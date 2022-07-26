Cinco beneficios de jugar básquetbol, según los expertos

Independientemente de tu edad, las habilidades de movimiento fundamentales, la base de toda actividad física, son clave para tener un estilo de vida activo. Las habilidades de movimiento fundamentales se clasifican como movimiento locomotor (correr o saltar), control de objetos (atrapar y lanzar) y habilidades de estabilidad (equilibrio y torsión).

"Las habilidades de movimiento fundamentales como [correr], saltar verticalmente y lanzar por encima de la cabeza son muy básicas para el movimiento físico", dice Koco Eaton, M.D., cirujano ortopédico, fundador de Eaton Orthopaedics y exjugador de básquetbol (incluidas tres temporadas de básquetbol profesional en Venezuela). “El básquetbol promueve la velocidad, la agilidad, la fuerza, la potencia y la resistencia. También se ha demostrado que aumenta la flexibilidad y la coordinación motora. Como resultado, el básquetbol está especialmente orientado a mejorar las habilidades motoras fundamentales que han demostrado ser beneficiosas para promover la salud en general”.

Un estudio de 2012 sugirió que los ejercicios de minibásquetbol, como el manejo del balón, los pases de pecho y las bandejas, pueden mejorar considerablemente las habilidades de movimiento fundamentales en niños de 7 a 10 años (los niños suelen desarrollar estas habilidades entre los 3 y los 10 años).

Marco López, P.T., D.P.T., C.S.C.S., fisioterapeuta y cofundador de The Basketball Doctors, dice que el básquetbol “combina carreras de velocidad, cambios de dirección y saltos”, algo que no se ve a menudo en otros deportes.