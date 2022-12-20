Los mejores pants de entrenamiento Nike para niñas
Guía de compra
Los mejores diseños Nike para jugar, ir a la escuela o practicar deporte.
Cuando vayas a comprar unos pants de entrenamiento para una niña, es importante buscar opciones cómodas que vayan con su estilo. Estos modelos están diseñados para adaptarse al movimiento del cuerpo y mantener la calidez y la comodidad de camino a la escuela, mientras practique deportes o juegue. Desde los pants de tejido Fleece hasta los joggers, estos son los mejores modelos Nike para niñas.
Los mejores pants de entrenamiento Nike para niña
1. Pants Nike Sportswear Club Fleece
Con un clásico estilo de jogger, los pants Nike Sportswear Club Fleece son aún más versátiles y cómodos. Muchos modelos de la colección están confeccionados con tela French Terry, lo que ofrece suavidad en el exterior. Sin embargo, estos modelos están confeccionados mayormente en algodón y cuentan con bolsillos, una pretina elástica y puños de tela de canalé en los tobillos.
Los pants de entrenamiento para niña también están disponibles en varios colores, como los tonos neutros en negro, gris y arena, además del rosa suave y el tono óxido degradado. Además, ofrecen un ajuste cómodo lo suficientemente elástico para seguirles el ritmo a las niñas más activas.
Si buscas unos pants de entrenamiento para bebé y niñas talla pequeña, los joggers Nike Sportswear Playlist Fleece cuentan con aislamiento de tejido Fleece, como no podían ser de otra manera, y están diseñados para niñas de 2 a 7 años. Estos pants tienen un ajuste ligeramente oversized y elástico y una pretina con cordón para ajustarse al cuerpo y adaptarse a los movimientos. El look se puede completar con la sudadera con gorro Nike Icon Fleece a juego.
2. Conjuntos de entrenamiento Nike Sportswear
El conjunto de entrenamiento de tiro alto Nike Sportswear para niña, además de elegante, es de lo más práctico; podrá ponérselo para un partido o para hacer la tarea. Este conjunto de entrenamiento de tiro alto posee un estilo vintage y está disponible en negro, gris humo claro y tono cañón óxido. Aun así, el diseño tiene un toque innovador con la chamarra cropped con cierre y el logotipo Nike a lo largo del ribete de las mangas y las piernas. El conjunto se confeccionó en tejido Knit de poliéster para proporcionar calidez y comodidad.
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3. Pants Nike ACG para niña
La colección de ropa Nike ACG para niña está diseñada para descubrir y jugar en la naturaleza. Hay varios estilos disponibles, como las opciones tipo pants de entrenamiento, los leggings y los overoles. Estos pants de tejido Fleece
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Texto: Jessie Quinn