Los mejores bras deportivos en talla grande de Nike
Guía de compra
Mira los mejores bras deportivos en talla grande de Nike que funcionan a nivel profesional para adaptarse a tu estilo de vida.
Piensa en un buen bra deportivo como en la base fundamental de tu rutina de condición física. Cuando encuentras uno con el ajuste perfecto, puedes ponerte en marcha con seguridad y lista para dar lo mejor de ti misma en cualquier entrenamiento. Los bras deportivos de Nike están disponibles en tres niveles de sujeción: ligera, media y alta, y en tallas que van de la XS (de la copa A a la C) a la 3X (de la copa F a la G).
Cuando compras un bra deportivo de talla grande, ¿cómo sabes qué estilos o niveles de sujeción son adecuados para ti?
(Artículo relacionado: Los mejores bras deportivos de alta sujeción de Nike que debes probar)
Cómo seleccionar el mejor bra deportivo de talla grande para ti
Encontrar el bra deportivo adecuado va más allá de la talla (aunque usar la talla correcta es esencial). Es igual de importante encontrar un bra que ofrezca el mejor nivel de comodidad y sujeción para ti.
No existe un nivel de sujeción ideal para todas las actividades ni para todas las personas, independientemente de la talla que uses. Para empezar, piensa en qué sensaciones esperas sentir en cada actividad en la que vayas a usar el bra.
- Sujeción alta: ¿Es importante para ti minimizar al máximo el movimiento del pecho durante el día y en los entrenamientos? Si es así, escoge un bra de compresión y sujeción alta. Si quieres aliviar la presión sobre los hombros, prueba con un bra de sujeción alta y tirantes gruesos.
- Sujeción ligera: Por otro lado, si buscas un ajuste más natural y que no comprima demasiado el pecho, opta por un bra de soporte ligero. Estos bras no son solo para copas pequeñas, sino que cuentan con un diseño de perfil bajo en una amplia variedad de tallas, como el Nike Dri-FIT Alate Minimalist.
- Sujeción media: Si buscas algo intermedio, es decir, quieres sujeción, pero los bras de sujeción alta te parecen demasiado restrictivos, uno de soporte medio podría ser el más indicado para ti.
Características principales a tener en cuenta en cualquier bra deportivo
1.Tirantes ajustables
Si buscas un bra deportivo que parezca hecho a medida, deberías poder ajustar los tirantes. Los tirantes son una pieza fundamental en cualquier bra deportivo, ya que ayudan a crear un ajuste equilibrado al distribuir el peso del pecho y aliviar la presión en la banda inferior. Unos tirantes bien ajustados proporcionan una tensión firme y cómoda.
2.Tipo de cierre
El tipo de cierre ideal depende de tus preferencias personales. Piensa en si no quieres un cierre, o si quieres uno en la parte delantera o en la parte posterior. Nike te ofrece bras deportivos de talla grande con todos estos tipos de cierre.
3.Tipo de copa
En cuanto a tipos de almohadilla y de copa, encontrarás bras sin relleno, con relleno y de encapsulación, que ofrecen una forma y una sensación de compresión.
Los mejores bras deportivos de talla grande de Nike
1. Nike Alate
La línea de bras Nike Alate está diseñada para que parezcan una segunda piel mientras te mueves en tu día a día. Los bras Nike Alate son tan suaves y cómodos que olvidarás que los llevas puestos.
Además, están fabricados con la tela Dri-FIT de Nike, que absorbe la humedad de la piel y ayuda a evaporar el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad. Echa una mirada a los modelos de sujeción ligera, como Nike Dri-FIT Alate Minimalist, o a los de sujeción media, como Nike Yoga Dri-FIT Alate Curve.
2. Nike Swoosh
Si buscas el look de bra deportivo más icónico de Nike, prueba el Nike Swoosh: un bra sin cierre de diseño clásico y espalda deportiva. En función del modelo específico, encontrarás bras Nike Swoosh con sujeción media o alta. Algunos no incluyen almohadillas y otros cuentan con almohadilla extraíble de una pieza.
3. Nike Indy
El bra Nike Indy está diseñado para ofrecer una sensación deportiva y dinámica en cualquier tipo de movimiento, y está disponible en una gran variedad de colores y en tres modelos de talla grande distintos: cuello en V, cuello en U y cuello largo. Los tirantes de los bras Nike Indy se ajustan en la parte frontal, por lo que puedes apretarlos o aflojarlos cuando lo necesites. Las almohadillas extraíbles ofrecen versatilidad y otro nivel de personalización.
4. Nike Alpha
El modelo Nike Alpha es un bra deportivo de sujeción alta que combina compresión con copas con relleno que rodean el pecho y reducen el rebote. Los tirantes extraanchos pueden regularse desde la parte frontal, mientras que el cierre en la parte posterior añade un nivel adicional de seguridad. Este bra deportivo está disponible en dos modelos: uno con cierre frontal para ponerlo y quitarlo fácilmente y otro con tirantes con cierre en la parte posterior.
Texto: Jennifer Davis-Flynn