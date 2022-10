El espíritu competitivo de las niñas en el deporte

Los expertos afirman que las niñas mejoran desde el punto de vista físico, mental, emocional y social cuando tienen la oportunidad de jugar. Sin embargo, las niñas renuncian a los deportes dos veces más que los niños. Como parte del trabajo de Nike con socios de la comunidad y expertos para cambiar la tendencia de abandono en el deporte, creamos la Guía para entrenar a niñas: un recurso para ayudar a orientar, empoderar y apoyar a jóvenes atletas.



A las niñas les gusta jugar y hacerlo de forma aguerrida. Las investigaciones así lo demuestran: tres cuartas partes de las niñas afirman que lo que más disfrutan de los deportes son los aspectos relacionados con la competencia. Además, les gusta jugar en equipos que hacen énfasis en ganar y divertirse. Sabemos que las niñas no son frágiles y que no tienen más probabilidades de lesionarse que los niños. Ante todo, quieren jugar.



Esto no significa que debas llevar la puntuación estrictamente en cada práctica. Significa que deberías encontrar maneras de hacer que las niñas compitan de manera amistosa mientras aprenden habilidades clave..



Los mejores juegos son aquellos que ponen a las niñas en movimiento y en los que el tiempo de inactividad es mínimo. Todos los juegos que enseñan aptitudes de comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y movimiento son excelentes. A continuación, encontrarás algunas actividades divertidas y sencillas para enseñar estos conceptos y lograr que las niñas se muevan.



Queremos que las niñas se muevan todo lo que sea posible (y ellas también quieren eso), así que asegúrate de modificar los juegos, como los de persecución, en los que tradicionalmente se las elimina. Por ejemplo, en una versión modificada de un juego de persecución, la jugadora alcanzada simplemente tiene que arrodillarse durante cinco segundos y gritar el nombre de su atleta o equipo favorito. Luego, la jugadora se pone de pie de un salto y regresa al juego.



Estar en capacidad de competir también significa que las niñas deben tener las prendas adecuadas, no solo para el deporte, sino para su cuerpo. Si una niña parece estar incómoda o decide sentarse de repente, podría necesitar equipo personal, como un sujetador deportivo. Háblalo con ella de la manera más apropiada, a través de sus padres o personas a cargo, para que pueda jugar de forma segura y cómoda.