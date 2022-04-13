One Box de Nike reduce el empaque a la mitad

“A veces, el empaque no es prioritario”, dice Rich Hastings, la mente maestra detrás de los diseños personalizados de cajas de calzado de Nike durante más de 20 años. “Pero lo que la gente quizá no comprende es que puede tener un gran impacto en el medio ambiente”.



Es posible que hayas notado ese impacto cuando el calzado que compraste en línea llega en su caja que, a su vez, está metida en otra caja. “Sabíamos que teníamos la oportunidad de mejorar nuestro modelo existente”, dice.



Rich y su equipo tuvieron la oportunidad de hacer precisamente eso cuando trabajaron en el lanzamiento de 2020 de Space Hippie, una línea de calzado fabricado con al menos un 25% a un 50% de material reciclado por peso que necesitaba un empaque con mucho menos impacto medioambiental para adaptarse al diseño orientado al futuro.