Cinco beneficios de jugar básquetbol, según los expertos
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Los beneficios de jugar básquetbol no se limitan a la cancha. Obtén más información sobre todo lo que este deporte tiene para ofrecer.
El básquetbol tiene seguidores y jugadores leales de todos los niveles en todo el mundo. No importa cómo disfrutes el deporte (ya sea que te guste mirar la grabación del partido con amigos o que juegues partidos informales los fines de semana), el básquetbol tiene una apreciación mundial debido a su demanda de resistencia, técnica y pensamiento rápido.
Estos son algunos motivos por los que quizás quieras jugar al básquetbol y por qué este deporte tiene un atractivo universal.
Cinco beneficios de jugar básquetbol
1.El básquetbol puede ayudar a desarrollar habilidades de movimiento fundamentales.
Independientemente de tu edad, las habilidades de movimiento fundamentales, la base de toda actividad física, son clave para tener un estilo de vida activo. Las habilidades de movimiento fundamentales se clasifican como movimiento locomotor (correr o saltar), control de objetos (atrapar y lanzar) y habilidades de estabilidad (equilibrio y torsión).
"Las habilidades de movimiento fundamentales como [correr], saltar verticalmente y lanzar por encima de la cabeza son muy básicas para el movimiento físico", dice Koco Eaton, M.D., cirujano ortopédico, fundador de Eaton Orthopaedics y exjugador de básquetbol (incluidas tres temporadas de básquetbol profesional en Venezuela). “El básquetbol promueve la velocidad, la agilidad, la fuerza, la potencia y la resistencia. También se ha demostrado que aumenta la flexibilidad y la coordinación motora. Como resultado, el básquetbol está especialmente orientado a mejorar las habilidades motoras fundamentales que han demostrado ser beneficiosas para promover la salud en general”.
Un estudio de 2012 sugirió que los ejercicios de minibásquetbol, como el manejo del balón, los pases de pecho y las bandejas, pueden mejorar considerablemente las habilidades de movimiento fundamentales en niños de 7 a 10 años (los niños suelen desarrollar estas habilidades entre los 3 y los 10 años).
Marco López, P.T., D.P.T., C.S.C.S., fisioterapeuta y cofundador de The Basketball Doctors, dice que el básquetbol “combina carreras de velocidad, cambios de dirección y saltos”, algo que no se ve a menudo en otros deportes.
2.Puede tener un efecto positivo en la densidad mineral ósea.
Un estudio de 2020 que comparó a jugadores de básquetbol con atletas de la natación, el fútbol y el vóleibol sugirió que los jugadores de básquetbol tienen una de las densidades minerales óseas (o DMO) más altas. Un estudio de 2018 llegó a conclusiones similares y señaló que jugar básquetbol a largo plazo puede tener un impacto positivo en la DMO en las piernas.
“El básquetbol es uno de los mejores deportes para la densidad ósea”, dice López. “Como sabemos, al envejecer, empezamos a perder densidad ósea. Podemos ayudar a disminuir la tasa de pérdida al cargar el hueso saltando, corriendo y levantando pesas, por lo que el básquetbol llega a casi todas las categorías”.
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Las investigaciones también han sugerido que hacer ejercicios de alto impacto con carga de peso (saltar, bailar y caminar) junto con entrenamiento de fuerza o ejercicios de resistencia (como sentadillas, peso muerto y curl con barra) puede producir un efecto positivo sobre la salud ósea en general. Aunque se observó que el entrenamiento de resistencia puede tener el mayor efecto sobre la DMO.
3.Es un tipo de entrenamiento que fluctúa en intensidad.
Como se debatió en la introducción de un estudio de 2021 en Frontiers in Psychology, un partido de básquetbol típico consta de períodos de ejercicio de alta y baja intensidad. Piénsalo: puedes estar corriendo por la cancha con el balón y, al minuto siguiente, estar trotando. Una de las formas más sencillas de aumentar la intensidad de un partido de básquetbol es jugar en toda la cancha.
Un estudio de 2012 halló que los partidos de cancha completa provocan una respuesta de frecuencia cardíaca más alta, pero eso no significa que no obtendrás beneficios si juegas en media cancha. De hecho, un estudio de 2018 sugirió que jugar básquetbol mejora la salud general, ya sea que juegues en media cancha o en cancha completa.
"Aunque el básquetbol de cancha completa brinda un mayor beneficio que el básquetbol de media cancha, [el estudio halló] que el básquetbol de media cancha seguía siendo beneficioso para la salud de los participantes", dice Eaton. Se observaron los efectos sobre la presión arterial, la composición corporal, la condición cardiovascular y el consumo máximo de oxígeno. Se observó un beneficio significativo en el básquetbol de media cancha, pero se observó un beneficio máximo en los participantes que jugaban en cancha completa".
4.El básquetbol hace que los niños se mantengan activos a una edad temprana, lo que puede prolongarse hasta la edad adulta.
“El beneficio positivo más significativo del básquetbol es [el] aumento en la actividad que se prolonga hasta la edad adulta”, dice Eaton.
Un estudio de 2018 reveló que el 74 por ciento de los niños y adolescentes en los EE. UU. informan que la razón principal por la que juegan básquetbol es para divertirse. Y las investigaciones han hallado que aquellos que son físicamente activos durante la infancia tienen más probabilidades de ser activos en la edad adulta que aquellos que son más sedentarios cuando son niños. De hecho, según la Junta de Ciencias de la Nutrición, el Deporte y el Ejercicio del Presidente de los EE. UU., el 73% de los adultos que actualmente practican deportes también lo hacían cuando eran niños.
5.El básquetbol puede mejorar las habilidades de comunicación a través del fortalecimiento de los equipos.
Este puede ser uno de los beneficios menos obvios de jugar básquetbol. Eaton dice que debido a que el básquetbol es un deporte de equipo, requiere que los jugadores se comuniquen entre sí, a menudo sin palabras. Un estudio de 2010 respalda esto al observar que los jugadores cambian continuamente de compañeros de equipo con los que interactúan mientras juegan. Gran parte de esta comunicación no involucró señales verbales, sino que se dio a través de pases de balón y señales visuales durante las jugadas. Fuera de la cancha, la comunicación no verbal se usa en todo, desde los negocios hasta las relaciones interpersonales. Si bien las investigaciones varían, un estudio que se encuentra en una edición de 2018 de The Hearing Journal estima que al menos el 70 por ciento de toda la comunicación es no verbal (una cifra que se extiende más allá de deporte).
Otras habilidades adquiridas en la cancha se transfieren a la vida cotidiana: además de desarrollar habilidades de comunicación cruciales, el básquetbol también tiene un efecto positivo en la coordinación mental. Una investigación de 2015 señala que los jugadores deben adaptarse constantemente al partido y cambiar cognitivamente su coordinación física para mantener el ritmo. Los psicólogos sugieren que la adaptabilidad viene con niveles más altos de satisfacción general con la vida, especialmente cuando se combina con altos niveles de apoyo social (como el apoyo de amigos al adaptarse a un nuevo trabajo, por ejemplo).
Texto escrito por Ashley Lauretta