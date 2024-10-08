Los mejores bras para niña de Nike

Los mejores bras Nike para niña
Guía de compra
Estos bras deportivos juveniles, disponibles en varios estilos, están diseñados para brindar cobertura y comodidad.
Cuando llega el momento para una niña de usar su primer bra o un bra de entrenamiento, es importante conseguir el adecuado. Para las atletas jóvenes es especialmente relevante encontrar un bra que les quede bien, para que se sientan confiadas, cómodas y empoderadas al mover sus cuerpos. Estos bras juveniles, disponibles en varios estilos, están diseñados para brindar cobertura y comodidad, ya sea al practicar deportes o en el uso diario.
Nike ofrece bras para niñas en distintos colores, patrones y estilos. Ya sea que la adolescente en tu vida busque un bra deportivo para usar en atletismo o de manera cotidiana en la escuela, hay un bra Nike para cada ocasión.
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Los bras juveniles Nike vienen en tallas 6 a 20 talla grande y por lo general están confeccionados para niñas de 7 a 15 años. Sin embargo, si se siente que los bras para niña no ofrecen una buena sujeción, es posible que un bra para mujer proporcione un mejor ajuste.
Encuentra los mejores bras Nike para las atletas jóvenes con esta guía.
Los mejores bras Nike para niña
Para deportes, entrenamientos y otras formas de movimiento de alto impacto
Para las atletas jóvenes que practican deportes u otras actividades de movimiento de alto impacto, un bra con mayor sujeción puede brindar una sensación de ajuste para dar la cantidad correcta de sujeción y compresión ligera durante el ejercicio.
El bra Nike Swoosh, por ejemplo, cuenta con tirantes más gruesos y espalda deportiva, así como un contorno más ancho para dar más sujeción. Con la tecnología Nike Dri-FIT, el bra Nike Swoosh dispersa la humedad en la superficie de la tela, lo que ayuda a las atletas a mantenerse frescas aunque suden. Este bra (que también viene en tallas para mujer) está confeccionado en una gran gama de colores y estampados, incluidos estilos reversibles.
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Para el uso diario
Si la persona joven en tu vida necesita un bra para los juegos informales o un uso cotidiano, considera elegir un bra con una sensación ligera, que casi ni se perciba.
Estos estilos incluyen el bra Nike One, que cuenta con una tela elástica y una cobertura alta del pecho, así como el bra Nike Indy, que viene en varios estilos y diseños.
Tanto para adultas como para niñas, el bra Indy ofrece una sensación suave sin costuras ni restricciones con sus tirantes más delgados. Estos bras también cuentan con la tecnología Nike Dri-FIT absorbente de sudor.
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Cómo tomar las medidas de la talla de bra para niña
1. Mide debajo del pecho
Toma una cinta métrica suave de manera horizontal y dale la vuelta alrededor de la caja torácica, justo debajo del pecho (o debajo del busto). La medida con la cinta debe sentirse ceñida.
2. ¿No tienes una cinta métrica?
Toma un cordón (o incluso una agujeta), una pluma y una regla. Pasa el cordón alrededor de la caja torácica de manera horizontal justo debajo del pecho (como lo harías si usaras una cinta métrica) y marca con la pluma el extremo del cordón que se une al otro lado. Luego coloca el cordón sobre una superficie plana y usa una regla para determinar la medida de debajo del pecho.
3. Para encontrar la talla de bra...
Usa la medida del pecho de los pasos uno o dos para encontrar la talla de bra en la tabla de tallas. Si la medida se encuentra entre dos tallas de la tabla, opta por el tamaño más grande: un bra un poco más grande será más cómodo que uno demasiado ajustado. *Los bras deportivos de talla amplia (+) difieren solo en la circunferencia, no en la longitud o el estilo.
Tres consejos para encontrar el ajuste ideal
1. Comienza con los tirantes
Deberían caber dos dedos entre el tirante y el cuerpo. Si el tirante está demasiado holgado, prueba con una talla más pequeña. Si se siente o se ve como si se clavara en los hombros, sube una talla.
2. Comprueba el contorno
Comprueba que el contorno no esté muy ajustado: deberían caber dos dedos fácilmente entre el contorno y el cuerpo. Además, levanta los brazos por encima de la cabeza para asegurarte de que el contorno no se suba; tiene que ajustarse justo sobre las costillas.
3. Salta sin rebote
Adelante: ¡salta! Debe haber un mínimo de rebote en el área de pecho al saltar, y el pecho debe sentirse cubierto y seguro. Si hay demasiado rebote como para moverse con comodidad o si se sale el pecho por las axilas o el escote, intenta con un bra de talla para mujer.
Texto de Julia Sullivan