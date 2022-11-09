Los mejores abrigos de invierno Nike para mujer
Guía de compra
These styles are the top women’s coats for brisk temperatures.
Si vives en (o viajas a) un lugar con un clima frío e invernal, un abrigo de invierno es una necesidad. Con una gran variedad de abrigos de invierno entre los que elegir (con acolchado aislante, impermeables, de tejido Fleece abrigado y parkas), esta guía te muestra las mejores chamarras de invierno Nike para aportarte un equilibrio adecuado entre estilo y calidez.
Dale una mirada a los mejores abrigos de invierno Nike para mujer según tus necesidades.
(Relacionado: Cómo lavar una chamarra de plumas)
Los mejores abrigos de invierno Nike para mujer
1. Chamarras acolchadas de relleno sintético
Las chamarras acolchadas Nike con relleno de plumas sintético ayudan a mantenerte aislada contra el viento frío del invierno. Algunos modelos incorporan el aislamiento Thermore, que contiene un 100% de fibras recicladas de botellas de plástico y que imita el aspecto y el tacto del aislamiento de plumas.
Muchas chamarras acolchadas de relleno sintético Nike también están confeccionadas con la tecnología Nike Therma-FIT, que está diseñada para administrar el calor natural del cuerpo para mantenerte cálida.
Si piensas usar la chamarra en un lugar con mucha lluvia, busca un estilo con gorro con un acabado repelente al agua para evitar la humedad.
2. Chamarras acolchadas de plumas
Si quieres una chamarra acolchada que mantenga el calor y sea ligera, una de plumas puede ser tu mejor opción. Estos abrigos están diseñados para que no se sientan abultados sobre el cuerpo, pero proporcionan una amplia cobertura contra el frío, especialmente los estilos más largos que llegan hasta la mitad de la pantorrilla.
Para una mayor protección contra las condiciones climáticas adversas, busca abrigos confeccionados con la tecnología Nike Storm-FIT, que resiste elementos como el viento y el agua para favorecer la transpirabilidad y comodidad cuando hace mal tiempo.
3. Anoraks
Los anoraks Nike son una opción ligera que se puede poner encima de las sudaderas o debajo de las chamarras más voluminosas para obtener un poco más de calidez.
Algunos estilos preparados para el invierno, como el anorak Nike Dri-FIT Bliss Luxe, llegan hasta la mitad del muslo para ofrecer una mayor cobertura y cuentan con una cintura y un gorro regulables para que las usuarias puedan personalizar el ajuste y evitar las inclemencias del tiempo.
4. Chamarras para la lluvia
Confeccionadas con poliéster repelente al agua e impermeable, las chamarras para la lluvia Nike ayudan a mantener a raya la lluvia, gracias a sus telas duraderas y elementos agregados como puños elásticos, cordones elásticos y gorros con viseras.
Si buscas una chamarra para la lluvia para hacer ejercicio, los modelos específicos para running de Nike también cuentan con protecciones contra el viento y la lluvia, así como gorros para mantener secas a las corredoras en las carreteras, los senderos o la pista.
5. Parkas
Si el tiempo es realmente gélido, opta por parkas hasta la mitad de la pantorrilla o justo por encima de la rodilla para mantener la parte superior del cuerpo y las piernas aisladas del frío. Muchas parkas Nike cuentan con gorro y contienen aislamiento de relleno sintético.
6. Chalecos
Si buscas una opción versátil para los días más templados, prueba con un chaleco. Los chalecos de tejido Fleece o de plumas Nike Sportswear son ideales para el día a día, mientras que los chalecos aislantes de running Nike pueden funcionar bien para los entrenamientos al aire libre.
7. Chamarras bomber
Si las chamarras acolchadas no son lo tuyo, elige una chamarra bomber brillante. Las chamarras bomber Nike proporcionan un aspecto más entallado que los voluminosos abrigos de invierno, y pueden superponerse fácilmente a una sudadera con gorro o una prenda térmica.
8. Chamarras de tejido Fleece
Una capa cómoda de tejido Fleece es un elemento básico del armario para el otoño, el invierno y la primavera. Es una opción cómoda mientras se descansa en casa o para combinarla con un atuendo para el día a día. Encontrarás chamarras de tejido Fleece con cierre completo y de medio cierre en la colección de Nike Women, algunas con telas de peluche y otras con la tecnología Nike Therma-FIT para atrapar el calor.
9. Nike All Conditions Gear (ACG)
Las aventuras invernales al aire libre requieren de ropa Nike ACG. Creadas para actividades como ir a las pistas o explorar los senderos nevados, las chamarras Nike ACG cuentan con telas duraderas y resistentes a la intemperie, diseñadas para soportar las condiciones más duras. Muchos modelos están confeccionados con materiales GORE-TEX para una mayor protección contra la humedad.
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Texto: Emily Shiffer