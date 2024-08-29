Nuevas opciones de maternidad en Nike: un bra deportivo compatible con extractores de leche portátiles y los tenis EasyOn para el embarazo y el posparto

Lo que debes saber:

Los equipos de Nike presentaron dos nuevos estilos imprescindibles de entrenamiento para ayudarte durante el embarazo y el posparto: un bra deportivo versátil compatible con extractores de leche portátiles y unos tenis para caminar fáciles de poner.

La colección Nike (M) crece con un vestido de entrenamiento nuevo de maternidad y playeras, camisetas de tirantes, shorts y leggings de entrenamiento de maternidad actualizados.

La Nike Training Club App añade nuevos entrenamientos posparto guiados por expertos al programa de entrenamiento (M)ove Like a Mother.

Prácticamente todo cambia durante el embarazo y la experiencia nueva de la crianza de los hijos. Sea cual sea tu etapa de la vida, puedes confiar en Nike para conseguir ropa de entrenamiento versátil y de alta calidad diseñada pensando en tus necesidades personales. En colaboración con madres primerizas y personas en período de posparto, los equipos de Nike crearon un bra deportivo compatible con extractores de leche portátiles y sus primeros tenis Easy-On para el embarazo y el posparto.

"Creemos que innovar para la maternidad es tan importante como cualquier otra innovación de Nike", afirma Kelly O'Connor, directora de productos de tenis Lifestyle de Nike.

Fanny Ho, gerente sénior de innovación de diseño de Nike, dice: "Muchas madres y socios apasionados se apresuraron a crear estos productos porque sabíamos que las madres los necesitaban ya".

El bra Nike (M) Swoosh se diseñó para ofrecer la estructura flexible que necesitan los nuevas madres y que no se les había ofrecido antes. Permanece en su sitio mientras amamantas o usas el extractor de leche portátil, incluso durante un entrenamiento.

Características del bra Swoosh:

Es compatible con los extractores de leche portátiles.

Cuenta con tirantes desmontables para amamantar.

La banda y las copas son regulables para expandirse con los cambios del cuerpo.

El material controla la humedad para ayudar a prevenir fugas de leche visibles (Nike Leak Protection: leche materna).

Los tirantes de espuma acolchados reducen el dolor en los puntos de presión.

Cuenta con capas de malla para brindar una mayor transpirabilidad y comodidad.

Ho afirma que la mayoría de los bras deportivos para amamantar son "demasiado elásticos y poco firmes, o bien son demasiado estructurados y no se pueden expandir para ajustarse a las fluctuaciones de la talla del pecho cada hora o a los extractores de leche portátiles". "A lo largo de este proyecto, hablamos con infinidad de mujeres que sentían que siempre tenían que hacer concesiones entre comodidad y sujeción, y queríamos crear un producto que pudiera ofrecerles ambas cosas".