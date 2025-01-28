Los mejores shorts de running para hombre Nike

Estos shorts de 13 cm tienen estilo, y además tienen la ventaja de contar con más espacio para tus cosas. Los siete bolsillos (algunos incorporados y con cierre) te permiten guardar todos tus artículos básicos, desde tu equipo para antes y después de la carrera hasta el teléfono y las llaves. Mientras recorres los senderos, disfrutarás de mucha comodidad y sujeción gracias a la tela transpirable de poliéster y spandex que absorbe el sudor, la pretina elástica con cordón y el forro de ropa interior.