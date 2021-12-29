Cómo elegir el par de calcetines para senderismo adecuado para ti

Cómo elegir el par de calcetines de senderismo adecuado para ti
Guía de compra
Esto es lo que debes buscar en un par de calcetines de senderismo para que puedas caminar cómodamente durante kilómetros.
En general, es sabido que cuanto más larga sea la caminata hasta la cumbre, mejores serán las vistas desde el pico. Pero nadie quiere que esa caminata acabe con dolorosas ampollas en los pies o que debas soportar calcetines mojados por el sudor o la lluvia. Por eso, necesitas ropa de alto rendimiento para aprovechar al máximo tu caminata. Con el par de calcetines de senderismo adecuado bajo tu calzado o botas de senderismo, no te distraerás mientras caminas, sino que te enfocarás en el viaje. Esto es lo que debes buscar para no terminar con ampollas y mantener la comodidad.
Qué debes buscar en un par de calcetines de senderismo
1.Material
La mayoría de los calcetines de senderismo se fabrican con mezclas de telas para conseguir lo mejor de ambos mundos. Algunos de los materiales más comunes que puedes encontrar son:
- Algodón: el algodón es suave y proporciona una comodidad similar a una segunda piel, pero también absorbe la humedad. Si te sudan los pies, los calcetines de algodón pueden empaparse y provocar roces y ampollas.
- Lana: los calcetines de lana son antimicrobianos y regulan la temperatura. Esto significa que no desarrollarán olores tan rápidamente y mantendrán tus pies a la temperatura óptima. Además, absorben la humedad y son de secado rápido. Puede que veas calcetines fabricados con Smartwool o lana merino, materiales que son suaves y que generalmente no irritan la piel.
- Poliéster: este material sintético es duradero, transpirable, aislante, evacua la humedad y es de secado rápido. Suele estar mezclado con algodón o lana y nylon o spandex. La tela Nike Dri-FIT es un tipo de poliéster especialmente apta para dispersar la humedad para una rápida evaporación.
- Nylon: el nylon suele mezclarse con otras telas para lograr una mayor durabilidad.
- Spandex: el spandex se agrega a menudo en pequeñas cantidades para proporcionar elasticidad y evitar el abultamiento.
- Elastano: el elastano, un material ligero, se utiliza para hacer que los calcetines sean impermeables.
Es importante elegir un par de calcetines de senderismo que sean apropiados para el clima, ya sea cálido o frío. Un par de lana más grueso puede ser mejor para los días helados, mientras que un par ultraligero hecho con fibras sintéticas puede darte una mayor frescura en los días de calor. Si vas a hacer senderismo bajo la lluvia, puedes elegir un par de calcetines impermeables, y colocar un par de polainas en tu calzado para evitar la humedad. Ten en cuenta que algunos calcetines podrían estar hechos de una combinación de materiales, como una mezcla de lana y material sintético.
2.Amortiguación
La amortiguación adicional de los calcetines de senderismo puede reducir la presión sobre los pies en las distancias largas y mantener el calor en climas fríos, pero los calcetines de montañismo o de amortiguación completa suelen ser más gruesos y pueden hacerte sudar. Los calcetines sin amortiguación son ideales para los días de calor. Los calcetines ultraligeros acolchados ofrecen cierta amortiguación en los puntos de presión, pero siguen siendo más transpirables que cálidos. Y los calcetines con amortiguación media son ideales para las caminatas más largas con clima moderado. El excursionista debe buscar calcetines fabricados con materiales que absorban la humedad, independientemente de su peso, para que sean transpirables.
El nivel de amortiguación que se necesita dependerá de la duración de la excursión y del clima. Los calcetines totalmente acolchados son especialmente importantes para las excursiones de varios días, mientras que los calcetines ultraligeros son esenciales para los días más cálidos del verano. Decide si es más importante que tus calcetines mantengan la frescura o que absorban el impacto, o intenta alcanzar un equilibrio entre calor y transpirabilidad con un calcetín de amortiguación ligera o media.
3.Altura y ajuste
Los calcetines de senderismo están disponibles en diferentes alturas:
- Los calcetines invisibles están diseñados para calzados de corte bajo, como modelos de trail running. Usarlos con botas de senderismo puede provocar ampollas.
- Los calcetines al tobillo o las microcalcetas pueden usarse con calzado de senderismo de corte bajo o medio, y ayudarán a proteger el tobillo de los roces.
- Las calcetas suben varios centímetros por encima del tobillo. Necesitarás un par si usas botas de senderismo, pero también pueden usarse con calzado de corte bajo o medio siempre que no haga demasiado calor.
- Los calcetines hasta la rodilla o por encima de la pantorrilla pueden proteger tus piernas contra la abrasión, pero deben reservarse para las excursiones de invierno.
Una vez que hayas elegido la altura adecuada para tus calcetines, asegúrate de comprar la talla correcta. Usa una tabla de tallas para convertir tu número de calzado en la talla correcta de calcetín. Si no conoces tu número de calzado, empieza por medirte los pies pisando un papel, trazando el contorno y midiendo la distancia entre el dedo gordo y el tobillo. Compara el resultado con una tabla de tallas de calzado. O bien, utiliza la Nike App para determinar tu número de calzado con la cámara de tu smartphone.
Antes de ponerte los calcetines de senderismo, comprueba que se ajustan perfectamente a tu pie. El talón del calcetín debe asentarse justo en el talón en lugar de abultarse alrededor del tobillo o deslizarse por el pie. Las costuras de los dedos deben quedar planas en lugar de pellizcarse o abultarse. Y el ajuste general debe ser ajustado con algo de espacio para que los calcetines se estiren. Los calcetines de senderismo demasiado grandes o demasiado pequeños pueden rozarte y causarte ampollas.
4.Características de confección
Algunos calcetines de senderismo están cosidos para proporcionar un mayor soporte al arco del pie. Otros calcetines tienen una costura plana en los dedos para reducir las posibilidades de roces. Los calcetines de punta atlética también son una opción para reducir la fricción entre los dedos de los pies durante las caminatas de montaña. Y los calcetines de varias capas pueden ser útiles para los pies propensos a las ampollas. Presta atención a las características más importantes para ti cuando selecciones un par de calcetines de senderismo.
5.Sustentabilidad
Algunos calcetines de senderismo se fabrican con materiales reciclados para reducir los residuos y las emisiones de carbono. Si quieres ayudar a conservar la belleza del aire libre, esta puede ser una característica importante que debes tener en cuenta a la hora de elegir los calcetines adecuados.
6.Estilo
Puede que lucir lo mejor posible no sea lo primero que se te ocurra cuando estés haciendo trekking o senderismo, pero puede ser divertido elegir un estilo de calcetines que te permita expresarte. Un toque de color en la parte superior de tu bota de senderismo puede ayudar a darle a tu conjunto el estilo que buscas. Por ejemplo, busca calcetines en colores divertidos y frescos fabricados con la tela Dri-FIT de Nike y malla transpirable para mantener la frescura y evitar la humedad.
Preguntas más frecuentes
¿Qué tienen de diferente los calcetines de senderismo?
Los calcetines normales de algodón funcionan para la oficina, pero los materiales de alto rendimiento utilizados en los calcetines de senderismo son necesarios para mantener a los excursionistas frescos y secos en una larga caminata. Los calcetines de senderismo ayudan a regular la temperatura corporal, mantienen los pies secos y proporcionan amortiguación para evitar puntos de presión y ampollas.
¿Cuánto duran los calcetines de lana merino?
Los calcetines de lana merino tienden a ser menos duraderos que los de poliéster sintético. Normalmente, los senderistas tendrán que reemplazarlos una vez al año con un uso frecuente. Sin embargo, muchos calcetines de lana merino usan mezclas de telas para aumentar su durabilidad, y algunos calcetines de lana merino tienen una garantía de por vida.
¿Los forros para los calcetines de senderismo son necesarios?
Los calcetines con forro fueron una vez un método popular para mantener los calcetines normales limpios y secos, pero la mayoría de los calcetines de senderismo hoy en día están hechos con telas de alto rendimiento (como materiales sintéticos o lana) que absorben el sudor y se secan rápidamente, por lo que los calcetines con forro no son necesarios.
¿Debo usar calcetines de compresión mientras hago senderismo?
Los calcetines de compresión pueden ser útiles para los senderistas, especialmente si los pies se hinchan o las piernas se cansan después de una larga caminata. Aunque hay pocas pruebas de que los calcetines de compresión puedan mejorar el rendimiento deportivo o la resistencia, pueden ayudar a aliviar el dolor muscular después del ejercicio y acelerar los tiempos de recuperación.
¿Cómo prevenir las ampollas cuando haces senderismo?
En primer lugar, asegúrate de que tu calzado tenga el ajuste adecuado. Debe haber espacio en la punta para moverse y estirarse, y no debe haber roces ni deslizamientos en el talón. Después, elige calcetines que absorban la humedad y estén acolchados o que tengan una confección de doble capa. Si notas puntos calientes en cualquier parte de tus pies, aplica tratamientos antiampollas como bálsamos o almohadillas para ampollas y abstente de caminar más de lo necesario.