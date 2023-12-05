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Cómo lograr que las niñas hagan deporte y no lo abandonen

Guía para entrenar a niñas
Última actualización: 5 de diciembre de 2023
4 minutos de lectura
Lograr que las niñas se mantengan enganchadas al deporte

Las niñas quieren hacer deporte. Quieren moverse, competir, arriesgarse y sentir que forman parte de algo. Lo difícil es hacer que vayan al campo o al gimnasio, asegurarse de que tienen el equipo necesario (como sujetadores deportivos y ligas para el cabello) y mantenerlas interesadas.

Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando cuentan con la oportunidad de jugar. Sin embargo, las niñas abandonan los deportes a un ritmo dos veces mayor que los niños. Para las niñas de comunidades urbanas y las niñas de color, las cifras son aún peores.

La buena noticia es que todos podemos poner de nuestra parte para lograr que las niñas hagan deportes y no abandonen. Las niñas necesitan algunas cosas clave para crear una conexión positiva y significativa con el deporte:

  • Oportunidades para formar parte del equipo, competir, hacer amistades y conectarse con las compañeras y los adultos que las rodean.

  • Los ejemplos son importantes también, como las entrenadoras y las personas que apoyan a las atletas en sus vidas. Las niñas que cuentan con estas cosas suelen continuar jugando a medida que crecen.

  • Por último, para que continúen haciendo deporte y no abandonen, es necesario crearuna cultura deportiva que incluya y celebre a las niñas. Esto comienza con la cultura que creamos en nuestros equipos.

Nike está trabajando con socios comunitarios y expertos para revertir la tendencia de abandono en el deporte. Los adultos en la vida de las niñas pueden ser campeones y aliados en este esfuerzo al crear experiencias positivas para las niñas en la cancha, la pista, el campo de juego y en cualquier otro lugar donde las niñas se ejerciten. Creamos esta guía como un lugar para que todos puedan comenzar. Y si buscas más consejos, consulta estas hojas de consejos.

Prepáralas para el éxito

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    Inspíralas a amar el deporte

    Inspira a las niñas (y a los niños) con ejemplos de mujeres atletas y equipos femeninos. De igual manera, permite que las niñas se apropien del espacio. Si tienes casilleros, decóralos. Pide a las niñas que participen en la creación de los nombres y los carteles del equipo, y en todo aquello que las identifique como parte de este.

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    Ten en cuenta los prejuicios

    Las niñas enfrentan diferentes expectativas que los niños y, en algunos casos, esto dificulta su proceso. Pregúntate si las animas tanto como a los niños, si las consideras frágiles o si juzgas su comportamiento de forma diferente (si crees que son "mandonas" mientras que los niños se comportan como "capitanes"). Dedica tiempo a pensar en lo que haces para crear un campo de juego nivelado. Al finalizar cada práctica, pregúntate si esperabas algo diferente de las niñas en comparación con los niños.

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    Haz que las familias participen

    Hacer o no hacer deportes, no siempre depende de las niñas. Es importante lograr que los padres y las personas que las cuidan adopten un papel activo en la participación de las niñas. Invítalos a animarlas en cada práctica. Organiza partidos de práctica que incluyan a los miembros de la familia. Cuando las familias participan, las niñas tienen más probabilidades de continuar con el deporte.

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    Céntrate en el progreso en vez del rendimiento
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    Permíteles competir

Publicado originalmente: 28 de noviembre de 2023

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