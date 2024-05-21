Rinde homenaje al cuerpo de cada niña

Crea una cultura en la que las niñas eviten hablar de apariencias y dietas. Esto incluye sus propios cuerpos, así como los de sus compañeras de equipo y oponentes. También están los comentarios aparentemente "positivos", como "te ves bien, ¿bajaste de peso?". Esto crea "zonas libres de conversaciones relacionadas con el cuerpo". En lugar de hablar de cómo se ve un cuerpo, motiva a las niñas a enfocarse en lo que sus cuerpos pueden hacer y experimentar en el deporte. Aplica este principio en casa, en los entrenamientos y partidos. Si practicas lo que predicas, garantizarás que todas las personas que las rodean mantengan este estándar.

Recuerda que cada niña, sin importar su complexión, es una atleta cuando entra al campo, la cancha o la pista. Para darles a todas las niñas la mejor oportunidad de alcanzar sus sueños, es momento de cambiar los estándares y redefinir la victoria.

Body Confident Sport es un programa desarrollado por Nike y Dove para ayudar a que las niñas adquieran confianza en su apariencia física y hacer del deporte un lugar donde ellas sientan que pertenecen. El contenido se diseñó en colaboración con el Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport y el Centre for Appearance Research.

Para consultar todos los recursos, visita:

www.bodyconfidentsport.com