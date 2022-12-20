Los mejores pants de entrenamiento Nike para niñas

Con un clásico estilo de jogger, los pants Nike Sportswear Club Fleece son aún más versátiles y cómodos. Muchos modelos de la colección están confeccionados con tela French Terry, lo que ofrece suavidad en el exterior. Sin embargo, estos modelos están confeccionados mayormente en algodón y cuentan con bolsillos, una pretina elástica y puños de tela de canalé en los tobillos.

Los pants de entrenamiento para niña también están disponibles en varios colores, como los tonos neutros en negro, gris y arena, además del rosa suave y el tono óxido degradado. Además, ofrecen un ajuste cómodo lo suficientemente elástico para seguirles el ritmo a las niñas más activas.

Si buscas unos pants de entrenamiento para bebé y niñas talla pequeña, los joggers Nike Sportswear Playlist Fleece cuentan con aislamiento de tejido Fleece, como no podían ser de otra manera, y están diseñados para niñas de 2 a 7 años. Estos pants tienen un ajuste ligeramente oversized y elástico y una pretina con cordón para ajustarse al cuerpo y adaptarse a los movimientos. El look se puede completar con la sudadera con gorro Nike Icon Fleece a juego.