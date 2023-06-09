La amplitud de movimiento es esencial al considerar el estilo y el ajuste. Querrás usar ropa de ajuste holgado que se estire en cuatro direcciones y se mueva contigo a medida que sorteas los obstáculos de la naturaleza. En ese sentido, la durabilidad es otra característica esencial, dado que es probable que te enganches o te rasgues algo durante el recorrido. Las ramas de los árboles, los matorrales y muchas otras cosas pueden dañar los materiales delicados, así que escoge ropa resistente que pueda resistir el uso y el desgaste.

También existe un método para armar un atuendo funcional y con estilo para hacer senderismo. Piensa en el estilo y las proporciones, una playera ajustada se combina bien con unos shorts o unos pants holgados de senderismo y viceversa. Los leggings de senderismo se equilibran bien con una playera más amplia, una playera de tejido Fleece de corte cuadrado o una sudadera oversized. Ya que usar capas es clave, piensa en cómo realizar fácilmente la transición entre las capas intermedias y superiores a lo largo del recorrido.

Si tu ropa no tiene mucho color, el calzado, los calcetines, los gorros, los lentes de sol y las mochilas son una manera ideal de añadir tonos audaces. Consejo: los tonos neutros casi siempre resultan más versátiles que otros tonos vistosos como el rojo, amarillo y el verde lima. Si te gusta marcar la diferencia, anímate a usar bloques de colores o un look monocromático dinámico.

Ahora que ya todo está listo para recorrer la naturaleza con estilo, sigue leyendo para descubrir cinco atuendos para hacer senderismo en diferentes temporadas y con cualquier tiempo, además de conocer lo último en calzado y equipo. A la aventura.

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