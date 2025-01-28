Los mejores shorts de running para hombre Nike
Guía de compra
Corre a tu ritmo con esta selección ganadora.
Los mejores shorts de running hacen lo que parece imposible. Transpirables y flexibles, facilitan el movimiento y proporcionan suficiente sujeción y almacenamiento al mismo tiempo. Tanto si corres sprints como maratones, Nike te ofrece todo lo que necesitas: diseños con hendiduras, holgados, ajustados y con bolsillos.
La lista corta
Estas son las principales cualidades que separan a quienes ganan de quienes que se quedan atrás:
- Efecto de secado rápido y diseño que reduce el roce, gracias a una tela como el poliéster, que absorbe la humedad.
- Libertad de movimiento gracias a la tela flexible (como el spandex) y a las aberturas laterales.
- Pretina con cordón que permite un ajuste cómodo sin apretar demasiado.
- Bolsillos para guardar tus cosas.
- Forro de ropa interior de malla con sujeción, o forro ajustado de compresión.
Los mejores shorts de running para hombre
Si tus shorts actuales no cumplen todas tus necesidades, aprovecha estas selecciones. Te ayudarán a llegar más lejos en la pista, el camino o el asfalto.
Los mejores shorts de running con hendiduras: shorts de running Dri-FIT ADV con forro de ropa interior de 10 cm AeroSwift para hombre
Vas a rendir al máximo con este llamativo diseño. Los cortes laterales, el tejido Woven con elasticidad en cuatro direcciones y la entrepierna de 10 cm permiten una amplitud completa de movimiento. Además, la tecnología de absorción de humedad Dri-FIT ADV de Nike te ayuda a mantener la transpirabilidad y el forro de tejido Knit te proporciona la sujeción que necesitas. Para conseguir el ajuste perfecto, regula la pretina Flyvent de malla y elástico con cordón y guarda tu teléfono, unos geles y algunos snacks en los cinco bolsillos.
Ideal para trail running: los shorts de running Dri-FIT con forro de ropa interior de 13 cm Nike Trail Second Sunrise para hombre
Estos shorts de 13 cm tienen estilo, y además tienen la ventaja de contar con más espacio para tus cosas. Los siete bolsillos (algunos incorporados y con cierre) te permiten guardar todos tus artículos básicos, desde tu equipo para antes y después de la carrera hasta el teléfono y las llaves. Mientras recorres los senderos, disfrutarás de mucha comodidad y sujeción gracias a la tela transpirable de poliéster y spandex que absorbe el sudor, la pretina elástica con cordón y el forro de ropa interior.
Si buscas un ajuste holgado: shorts versátiles Dri-FIT sin forro de 18 cm Nike Unlimited para hombre
Aunque no son tan aerodinámicos, estos shorts de running de 18 cm ofrecen más protección. Con un ajuste cómodo y más amplio y una pretina con cordón, son lo suficientemente versátiles para correr, entrenar y hacer yoga. La tela de poliéster y spandex con absorción del sudor mantiene la transpirabilidad y la libertad de movimiento gracias al tejido Woven que se estira en cuatro direcciones y a las aberturas laterales en el dobladillo. Guarda tus artículos básicos en los tres bolsillos y coloca tus laves en la presilla interior.
Las mejores mallas: mallas de running Dri-FIT de largo medio con forro de ropa interior Nike Fast para hombre
Si buscas un ajuste más ceñido, estas mallas de largo medio son ideales para ti. El tejido Knit elástico Dri-FIT absorbe el sudor y reduce los roces, mientras que el forro de ropa interior y la pretina elástica con cordón proporcionan sujeción y el ajuste adecuado. Guarda tu teléfono y otros artículos básicos en los tres bolsillos y corre sin distracciones.
Para correr distancias largas: mallas de running Dri-FIT de largo medio Nike Trail Lava Loops para hombre
Otra opción ideal para carreras de trail y maratones, estas mallas de largo medio ofrecen sujeción gracias a su forro de ropa interior y su ajuste de compresión. La tela Dri-FIT elástica y ligera mantiene la transpirabilidad y te permite una amplia libertad de movimiento. En las carreras de larga distancia, también es importante que tengas lugar para guardar tus artículos básicos. Con ocho bolsillos, puedes guardar botellas de agua, geles, snacks, tu teléfono y mucho más.
Si eres velocista: shorts de running Dri-FIT de 3 cm con malla de forro interior Nike Track Club para hombre
Alcanza la máxima velocidad con estos shorts clásicos con absorción del sudor. Las aberturas laterales, la tela ligera y elástica de poliéster y spandex y la entrepierna de 8 cm te permiten moverte libremente, mientras que el forro y los tres bolsillos proporcionan sujeción y almacenamiento. Además, tendrás un look perfecto en la pista gracias a los paneles laterales de tejido Woven, los logotipos Nike Track Club y Swoosh y la pretina elástica con cordón que garantiza el ajuste perfecto.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipos de shorts son mejores para correr?
Los mejores shorts de running para hombre deben incluir una tela exterior ligera, un forro interior cómodo que brinde sujeción y bolsillos. Deben estar confeccionados con una mezcla de una tela que absorba la humedad (como el poliéster) y una tela flexible (como el spandex).
¿Cuáles shorts son los mejores para correr distancias largas?
Prioriza las telas que absorban la humedad y opta por unas mallas cortas o unos shorts con hendiduras con la entrepierna más corta para evitar los roces. Busca un diseño con suficientes bolsillos.
¿Son mejores las mallas o los shorts holgados para correr?
Si es mejor un ajuste ceñido u holgado dependerá de tus preferencias. Para conseguir la máxima velocidad, te recomendamos unos shorts con hendiduras con una entrepierna más corta. Sin embargo, los shorts ajustados no tienen mucho problema con la humedad en los días lluviosos. Además, pueden ofrecer beneficios como compresión (para activar los músculos y aumentar el flujo sanguíneo), protección y calentamiento de los cuádriceps, isquiotibiales y glúteos. Los shorts largos y holgados son los más propensos a ralentizarte e impedir tus movimientos.
¿Debería elegir unos shorts de running con o sin forro?
Prioriza lo que te resulte más cómodo. Si eres leal a tu marca de ropa interior, considera la opción sin forro. Sin embargo, los shorts con forro son más eficientes. Como no necesitas usar ropa interior, te vestirás más rápido y reducirás la carga de ropa que lavar. Además, los forros incorporados ofrecen ventajas añadidas como la absorción del sudor y, a veces, la compresión. Si optas por unos shorts de running con forro, asegúrate de que el forro sea cómodo.
Texto: Dina Cheney