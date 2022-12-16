Las mejores chamarras Nike de tejido Fleece
Guía de compra
Compra nuestras mejores chamarras de tejido Fleece, entre las que se incluyen los nuevos modelos para el aire libre y las prendas más cómodas para el día a día.
Las chamarras de tejido Fleece son más consistentes que una sudadera, pero abultan menos que una parka de invierno y, además, son una prenda versátil, informal y suave perfecta para el frío.
Estos modelos Nike están disponibles en una variedad de diseños para distintos tipos de ocasiones, personas o condiciones meteorológicas. Encuentra la chamarra Nike de tejido Fleece ideal con esta guía.
Cinco tipos de chamarras Nike de tejido Fleece que puedes comprar
1. Chamarras Nike de tejido Fleece para la lluvia
Abrígate cuando haga frío o llueva con una chamarra Nike de tejido Fleece. Estas chamarras están diseñadas con tejidos impermeables, como el nylon, que te protegen de la humedad.
Muchas chamarras para la lluvia cuentan con bolsillos resistentes al agua y un diseño con cierre completo que evita que el agua entre. Además, como el resto de chamarras Nike de tejido Fleece, están diseñadas para ofrecer comodidad con el forro interior ligero de tejido Fleece.
2. Chamarras de tejido Fleece para el frío
Nike ofrece varios modelos para el frío, como la chamarra de tejido Fleece Nike Sportswear. Esta prenda proporciona calidez sin añadir peso, por lo que es ideal para ponértela con más capas.
Por ejemplo, puedes llevar la sudadera con gorro y la chamarra Nike Tech Fleece como capa exterior cuando no haga mucho frío o debajo de una chamarra de invierno aislante cuando baje más la temperatura.
3. Chamarras de tejido Fleece Nike ACG
Las chamarras de tejido Fleece Nike All Conditions Gear (ACG) son perfectas para jugar en la nieve o hacer senderismo en terrenos irregulares y helados. Cada prenda de la colección se diseñó con determinadas características para resistir sin importar las condiciones climáticas. Por ejemplo, las capas exteriores son impermeables y los forros interiores son ultraaislantes.
4. Chamarras de tejido Fleece diseñadas con materiales sustentables
Los modelos Nike confeccionados con materiales sustentables incorporan los mejores detalles característicos de este tipo de chamarras: comodidad, durabilidad y aislamiento. Además, también se fabrican con materiales sustentables, como poliéster reciclado de botellas de plástico y nylon reutilizado de una variedad de materiales como alfombras o redes de pesca.
5. Chamarras de tejido Fleece para niños
No importa el tiempo que haga ni la ocasión, las chamarras Nike de tejido Fleece mantienen la calidez para ir a la escuela o practicar deporte. Encuentra modelos con exterior mate para que no se mojen cuando llueva, múltiples bolsillos con cierre para guardar los básicos y un diseño ligero para combinar con otras prendas.
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Texto: Julia Sullivan