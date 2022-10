Adaptar espacios de práctica para niñas

Los expertos afirman que las niñas mejoran desde el punto de vista físico, mental, emocional y social cuando tienen la oportunidad de jugar. Aun así, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. En Nike hemos colaborado con socios de la comunidad y expertos para revertir esta tendencia y crear la Guía para entrenar a niñas, un recurso para orientar, empoderar y apoyar a las atletas más jóvenes.



La verdad es que el equipo y los espacios deportivos normalmente no están diseñados para las niñas. Además, esta situación se fortalece involuntariamente de muchas maneras. Si las niñas atletas tienen que cruzar el parque para encontrar un baño o deben ponerse uniformes usados del equipo de niños, esto indica que no se piensa oportunamente en ellas. El equipo protector no siempre se elabora teniendo en cuenta a las niñas, por lo que puede terminar ajustándose mal o siendo incómodo y, en algunos casos, incluso inseguro.



Con demasiada frecuencia, las niñas tienen que conformarse, lo que condiciona negativamente su experiencia con el deporte.



Las niñas necesitan equipo que se ajuste y prendas que se adapten a ellas, espacios cercanos que sean limpios y seguros para gestionar las necesidades de higiene, y prácticas programadas en lugares y horas que no pongan en riesgo su seguridad física. Quizás no puedas construir un baño mejor, pero puedes de todas formas tener en cuenta estas necesidades al planificar las sesiones e instalaciones deportivas para crear una experiencia segura y cómoda.



Asimismo, recuerda que muchas niñas no se sienten motivadas a practicar deportes. El solo hecho de asistir es un riesgo, así que es aún más importante para ellas tener un entorno positivo y saludable que les permita sentirse seguras y divertirse, libres de discriminación y juicios.