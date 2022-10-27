Los mejores bras deportivos Nike para yoga

No importa el objetivo de tu práctica de yoga, encontrar tu flow es clave para cualquier sesión. Con frecuencia, los instructores dicen a los alumnos que se instalen en una postura tan profundamente como se sientan cómodos, o que cambien un movimiento complejo por otro más suave.

Encontrar un ajuste personalizado también se aplica para el atuendo de yoga, y los bras deportivos de yoga no son la excepción, según afirma Tara Sweeney, diseñadora técnica de bras deportivos de Nike.

"No te sientas encasillada por la clasificación de los bras", agrega. "Si te sientes más cómoda haciendo yoga con un bra de alta sujeción en lugar de uno de baja sujeción, hazlo".

Sweeney explica que encontrar el bra deportivo ideal para yoga puede requerir probarse una gran variedad de tipos. "Los bras deportivos no tienen un estilo único", afirma. El ajuste puede variar según tu talla de senos, el tipo de cuerpo y el nivel de sujeción que prefieras.

Sigue leyendo para encontrar el mejor bra deportivo Nike para hacer yoga según tu estilo individual y tus preferencias de comodidad.

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