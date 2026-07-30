La ropa de correr de alto rendimiento, como los bras deportivos de compresión y los calcetines absorbentes de humedad, no solo ofrece comodidad durante el entrenamiento, también hace que disfrutes más tus carreras. El estilo y el ajuste son muy importantes en esto. Después de todo, sentir seguridad con lo que usas te motiva más, ¿correcto? Esta es solo una razón por la que tener leggings de correr de buena calidad es clave para todos los runners, sin importar si eres un atleta veterano o un novato.

Desde encontrar el mejor ajuste hasta descubrir el material ideal para la intemperie, te puede llevar algunas carreras de prueba elegir tus leggings favoritos. ¿Harás una carrera larga? Te recomendamos buscar algo un poco más ceñido a la cintura para no resbalarte a mitad de la sesión, pero no tanto como para causarte incomodidad o limitar tus movimientos. Otro factor a tomar en cuenta: Los bolsillos. Los geles, las llaves y el teléfono son solo unos ejemplos de los artículos básicos que probablemente necesites tener a la mano cuando salgas a correr.

Y no te olvides de la temperatura. Por ejemplo, usar leggings más gruesos puede no ser ideal para entrenar a finales de la primavera o a principios del verano, pero puede ser lo que necesites al llegar los meses fríos. Encuentra los leggings indicados para tus necesidades en este artículo de los mejores leggings Nike para correr.