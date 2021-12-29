Cómo elegir el par de calcetines para senderismo adecuado para ti

La mayoría de los calcetines de senderismo se fabrican con mezclas de telas para conseguir lo mejor de ambos mundos. Algunos de los materiales más comunes que puedes encontrar son:

Algodón: el algodón es suave y proporciona una comodidad similar a una segunda piel, pero también absorbe la humedad. Si te sudan los pies, los calcetines de algodón pueden empaparse y provocar roces y ampollas.

el algodón es suave y proporciona una comodidad similar a una segunda piel, pero también absorbe la humedad. Si te sudan los pies, los calcetines de algodón pueden empaparse y provocar roces y ampollas. Lana: los calcetines de lana son antimicrobianos y regulan la temperatura. Esto significa que no desarrollarán olores tan rápidamente y mantendrán tus pies a la temperatura óptima. Además, absorben la humedad y son de secado rápido. Puede que veas calcetines fabricados con Smartwool o lana merino, materiales que son suaves y que generalmente no irritan la piel.

los calcetines de lana son antimicrobianos y regulan la temperatura. Esto significa que no desarrollarán olores tan rápidamente y mantendrán tus pies a la temperatura óptima. Además, absorben la humedad y son de secado rápido. Puede que veas calcetines fabricados con Smartwool o lana merino, materiales que son suaves y que generalmente no irritan la piel. Poliéster: este material sintético es duradero, transpirable, aislante, evacua la humedad y es de secado rápido. Suele estar mezclado con algodón o lana y nylon o spandex. La tela Nike Dri-FIT es un tipo de poliéster especialmente apta para dispersar la humedad para una rápida evaporación.

este material sintético es duradero, transpirable, aislante, evacua la humedad y es de secado rápido. Suele estar mezclado con algodón o lana y nylon o spandex. La tela Nike Dri-FIT es un tipo de poliéster especialmente apta para dispersar la humedad para una rápida evaporación. Nylon: el nylon suele mezclarse con otras telas para lograr una mayor durabilidad.

el nylon suele mezclarse con otras telas para lograr una mayor durabilidad. Spandex: el spandex se agrega a menudo en pequeñas cantidades para proporcionar elasticidad y evitar el abultamiento.

el spandex se agrega a menudo en pequeñas cantidades para proporcionar elasticidad y evitar el abultamiento. Elastano: el elastano, un material ligero, se utiliza para hacer que los calcetines sean impermeables.

Es importante elegir un par de calcetines de senderismo que sean apropiados para el clima, ya sea cálido o frío. Un par de lana más grueso puede ser mejor para los días helados, mientras que un par ultraligero hecho con fibras sintéticas puede darte una mayor frescura en los días de calor. Si vas a hacer senderismo bajo la lluvia, puedes elegir un par de calcetines impermeables, y colocar un par de polainas en tu calzado para evitar la humedad. Ten en cuenta que algunos calcetines podrían estar hechos de una combinación de materiales, como una mezcla de lana y material sintético.