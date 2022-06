¿Se puede correr durante el embarazo? Sí, y los expertos te explican cómo

Si eres corredora (si alguna vez sales a hacer running, lo eres), conocerás las ventajas de las endorfinas de la felicidad, de la mejora en la salud cardiovascular y de unos músculos fuertes en el tren inferior. Es normal que no quieras renunciar a ellas durante el embarazo; y no deberías tener que hacerlo.



"Creo que el running durante el embarazo es un tercio de salud física general, un tercio de preparación para el parto y un tercio de salud mental", explica Amanda Williams, médica y ginecóloga certificada en Oakland, California (que, por cierto, corrió medio maratón embarazada de casi seis meses).



"Agradecerás esos beneficios físicos durante el embarazo que, debido al aumento de peso y al desplazamiento del centro de gravedad, provoca los mayores cambios que nunca verás en tu cuerpo", afirma la doctora Williams. Aparte de eso, los estudios muestran que las personas que hacen ejercicio durante el embarazo pueden mejorar la capacidad de sobrellevar los dolores del parto. "Podría deberse a la fuerza y flexibilidad del cuerpo, a estar acostumbrada a las molestias o a la confianza en tu propia capacidad... O a las tres cosas", propone la doctora Williams. Y en lo referente a la salud mental, las sustancias químicas que libera el running pueden ayudar a equilibrar las fluctuaciones hormonales del embarazo. "Además, el running aporta espacio para organizar ideas y preocupaciones (es normal que tengas muchas)", añade.



"Sin embargo, hay otra ventaja del running durante esta etapa que puede que no conozcas", indica Jane Wake, una especialista en ejercicio preparto y posparto de Londres. Según ella, refuerza la conexión entre el cuerpo y la mente, con la que aprenderás a confiar en ti misma, una habilidad que te será útil durante el parto y en el futuro.



¿Estás lista para correr? Aunque un estudio internacional de casi 1,300 mujeres demostró que el running no tiene repercusiones negativas sobre el embarazo, hay varias cosas que conviene adaptar para garantizar que tu rutina es segura y agradable. (Nota: Consulta a tu especialista o partera antes de hacer cualquier ejercicio, sobre todo si se trata de un embarazo de alto riesgo).