Rinde homenaje al cuerpo de cada niña
Conversación sincera
El deporte inspira y une, lo que nos brinda la oportunidad de rendir homenaje a la belleza única y a la diversidad de nuestros cuerpos. A pesar de esto, los problemas con la confianza corporal contribuyen a que las niñas renuncien a los deportes dos veces más que los niños. Tienes el poder de cambiar eso.
Durante décadas, la sociedad ha creado arquetipos irreales de la apariencia femenina al promover una definición estrecha de la belleza, y esto incluye al deporte. Nuestros amigos, familiares, entrenadores y los medios de comunicación han dado forma a lo que consideramos hoy el "cuerpo perfecto" en el deporte. Pero este no es más que un objetivo inalcanzable que impacta negativamente la salud mental de las niñas y su participación en el deporte. Todos podemos hacer pequeños cambios para ayudar a que las niñas se sientan más seguras con sus cuerpos cuando practiquen los deportes que aman.
1. Promueve espacios deportivos seguros para niñas.
Fomentar espacios exclusivos para niñas, como vestidores o baños, puede brindar entornos cómodos y seguros. Garantiza que estos espacios estén bien iluminados, ofrezcan privacidad para que las niñas se cambien, estén supervisados por mujeres y prohíban la entrada a personas ajenas. De ser posible, ofrece productos de higiene personal como desodorantes y tampones. El objetivo es ofrecerles a las niñas privacidad, seguridad y comodidad, en especial, durante el período en que sus cuerpos están cambiando.
2. Apoya su individualidad y representación.
Evalúa los entornos deportivos para niñas y considera qué factores podrían evitar la individualidad y reforzar los arquetipos estrechos de la apariencia física. Por ejemplo, ¿solo se exhibe publicidad con cierto tipo de atletas (delgadas, altas, sin discapacidad, blancas) o su vestidor tiene citas "inspiradoras" que alientan a comer menos y entrenar de más? De ser así, habla con alguien del personal de entrenamiento sobre los efectos dañinos de estos mensajes y de cómo remplazarlos con contenido más diverso y ajeno a la apariencia física.
3. Ofrece opciones de equipo cuando sea posible.
Los uniformes incómodos y reveladores pueden distraer y estresar a las niñas cuando hacen deporte. Ofrecer varios estilos de uniformes les permite elegir la ropa con la que se sienten más cómodas. Ya sean shorts o leggings, playeras o camisetas de tirantes, tener opciones puede mejorar considerablemente los niveles de comodidad. Así que, si puedes darles alternativas, hazlo. Si eres miembro de un deporte u organización que regula los uniformes para niñas, piensa cómo puedes hacer un cambio. Incluso, si eres padre, madre o entrenador, cuestionar las normas actuales a nivel comunitario puede marcar una gran diferencia.
4. Cuida el vocabulario.
Adoptar un lenguaje sin marcadores de género y usar los pronombres que cada atleta prefiera puede tener un gran impacto. Algunas veces, es tan simple como decir "a darlo todo, gente", en lugar de "a darlo todo, chicos", y puede tener un efecto enorme en las perspectivas de las niñas.
5. Evita hablar del cuerpo.
Crea una cultura en la que las niñas eviten hablar de apariencias y dietas. Esto incluye sus propios cuerpos, así como los de sus compañeras de equipo y oponentes. También están los comentarios aparentemente "positivos", como "te ves bien, ¿bajaste de peso?". Esto crea "zonas libres de conversaciones relacionadas con el cuerpo". En lugar de hablar de cómo se ve un cuerpo, motiva a las niñas a enfocarse en lo que sus cuerpos pueden hacer y experimentar en el deporte. Aplica este principio en casa, en los entrenamientos y partidos. Si practicas lo que predicas, garantizarás que todas las personas que las rodean mantengan este estándar.
Recuerda que cada niña, sin importar su complexión, es una atleta cuando entra al campo, la cancha o la pista. Para darles a todas las niñas la mejor oportunidad de alcanzar sus sueños, es momento de cambiar los estándares y redefinir la victoria.
Body Confident Sport es un programa desarrollado por Nike y Dove para ayudar a que las niñas adquieran confianza en su apariencia física y hacer del deporte un lugar donde ellas sientan que pertenecen. El contenido se diseñó en colaboración con el Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport y el Centre for Appearance Research.
Para consultar todos los recursos, visita: