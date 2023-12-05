Habla de funcionalidad corporal

Todos somos diferentes y no hay dos cuerpos iguales. Esto requiere que ustedes como entrenadores, padres y madres reconozcan y respeten todas las apariencias y celebren todas las diferencias. Recuerda que nuestro género, etnia, identidad sexual, discapacidad, religión, otras creencias y características influyen en cómo nos presentamos al mundo. Por lo tanto, cuando criticas la apariencia de alguien, estás criticando quién es y cómo se presenta.

Nuestras palabras son poderosas y determinan cómo las niñas se ven a sí mismas en el deporte. Antes de analizar cómo comunicarnos con las niñas, es importante reflexionar sobre la confianza en tu propio cuerpo. Después de todo, la forma en que piensas y hablas sobre tu cuerpo influye en cómo tu hijo o los atletas piensan y hablan sobre sus cuerpos. Pregúntate: ¿Hablo negativamente de mi propio cuerpo o del cuerpo de otras personas frente a mi hijo o a mis atletas? ¿Qué mensaje les envía esto?

Al comunicarnos con las niñas, queremos que su atención no se centre en qué aspecto tiene su cuerpo, sino en lo que puede hacer y experimentar su cuerpo. Este cambio de atención puede ayudarlas a conectarse mejor con su cuerpo y a concentrarse en su rendimiento, en lugar de centrarse en su aspecto, restringir su dieta y entrenar en exceso.