One Box de Nike reduce el empaque a la mitad

Entrega especial: cómo reduce One Box el empaque a la mitad
Innovación
Descubre cómo el equipo de empaque de Nike se deshace de las cajas dobles para reducir los residuos y reinventar las cajas de calzado.
Presentado por Move To Zero: la iniciativa de Nike para lograr eliminar las emisiones de carbono y los desechos con el objetivo de proteger el futuro del deporte.
“A veces, el empaque no es prioritario”, dice Rich Hastings, la mente maestra detrás de los diseños personalizados de cajas de calzado de Nike durante más de 20 años. “Pero lo que la gente quizá no comprende es que puede tener un gran impacto en el medio ambiente”.
Es posible que hayas notado ese impacto cuando el calzado que compraste en línea llega en su caja que, a su vez, está metida en otra caja. “Sabíamos que teníamos la oportunidad de mejorar nuestro modelo existente”, dice.
Rich y su equipo tuvieron la oportunidad de hacer precisamente eso cuando trabajaron en el lanzamiento de 2020 de Space Hippie, una línea de calzado fabricado con al menos un 25% a un 50% de material reciclado por peso que necesitaba un empaque con mucho menos impacto medioambiental para adaptarse al diseño orientado al futuro.
Rich Hastings ayudó a dar vida a One Box después de trabajar en la caja Space Hippie (centro) que dejó de lado la caja dentro de otra
caja, algo que ya todos conocemos.
“Space Hippie fue el punto de partida”, dice Erica Swanson, membro del equipo de operaciones de productos sustentables. “Queríamos tener un sistema innovador para enviar el calzado en su propio contenedor, en lugar de enviar una caja dentro de otra caja”.
Entonces, cuando compras calzado en línea, esto elimina una caja completa de tu pedido y tu cesto de reciclaje. Suena simple, pero como cualquier concepto líder en la industria, se requeriría mucho trabajo para llevarlo a cabo.
Prueba y aprendizaje
“Estaba destinado a ser un lanzamiento limitado. Así que dijimos: ‘seamos atrevidos y probemos algo que no estemos seguros de que vaya a funcionar’”, dice Rich sobre la colección de calzado que se envió en su propia caja alargada.
“Pero el calzado se hizo tan popular que tuvimos que fabricar más y rápido. Recibimos muchos comentarios de que la caja no era lo suficientemente duradera para soportar los rigores del envío, por lo que nos pusimos a trabajar para actualizarla en función de esos aprendizajes”.
Erica Swanson está ayudando a Nike a alcanzar nuevos niveles con One Box. “Aprendimos que el 86% de los clientes afirmó que
les gustaría colaborar con las marcas para hacerlas más sustentables”, dice Erica. "Con One Box, cumplimos con esta necesidad".
Rich y su equipo realizaron una batería de ejercicios de ingeniería, como pruebas de aplastamiento golpeando la caja, para asegurarse de que sobreviviera el recorrido hasta llegar a tu puerta. Esas pruebas ayudaron al equipo a construir un contenedor aún más resistente y demostraron que el diseño podía funcionar a una escala mucho mayor.
¿El resultado de soñar y probar en grande? Nike One Box. Este diseño actual puede servir como contenedor para casi cualquier calzado que fabrique Nike. Y aunque puede parecer diferente a la caja que lo inició todo, su intención es la misma: reducir el desperdicio.
Enviar calzado en su caja y deshacerse de la caja exterior (más cualquier empaque adicional) es una gran victoria.
En comparación con los empaques tradicionales, One Box ofrece una reducción del 51% en los residuos generados con los pedidos individuales en línea, independientemente del calzado que contenga.
En comparación con los empaques tradicionales, One Box ofrece una reducción del 51% en los residuos generados con los pedidos individuales en línea, independientemente del calzado que contenga.
¿Cómo convertir una caja en algo innovador? Según Chris Conklin, todo se reduce a obsesionarse con los detalles.
Menos es más
“Nuestro equipo trabajó en conjunto centrándose sobre todo en la forma en que el cliente interactuaría con la caja”, dice Chris Conklin, de diseño de empaques.
Echa un vistazo al resultado de todo ese trabajo tan minucioso:
- Exterior sutil
Desde lejos, One Box puede parecer insignificante, pero ese es el punto. “Fue una elección estratégica por motivos de seguridad", dice Chris sobre el diseño sin logotipo. "No queríamos que la caja anunciara que había calzado nuevo en el pórtico”.
- Devoluciones sin cinta adhesiva
La tapa de la caja está asegurada con una tira adhesiva para reducir el desperdicio de cinta. Pero a veces las cosas no funcionan, por lo que el equipo sabía que también tenía que resolver cómo los compradores manejarían las devoluciones. Por eso, agregaron una segunda tira adhesiva que permite volver a sellar la caja y devolver el calzado.
- Gráficos que no manchan
“Intentamos usar diferentes colores para los gráficos dentro de la caja”, dice Chris. “Pero cuando notamos que la tinta manchaba las entresuelas blancas, cambiamos a blanco para mantener el producto en perfectas condiciones”.
Y la forma en que aplicamos esa tinta blanca fue coherente con la misión general de reducir el desperdicio. "Estábamos pensando en el uso del agua al imprimir", dice Chris. "Queríamos que el diseño fuera lo más minimalista posible y que su huella de carbono fuera baja".
Si One Box aparece en tu puerta, verás que estas características cobran vida en esta combinación de caja de calzado y de envío. También puede que veas un rasguño o dos. “Piensa en ellos como recordatorios de que ayudaste a quitar una caja extra del cesto de reciclaje”, sugiere Erica.
El futuro de las cajas de calzado
¿Esto significa que One Box va a reemplazar todas las cajas de calzado existentes? No, no de inmediato. Este año se enviarán millones de unidades, y se espera que ese número crezca a través de pruebas y refinamientos meticulosos. "Si bien es un hecho, todavía seguimos en modo de prueba", afirma Erica. "Existe una oportunidad para que One Box evolucione con el tiempo: cómo se ve, para qué se usa y cuántas cajas podemos ahorrar".
Y así como Space Hippie inspiró este innovador contenedor, One Box genera nuevas ideas para cambiar otras prácticas de empaque. Por ejemplo, reducir la cantidad de papel que se usa para rellenar la punta del calzado o eliminar las bolsas de plástico que sirven de contenedor de prendas individuales.
Rich señala que es parte de una historia más importante: el impulso general de Nike para reducir el empaque de los productos, un esfuerzo que está en constante evolución.
"Somos líderes en esta área, pero apenas estamos comenzando".
Erica Swanson
Directora sénior de Operaciones de Productos Sustentables
"Somos líderes en esta área, pero apenas estamos comenzando".
Erica Swanson
Directora sénior de Operaciones de Productos Sustentables
Para más información: visita Nike.com/Sustainability para acompañarnos en cada paso del camino y descubrir juntos nuevas formas de reducir las emisiones de carbono y los desperdicios.
Fotografía: Ariel Fisher
Texto: Rebecca Coolidge