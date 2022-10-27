Los mejores bras deportivos Nike para yoga

Cómo elegir el bra deportivo Nike adecuado para el yoga
Guía de compra
Encuentra el mejor ajuste con estos consejos.
No importa el objetivo de tu práctica de yoga, encontrar tu flow es clave para cualquier sesión. Con frecuencia, los instructores dicen a los alumnos que se instalen en una postura tan profundamente como se sientan cómodos, o que cambien un movimiento complejo por otro más suave.
Encontrar un ajuste personalizado también se aplica para el atuendo de yoga, y los bras deportivos de yoga no son la excepción, según afirma Tara Sweeney, diseñadora técnica de bras deportivos de Nike.
"No te sientas encasillada por la clasificación de los bras", agrega. "Si te sientes más cómoda haciendo yoga con un bra de alta sujeción en lugar de uno de baja sujeción, hazlo".
Sweeney explica que encontrar el bra deportivo ideal para yoga puede requerir probarse una gran variedad de tipos. "Los bras deportivos no tienen un estilo único", afirma. El ajuste puede variar según tu talla de senos, el tipo de cuerpo y el nivel de sujeción que prefieras.
Sigue leyendo para encontrar el mejor bra deportivo Nike para hacer yoga según tu estilo individual y tus preferencias de comodidad.
(Relacionado: Cómo encontrar la talla de bra deportivo Nike correcta para ti)
Mejor bra deportivo de yoga para una sensación ligera sin restricciones: Nike Alate
1.Para un escote alto: Nike Yoga Alate Curve
- Los tirantes anchos proporcionan presión uniforme en los hombros.
- El diseño de espalda deportiva permite que los omóplatos se muevan con libertad.
- La tecnología Nike Dri-FIT evita que el sudor se acumule en la piel.
2.Para una almohadilla ligera y tirantes ajustables: Nike Yoga Alate Versa
- La tela es de alta elasticidad, lo que te permite libertad adicional.
- La parte inferior que "no pellizca" se abraza con suavidad a la caja torácica.
- La tecnología Nike Dri-FIT te mantiene seca.
3.Para una sección de torso más larga: Nike Alate Solo
- El estilo más largo y el escote redondeado dan a este bra el look y la sensación de una camiseta de tirantes.
- La tela InfinaSoft sedosa abraza tu piel.
- La tecnología Nike Dri-FIT evita la humedad.
(Contenido relacionado: Los mejores bras deportivos en talla grande de Nike)
Mejor bra deportivo de yoga para un ajuste cómodo: Nike Swoosh
Si quieres que el movimiento de los senos sea mínimo durante tu práctica de yoga, los bras deportivos Nike Swoosh Yoga son ideales. Esto se debe a que su tejido proporciona una compresión adicional y unas costuras pensadas para abrazar más el cuerpo. Compra de estas dos variedades:
1.Para un escote alto: bra deportivo de escote alto Nike Yoga Swoosh
- El diseño con un orificio en la espalda te mantiene fresca.
- La tela suave es lo suficientemente firme para evitar que tus senos se muevan.
- El bolsillo interior especial te permite guardar el teléfono o las llaves después de la clase.
2.Para tirantes ajustables: bra deportivo con almohadilla de media sujeción Nike Swoosh
- El corte ajustado comprime alrededor del pecho y la sección media.
- La espalda de tirantes con mínimo material permite que los omóplatos se muevan libremente.
- La tecnología Nike Dri-FIT ayuda a evaporar el sudor.
(Artículo relacionado: Los mejores bras deportivos de cuello alto de Nike para comprar ahora)
Mejor bra deportivo de yoga para tu estilo: Nike Indy
Al igual que los bras Alate, los Nike Indy permiten que los senos se muevan de forma natural. La gran diferencia es que esta versión está diseñada con un toque más lúdico, expresivo y colorido, así que definitivamente encontrarás uno que vaya con tu estilo. Prueba una de estas tres variaciones:
1.Para un escote único: Nike Yoga Indy
- La separación de materiales proporciona un escote alto con flujo de aire adicional en el pecho.
- La tela de Infinalon delgada se ajusta suavemente al pecho.
- Los dos juegos de tirantes permiten un ajuste personalizado.
2.Para funciones adicionales de absorción de sudor: Nike Yoga Dri-FIT ADV Indy
- El diseño sin almohadillas implica material mínimo.
- La tela sedosa queda plana sobre la piel.
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV asegura una sesión seca.
3.Para control ligero: Nike Indy Luxe
- La tela Luxe minimiza las distracciones.
- Las almohadillas cosidas eliminan la necesidad de que te lo estés ajustando.
- Las costuras adheridas son suaves (y apenas visibles).
Texto: Julia Sullivan, entrenadora certificada de A.C.E.