abrigos de invierno Nike para mujer según tus necesidades.

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