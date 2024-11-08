Los mejores regalos Nike para niños

En el patio de juegos, ningunos tenis son tan distintivos para los jóvenes creadores de tendencias como unos Nike Dunk atrevidos. Los orígenes de los Dunk se remontan a los tenis de básquetbol, pero hoy en día es igual de habitual verlos en la calle que en la cancha. El acolchado en los tobillos y la tracción de goma hacen que estos tenis sean ideales para correr por la casa, el patio de juegos o en la colonia.