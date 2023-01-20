Los mejores shorts de tejido Fleece de Nike

Nike Tech Fleece es tu opción preferida para entrenar con unos shorts de tejido Fleece. El Tech Fleece es un tejido Fleece ligero de perfil bajo que está diseñado para sentirse suave y elegante. A diferencia de un tejido Fleece voluminoso, que es más pesado, el Tech Fleece se siente transpirable y brinda calidez y aislamiento.

Al igual que los joggers y pants de entrenamiento de Tech Fleece, los shorts cuentan con un ajuste holgado y espacioso y ofrecen cómodas opciones de almacenamiento. Encontrarás un bolsillo con cierre premium en el exterior, así como un bolsillo interno para guardar tu teléfono. La pretina suave y elástica viene con un cordón que se puede ajustar.

Encuentra shorts de Tech Fleece en tallas para hombre y tallas para jóvenes.