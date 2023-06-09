Qué usar para hacer senderismo en cada temporada (y con cualquier tiempo)
Consejos de estilo
Tu guía para hacer senderismo con estilo.
Independientemente de la temporada, el senderismo es un deporte que se puede hacer durante todo el año y que muchas personas disfrutan.
Y no todos los senderos implican cumbres escarpadas, curvas estrechas y terrenos rocosos. Tanto si eres un excursionista con experiencia, amas las rutas tranquilas o alguien a quien le gusta variar las cosas con un camino asfaltado un día y un tramo desafiante al siguiente, existe un elemento en común: equipo de senderismo de calidad.
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A la hora de decidir qué usar para hacer senderismo, lo más importante son las prendas de alto rendimiento que mantengan la transpirabilidad, la comodidad y que protejan del mal tiempo. Sin embargo, también se agradece que ofrezcan estilo. Después de todo, usar ropa para hacer senderismo no significa que se tiene que sacrificar el estilo. Así es, fanáticos de la ropa utilitaria.
Cómo elegir las telas adecuadas para tus atuendos para hacer senderismo
Ahora bien, hay algunas características clave que diferencian un buen atuendo para hacer senderismo de otros conjuntos de ropa deportiva en tu repertorio, y todo empieza por los materiales.
Las telas termorreguladoras (desde la lana hasta las fibras sintéticas como el poliéster reciclado) son imprescindibles. Estas alejan el sudor de la piel para mantener el cuerpo a una temperatura uniforme, como los artículos Nike Dri-FIT diseñados para dispersar la humedad para una rápida evaporación.
También querrás considerar el tiempo y usar prendas de acuerdo a este. Da prioridad a la protección solar al usar colores más oscuros o telas con factor de protección contra rayos ultravioleta. Si llueve o nieva, las prendas exteriores repelentes al agua te protegerán de la humedad. También querrás un aislamiento que mantenga la calidez y la comodidad en temperaturas frías. La colección Nike ACG, en especial, puede ayudarte a canalizar el explorador que llevas dentro, a la vez que resiste el mal tiempo de forma duradera y mantiene la comodidad.
Cómo crear atuendos para hacer senderismo
La amplitud de movimiento es esencial al considerar el estilo y el ajuste. Querrás usar ropa de ajuste holgado que se estire en cuatro direcciones y se mueva contigo a medida que sorteas los obstáculos de la naturaleza. En ese sentido, la durabilidad es otra característica esencial, dado que es probable que te enganches o te rasgues algo durante el recorrido. Las ramas de los árboles, los matorrales y muchas otras cosas pueden dañar los materiales delicados, así que escoge ropa resistente que pueda resistir el uso y el desgaste.
También existe un método para armar un atuendo funcional y con estilo para hacer senderismo. Piensa en el estilo y las proporciones, una playera ajustada se combina bien con unos shorts o unos pants holgados de senderismo y viceversa. Los leggings de senderismo se equilibran bien con una playera más amplia, una playera de tejido Fleece de corte cuadrado o una sudadera oversized. Ya que usar capas es clave, piensa en cómo realizar fácilmente la transición entre las capas intermedias y superiores a lo largo del recorrido.
Si tu ropa no tiene mucho color, el calzado, los calcetines, los gorros, los lentes de sol y las mochilas son una manera ideal de añadir tonos audaces. Consejo: los tonos neutros casi siempre resultan más versátiles que otros tonos vistosos como el rojo, amarillo y el verde lima. Si te gusta marcar la diferencia, anímate a usar bloques de colores o un look monocromático dinámico.
Ahora que ya todo está listo para recorrer la naturaleza con estilo, sigue leyendo para descubrir cinco atuendos para hacer senderismo en diferentes temporadas y con cualquier tiempo, además de conocer lo último en calzado y equipo. A la aventura.
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Atuendos Nike de senderismo para cada temporada
1.Atuendo de senderismo para el verano
Un atuendo de senderismo ideal para el verano mantiene la frescura y protección. Empieza con una playera que absorba la humedad, como las de Nike Dri-FIT que están confeccionadas con una tela muy suave hecha con fibras de poliéster reciclado que también son transpirables, y agrega partes de abajo ventiladas, como un short de nylon repelente al agua.
Mantén la diversión y la alegría con una paleta colorida que caracteriza a la temporada, hasta en los accesorios como el calzado de trail y los lentes de sol. Considera elegir una combinación inesperada con unos lentes polarizados de color llamativo.
2.Atuendos de senderismo para el otoño
Opta por tonos otoñales y prendas cómodas para observar las hojas cuando hagas senderismo en otoño. Una capa base de manga larga es un punto de partida versátil. Elige, nuevamente, una prenda confeccionada con tela absorbente de sudor para ayudar a regular la temperatura corporal. Los leggings con soporte con bolsillos son una parte de abajo funcional perfecta para guardar bocadillos pequeños, tu teléfono y crema solar adicional (un artículo esencial durante todo el año).
Después, ponte una sudadera con gorro confeccionada para el movimiento. Considera elegir una que use tecnología Nike Therma-FIT, ya que ayuda a regular la temperatura corporal para que puedas mantener la calidez en temperaturas frías, desde el punto de partida hasta la cima. Completa el look con calzado de tracción GORE-TEX que se ajusta a los tobillos para ofrecer protección y calidez adicionales.
3.Atuendo de senderismo para la primavera
Pese a ser una época del año soleada y de florecimiento, en la primavera puede llegar a hacer fresco en los senderos, así que las prendas de densidad media son la mejor opción. Ya sea que te guste usar una playera de manga corta o larga como capa base, agregar una capa más cálida hace toda la diferencia. Prioriza el tejido Fleece Nike Polartec en tu repertorio de prendas para hacer senderismo. Este tejido Fleece ultratranspirable de secado rápido ayuda a mantener la comodidad en todo tipo de condiciones atmosféricas, desde el viento fuerte hasta el frío matutino.
Para las partes de abajo, unos pants holgados pero entallados absorbentes de sudor te brindan amplitud de movimiento sin ser demasiado amplios, además de ofrecer un look muy elegante. Un calzado de trail running y unos calcetines coloridos son un toque final divertido que completan a la perfección varias combinaciones de colores.
4.Atuendos de senderismo para invierno
El frío no tiene por qué frenar tus aventuras de senderismo. Enfrenta el aire fresco con prendas con aislamiento que soporten las bajas temperaturas, como unos pants confeccionados con tela Nike ACG Polartec, una opción pensada en la sustentabilidad que usa un 100% de fibras de poliéster reciclado.
Una chamarra cálida, plegable, ligera e impermeable ofrece comodidad sobre una playera de manga larga absorbente de sudor. Opta por una prenda de cierre completo frontal para agregar ventilación adicional cuando sientas calor en tu recorrido. Un gorro ayudará a mantener la calidez y proteger las orejas al mismo tiempo.
5.Atuendos de senderismo para niños
Mantén a los pequeños bien protegidos con un atuendo de senderismo a capas lleno de color y estilo. Comienza con una playera de manga larga absorbente de humedad y, cuando haga más frío, agrega una chamarra resistente al agua. Los estilos confeccionados con aislamiento PrimaLoft mantendrán la calidez.
Los pants holgados y cómodos con bolsillos son divertidos y funcionales (pueden guardar los tesoros que descubras en el sendero). Por supuesto que ningún look está completo sin unas botas de senderismo. Algunas características como las suelas duraderas con tracción, los revestimientos de goma, el acolchado alrededor de los tobillos y las plantillas de espuma suave ayudarán a mantener los dedos de los pequeños cómodos y listos para enfrentar el sendero.
6.Calzado y equipo a tener en cuenta
El mejor calzado de senderismo comparte características similares con tu calzado atlético favorito, como un ajuste con soporte y plantillas de espuma cómodas. Otras características específicas para el senderismo son la alta sujeción en los tobillos, la tracción adherente en la suela y la tela GORE-TEX impermeable que mantiene los pies secos en condiciones atmosféricas húmedas. También hay diseños específicos para el agua, desde sandalias hasta calzado sin agujetas tejido, que hacen que sea más sencillo y cómodo cruzar arroyos poco profundos.
Otro equipo y accesorios como los calcetines, gorros y mochilas contribuyen al éxito de la excursión. Al igual que con la ropa de senderismo, lo ideal son las versiones ligeras, duraderas, absorbentes de humedad e impermeables: se trata de conseguir una protección óptima con el menor peso posible.
Lo que no debes usar en el senderismo
Evita usar ropa demasiado ajustada que limite los movimientos. Sin embargo, tampoco es conveniente usar ropa demasiado holgada, no querrás arriesgarte a tropezar o enredarte con la naturaleza. También querrás protegerte del sol y de las inclemencias del tiempo, así que no elijas estilos que sobreexpongan la piel. Si lo haces, lleva una capa protectora.
Las telas delgadas y de algodón tampoco son ideales. Las primeras se usan y desgastan, y las segundas absorben el sudor y pueden afectar de manera negativa en la regulación de la temperatura corporal.
Texto: Laura Lajiness Kaupke