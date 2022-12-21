Las mejores chamarras de tejido Fleece para niños

All Conditions Gear, también conocido como ACG, está diseñado para jugar al aire libre. La tecnología Nike Therma-FIT de estas chamarras de tejido Fleece ayudan a regular la temperatura del cuerpo para que los niños puedan saltar, correr y jugar en el patio de juegos, en un campamento o en un sendero sin pasar frío.

La gran cantidad de bolsillos y los cierres fáciles de usar aumentan la funcionalidad de estas chamarras. La tela ripstop en los codos y en otras zonas de mayor uso y desgaste aumenta la durabilidad. Al mismo tiempo que estas chamarras de tejido Fleece son cómodas y resistentes, también adoptan las tendencias de la moda urbana, de manera que son igualmente útiles para los días de escuela.