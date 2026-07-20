La mejor ropa Nike para niños para el regreso a clases

Catorce prendas básicas para el regreso a clases para niños de todas las edades
Guía de compra
Echa un vistazo al mejor equipo Nike para el regreso a clases, desde sudaderas con gorro y joggers hasta calzado deportivo.
Para muchos niños, el regreso a clases es un momento emocionante para reconectarse con sus compañeros y lucir nuevos atuendos para marcar el comienzo del año escolar.
Para los adultos, por otro lado, la temporada puede venir con factores estresantes. Para cumplir con los códigos de vestimenta y garantizar que las prendas sean adecuadas para una variedad de actividades diarias (como la transición del salón de clases a la cancha de fútbol), entre otras cosas, es clave realizar compras prácticas.
La solución: equipa a los más pequeños con las prendas funcionales que necesitan para el primer día de clases y el patio de recreo; busca artículos que se sientan cómodos y que también les permitan expresar su estilo. Descubre los mejores básicos en ropa y calzado de Nike para el regreso a clases.
Quick Takeaways
- Nike offers recommendations for three groups: little kids (sizes 4T to 7), big kids (sizes XS to XL) and pre-teens.
- Key apparel picks include hoodies, joggers, tees, track jackets and more.
- Footwear picks span Air Force 1, Air Max, Dunk and Pegasus silhouettes.
- Dri-FIT options are available across all groups for active school days.
- The pre-teen section covers performance-ready styles built for the athlete in between childhood and teenage years.
- Shop by group below, or browse the full Nike kids collection.
Back to School Essentials for Little Kids (Sizes 4T to 7)
1. Playera Nike para niños de preescolar
Cuando se trata de lo básico para el regreso a clases, nunca se tienen suficientes playeras. Busca mezclas de algodón suaves para el uso diario o, para los días especialmente activos, elige una playera Nike Dri-FIT. Esta tela ligera está diseñada para absorber la humedad de la piel, por lo que ayudará a mantener a los niños frescos y secos si corren en un día caluroso.
2. Vestido Nike para niñas de preescolar
Si imaginas a tu pequeña girando, corriendo y saltando el primer día de regreso a clases, querrás elegir ropa que sea cómoda, elástica y con movimiento.
Tenemos lo que necesitas: un vestido Nike para niñas de preescolar hecho con tela suave y un corte amplio. Prueba combinar el vestido con unos shorts o unas mallas si tu pequeña quiere tener más cobertura y sumar algo a su estilo.
3. Polo Nike Dri-FIT para niños de preescolar
Los polos son una forma sencilla de hacer que el atuendo de un niño se vea un poco más arreglado, si ese es su estilo (o si el código de vestimenta lo requiere). Con una tela que absorbe el sudor, este polo Nike Dri-FIT para niños de preescolar mantiene a los niños secos y cómodos desde el aula hasta el patio de recreo y la cena con la familia.
4. Joggers Nike Sportswear Club Fleece para niños de preescolar
Mantén a tu pequeño abrigado y cómodo cuando comiencen los meses de otoño con los joggers Nike Sportswear Club Fleece para niños de preescolar. Si bien su diseño sencillo es ideal para estar cómodo, la textura mullida supersuave en el interior también es perfecta para descansar en casa los fines de semana.
5. Sudadera con gorro Nike Sportswear Club Fleece para niños de preescolar
La sudadera con gorro sin cierre Nike Sportswear Club Fleece para niños de preescolar está diseñada para brindar comodidad con un tejido Fleece cepillado que brinda suavidad y calidez, y un ajuste holgado y espacioso. No te sorprendas si tu pequeño no quiere quitársela nunca.
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Siete compras básicas para el regreso a clases para niños grandes (tallas XS-XL)
1. Pants Nike para el día a día para niños grandes
Los pants Nike para el día a día son la estrella del regreso a clases por un par de razones. En primer lugar, están diseñados para ofrecer comodidad y elasticidad como un par de pants deportivos, pero tienen un ajuste más entallado que unos joggers para el gimnasio.
En segundo lugar, son prácticos: muchos vienen con bolsillos con cierre para almacenamiento y una pretina elástica con cordón para un ajuste más personalizado. Por ejemplo, los pants funcionales Nike Sportswear para niños grandes vienen con dos bolsillos (uno que se cierra con cierre y otro que tiene una solapa cosida) y un ajuste que se estrecha hacia los tobillos para brindar un look impecable que les permite a los niños mostrar su calzado favorito.
2. Pants de entrenamiento de tejido Fleece Nike Sportswear para niños grandes
Cuando las temperaturas bajan y los niños necesitan algo abrigado, busca unos pants de entrenamiento Nike Sportswear con forro de tejido Fleece, que seguramente ayudarán a los niños a mantenerse calentitos durante el recreo. Algunos estilos cuentan con un diseño de pierna acampanada para los niños que aman ir con la tendencia, mientras que otros son más entallados alrededor de los tobillos.
3. Falda Nike Sportswear Icon Clash para niñas grandes
Para las niñas que quieren lucir un look a la moda, echa una mirada a los vestidos y las faldas de Nike. Van desde estilos fluidos con estampados audaces hasta cortes atléticos, como la falda de entrenamiento dos en uno Nike Dri-FIT Icon Clash. Esta falda tiene unos shorts elásticos incorporados, por lo que es ideal para la clase o los deportes extracurriculares.
4. Conjunto de entrenamiento Nike Sportswear para niños grandes
Si al niño con el que vas de compras le encantan los conjuntos a juego, echa un vistazo a los conjuntos de entrenamiento Nike para niños. Con un look suave, relajado y combinado al mismo tiempo, los conjuntos de entrenamiento han sido la prenda exclusiva de Nike durante décadas por una razón. También son versátiles para el día a día de un niño, ideales para el uso diario o para calentar antes de un partido.
5. Sudadera con gorro sin cierre Nike Sportswear Club para niños grandes
Al igual que un juego de lápices nuevos y una mochila, una sudadera con gorro es imprescindible para el regreso a clases. Los niños pueden ponerse una suave sudadera con gorro sin cierre de tejido Fleece Nike Sportswear con una chamarra en los días fríos o quitársela y atársela alrededor de la cintura si las temperaturas suben por la tarde.
6. Nike Air Force 1 para niños grandes
Con docenas de combinaciones de colores y diseños para niños, que incluyen estilos low, mid y high, no puedes equivocarte con un Nike Air Force 1. El Nike Air Force 1 LV8 Next Nature cuenta con un diseño multicolor, amortiguación Nike Air para brindar mayor comodidad y una suela de goma para ofrecer una mejor tracción. Para un look más clásico, elige la versión de perfil bajo totalmente blanca.
Las tallas de calzado Nike para niños grandes van desde los 22.5 cm hasta los 25 cm. Si tu pequeño ya ha superado esas tallas, echa un vistazo al Nike Air Force 1 para adultos.
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Back to School Essentials for Pre-Teens
Pre-teens need more than just the basics. They’re finding their style, and their back-to-school clothes should reflect that. These picks blend performance and style, with options that work from the classroom to practice without missing a beat.
1. Nike Studio Fleece Crew
For the pre-teen who wants to show off their style, a colorful Studio Fleece Crew sweatshirt is just the option for them to mix and match. Layer a polo or jersey underneath and let the collar pop out, or wear it solo. It’s up to them how to style their Nike clothes for pre-teens.
2. Nike Sweater Tank
Equal parts comfort and style, the sweater tank is an iconic piece of their almost-a-teenager uniform. Let it serve as a base layer for early morning classes or sports practice. They can finish the look with a hoodie, track jacket or long-sleeve tee on top.
3. Nike Sportswear Skort
Your pre-teen doesn’t have to be heading to the tennis court or golf green to throw on a skort. These soft, stretchy bottoms have all the comfort of shorts, while adding a more fashion-forward touch. If your pre-teen has been experimenting with their personal style, refresh their back-to-school look with a skort they’ll want to wear Monday through Friday.
4. Air Zoom Pegasus
With the life of a pre-teen often feeling like it's on overdrive, they need a pair of shoes that can get them from class to practice to after-school hangs unscathed. Consider the Air Zoom Pegasus as one of the best Nike shoes for back to school, as it’s built to serve them in motion. The lightweight foam and springy air unit keep them comfortable on their feet.
5. Nike Sportswear Tech Fleece Jogger
Before you know it, summer weather will be over, so while you do your back-to-school shopping, stock up on cool-weather staples for your pre-teen, like a light pair of Nike Sportswear Tech Fleece Joggers. Designed to be smooth yet soft, they’ll keep your kid comfortable and looking cool.
6. Nike Sportswear Tee
These days, they may ask you to drop them off down the block, but you’ll earn major cool points with your pre-teen if you let them pick out a Nike Sportswear Tee that shows off their personal style. Whether it’s bold and graphic or something more low-key, they’ll have something comfortable and durable to wear all day long. (You may even want to buy them in bulk).
FAQs
What should kids wear for back to school?
Back-to-school clothes should be comfortable enough to get them from the start of their day through the final bell. Look for durable or soft materials, while letting your kid or pre-teen show off a bit of their style.
What Nike shoes are best for back to school?
The best Nike shoes for back to school include sneakers like Air Force 1s, Nike Pegasus, and the Air Max 95. They’re fashion-forward yet durable enough to get kids through hours on their feet.
What Nike clothes are good for active kids at school?
For active kids, the best back-to-school clothes are ones they can get dirty in. A cotton Nike Sportswear Tee or a pair of Tech Fleece Joggers will stand up to a full day of activities and can be thrown in the wash afterward.
What's the difference between big kids and little kids Nike sizing?
Nike clothes for little kids will be listed in sizes 4T to 7. Big kids’ sizes run from XS to XL.
What Nike styles are best for pre-teens?
For pre-teens, the best Nike clothes are styles that work with their busy schedules, from getting dressed in the morning through extracurriculars. Look for styles that let them show off a bit of personality, while still being tough enough to meet their needs. That means tops like the Mavn Dri-FIT top or Nike Sportswear tee, bottoms like Nike Tech Fleece Jogger, along with footwear like Nike Rift and Air Zoom Pegasus.
Are Nike Dri-FIT clothes good for school?
Nike Dri-FIT clothes are great for school, as they will keep kids comfortable thanks to a smooth, stretchy feel and easy-drying ability.
What Nike hoodies are best for back to school?
Any Nike hoodie is great for back to school, but you can look at favorite styles like the Nike Sportswear Club Fleece and the Tech Fleece if you want something you know they’ll love.
How do I choose between Nike joggers and track pants for school?
If you’re deciding between Nike joggers and track pants, you can’t go wrong with either choice. Both offer soft, comfortable designs for your kid to wear to school. If you want to prioritize warmth, Tech Fleece joggers are a great choice. For a durable option they can wear all day, track pants will meet all their needs.