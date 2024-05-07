Cuando se trata de sujeción, las varillas son un estándar en la mayoría de los bras. Aun así, hay muchos bras sin varillas con una sujeción excelente para tomar en cuenta. Incluso hay opciones geniales de bras sin varillas en tallas grandes.

"Los bras sin varillas son una gran opción si buscas una sujeción baja, media y alta", dice Emme McAtee, Directora Sénior de Línea de Productos de Nike. Al desarrollar un bra para Nike, "nos obsesionamos con el ajuste de su contorno para asegurarnos de que tenga la sujeción adecuada para el tejido mamario. También usamos estabilizadores en los tirantes para reducir el rebote".

Elegir el mejor bra sin varillas no es solo cuestión de comodidad, aunque eso es muy importante. Los bras sin varillas, con un diseño adecuado, también ofrecen una sujeción crucial. Un estudio de Frontiers in Sports and Active Living demostró que una mayor sujeción en el pecho mejora el rendimiento al correr; y otro estudio señala que una menor sujeción en el pecho propicia una fatiga más rápida y cambia la eficacia de tu respiración durante el entrenamiento y el día a día.

Aquí tienes algunos de los mejores bras sin varillas de Nike que se diseñaron para ofrecer la sujeción adecuada, incluso para actividades de alta intensidad.