Los mejores shorts Nike de tallas grandes y para personas altas que puedes comprar

Los Stride están pensados para el running. Tienen un diseño ultraligero y transpirable que no te limita y que te ofrece frescura mientras sumas kilómetros. Los materiales Nike Dri-FIT evaporan el sudor, mientras que el panel de tela transpirable en la parte posterior de la cintura aumentan la ventilación.

Incluso tienen un bolsillo posterior con cierre para guardar el teléfono y tener las manos libres. Además, este bolsillo cuenta con protección contra la humedad interna para que el teléfono no se moje con el sudor.

Los shorts Nike Stride están disponible en 13 y 18 centímetros en función de si prefieres un diseño más corto o un poco más de protección cuando corres.

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