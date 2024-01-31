Los mejores shorts Nike de tallas grandes y para personas altas que puedes comprar
Guía de compra
Descubre las características, el largo y los materiales adecuados para todas tus actividades favoritas.
Ya sea en una sesión de running, en la cancha o en el estudio de yoga, hay unos shorts Nike de talla grande para personas altas como tú.
Encuentra materiales Dri-FIT que absorban el sudor, tejido Fleece suave con un ajuste holgado y modelos con forro incorporado para conseguir una sensación de compresión. Sigue leyendo para descubrir tus shorts favoritos.
Los mejores shorts Nike de tallas grandes y para personas altas para todas las actividades
Para correr: los shorts Nike Stride
Los Stride están pensados para el running. Tienen un diseño ultraligero y transpirable que no te limita y que te ofrece frescura mientras sumas kilómetros. Los materiales Nike Dri-FIT evaporan el sudor, mientras que el panel de tela transpirable en la parte posterior de la cintura aumentan la ventilación.
Incluso tienen un bolsillo posterior con cierre para guardar el teléfono y tener las manos libres. Además, este bolsillo cuenta con protección contra la humedad interna para que el teléfono no se moje con el sudor.
Los shorts Nike Stride están disponible en 13 y 18 centímetros en función de si prefieres un diseño más corto o un poco más de protección cuando corres.
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Para ir al gimnasio: los shorts Nike Dri-FIT
Encuentra los shorts Nike Dri-FIT que más te gustan, diseñados para entrenar en el gimnasio. El corte holgado con tejido Knit flexible y la entrepierna de 20.5 cm ofrece gran protección y espacio para moverte con frescura y transpirabilidad durante el entrenamiento.
Si prefieres un ajuste que se adapte al cuerpo, te recomendamos los shorts Nike Dri-FIT que proporcionan tanto compresión como elasticidad. Además, la tela Infinalon es suave y aleja el sudor. También incorporan un bolsillo en la cadera para guardar el teléfono, las llaves y las tarjetas.
Si no te decides, te recomendamos los shorts Nike Dri-FIT 2 en 1. El forro interior de tela Infinalon proporciona un ajuste que comprime con suavidad, mientras que la capa exterior te permite moverte sin limitarte. Además, este diseño cuenta con tecnología absorbente de sudor para mantener la transpirabilidad cuando el entrenamiento se intensifica.
Para hacer yoga: shorts forrados Nike
Cuando te subes al tapete de yoga, quieres enfocarte en el momento presente y olvidarte de tu atuendo. Unos shorts Nike con forro integrado pueden ayudarte a enfocarte en tu postura de perro bocabajo en lugar de tener que ajustártelos en cada cambio de postura.
Escoge entre una variedad de modelos 2 en 1, que incluye un forro interior de largo completo para que disfrutes de más protección y sujeción, o los shorts con forro de ropa interior, que ofrecen ligereza sin limitarte. Además, puedes escoger unos que encajen con tu estilo personal: colores llamativos, estampados alegres o tonos tierra neutros.
Los shorts forrados Nike varían entre el largo de 12.5 cm que llegan aproximadamente hasta la mitad del muslo y los de 20.5 cm, que suelen llegar hasta la rodilla.
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Para partidos improvisados: los shorts de básquetbol Nike
Con una longitud por encima de la rodilla, estos shorts ofrecen protección específica para el básquetbol y movilidad decisiva en la cancha.
Elige tu material favorito: la malla clásica, la tela Nike Dri-FIT absorbente de sudor o el French Terry suave. Luego, decide si quieres diseños atractivos con bloques de color, estampados atrevidos o colores lisos llamativos.
Todos los largos y estilos tienen algo en común: están hechos para moverse contigo, gracias a diseños flexibles y duraderos y a telas que son innegablemente Nike. Y están disponibles en tallas hasta la 4XL para personas altas.
Para descansar: shorts de tejido Fleece Nike
Los shorts de tejido Fleece Nike se convertirán en tu prenda favorita para tener comodidad. Estos shorts reúnen las mejores características: cálidos, pero transpirables, suaves al contacto con la piel y con un ajuste fácil y relajado. Y agrégales bolsillos.
Elige una línea exclusiva como Nike Tech Fleece, confeccionada con tejido Fleece de doble cara espaciadora para crear aislamiento sin añadir volumen, o los shorts Club Fleece de French Terry que son suaves por fuera y extrasuaves por dentro.
Estos shorts revierten la idea de que la ropa tiene que estar vieja y desgastada para ser cómoda: serán tus shorts más cómodos desde la primera vez que te los pongas.
Texto: Greg Presto