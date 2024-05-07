Los mejores bras sin varillas de Nike
Guía de compra
¿Sujeción y comodidad con un bra sin varillas? Por supuesto. Conoce esta selección destacada y elige tu nuevo favorito para entrenar y usar a diario.
Cuando se trata de sujeción, las varillas son un estándar en la mayoría de los bras. Aun así, hay muchos bras sin varillas con una sujeción excelente para tomar en cuenta. Incluso hay opciones geniales de bras sin varillas en tallas grandes.
"Los bras sin varillas son una gran opción si buscas una sujeción baja, media y alta", dice Emme McAtee, Directora Sénior de Línea de Productos de Nike. Al desarrollar un bra para Nike, "nos obsesionamos con el ajuste de su contorno para asegurarnos de que tenga la sujeción adecuada para el tejido mamario. También usamos estabilizadores en los tirantes para reducir el rebote".
Elegir el mejor bra sin varillas no es solo cuestión de comodidad, aunque eso es muy importante. Los bras sin varillas, con un diseño adecuado, también ofrecen una sujeción crucial. Un estudio de Frontiers in Sports and Active Living demostró que una mayor sujeción en el pecho mejora el rendimiento al correr; y otro estudio señala que una menor sujeción en el pecho propicia una fatiga más rápida y cambia la eficacia de tu respiración durante el entrenamiento y el día a día.
Aquí tienes algunos de los mejores bras sin varillas de Nike que se diseñaron para ofrecer la sujeción adecuada, incluso para actividades de alta intensidad.
La opción ideal sin varillas para el ajuste: Nike Indy
Algunos días quieres el acolchado y otros no. O quizás buscas un poco más de espacio en las copas o un ajuste más ceñido en los hombros. Cada entrenamiento conlleva distintas preferencias, así que poder ajustar el bra es una gran ventaja. El bra sin varillas Nike Indy ofrece el mejor ajuste.
Tanto si eliges el Indy de baja sujeción, el de media sujeción o el de alta, tendrás tirantes ajustables y una figura sutil diseñada para ofrecer comodidad durante todo el día. Las almohadillas extraíbles de los Indy de baja y media sujeción permiten decidir si las quieres usar o no. "El Indy de alta sujeción ofrece la mejor personalización. Los tirantes regulables ofrecen la elevación y el ajuste perfectos; el cierre de gancho brinda un ajuste regulable", comenta McAtee.
El mejor bra sin varillas para controlar el rebote: Nike Swoosh o Nike Jordan Sport
Cuando estás en un entrenamiento intenso, quieres sentir un ajuste firme para que el movimiento sea mínimo, pero no quieres sentir opresión ni que los pechos se unan. El Swoosh de alta sujeción ofrece una firmeza ideal para los deportes de alto impacto sin dejar de ser cómodo y ligero. Además, el cierre por contacto extendido del contorno inferior facilita el ajuste.
También están el Swoosh de baja sujeción que brinda una cobertura mínima y el Swoosh de media sujeción con almohadillas cosidas que ofrece más estructura. Todos los bras Swoosh tienen tecnología Nike Dri-FIT que aleja el sudor de la piel para acelerar la evaporación. La tela adaptable del bra deportivo se siente como una segunda piel y las fibras elásticas permiten ponérselo y quitárselo fácilmente.
Otro bra sin varillas, muy elástico y absorbente de humedad, es el Jordan Sport, una opción de media sujeción que luce varios colores brillantes y un material adaptable que recupera su forma rápidamente, sin importar el tipo de entrenamiento que hagas.
La mejor opción sin varillas para descansar: Nike Alate
El mejor bra sin varillas no es solo para entrenar, también es para correr al supermercado, almorzar con amigos o simplemente relajarte en el sofá con una playera y unos joggers. Aunque la colección de bras Alate es ideal para hacer ejercicio, su tela suave, ligera y transpirable lo convierte en un bra de uso cotidiano.
La tecnología Nike Dri-FIT mantiene la transpirabilidad y comodidad aunque solo hagas mandados.
Cómo determinar el Bra Fit
Una vez que hayas limitado tus selecciones de bras a unas cuantas, te recomendamos que consideres la talla. No hay problema. La tabla de tallas de Nike es un gran recurso para determinar el ajuste en una amplia gama de tallas de bras, con tallas de copa de la A a la G o de la XS a la 4X.
Si te pruebas bras en una tienda, sigue estas recomendaciones generales: el contorno inferior debe tener espacio suficiente para que quepan dos dedos por debajo sin sumirse ni resbalarse. Haz algunos movimientos que imiten los ejercicios que planeas hacer, te ayudará a determinar si tiene suficiente sujeción. Por ejemplo, el mejor bra sin varillas para una clase de yoga suave o sesión de pilates no será el mismo que elegirías para una clase de HIIT.
Dado que los diferentes niveles de actividad requieren de un bra distinto, comprar varios bras sin varillas te asegura que estés preparada para todo, desde hacer mandados hasta entrenar para un maratón, todo con mucha sujeción.
Texto: Elizabeth Millard