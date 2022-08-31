Todo lo que necesitas saber sobre los ejercicios de escalera para desarrollar agilidad

Ser ágil significa "ser capaz de cambiar de dirección rápidamente", afirma Alexa Javens, entrenadora personal certificada de la NASM. Además, los entrenamientos de la escalera de velocidad son excelentes para desarrollar velocidad en múltiples direcciones, coordinación y agilidad.

Los ejercicios de la escalera de agilidad también mejoran tu cognición, rapidez y anticipación de los cambios de dirección, lo cual es útil para tu rendimiento atlético general. También puede mejorar el rendimiento al participar en deportes como el fútbol, el fútbol americano, el boxeo, el tenis y las artes marciales, afirma Heather Milton, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y fisióloga certificada del NYU Langone Sports Performance Center en la ciudad de Nueva York.

Las escaleras de agilidad son asequibles, fáciles de usar y versátiles. Además, puedes usarlas en cualquier lugar con espacio suficiente para colocarlas, como en el parque, en tu jardín o hasta en tu sala.