Los Nike Pegasus Premium reimaginan correr con Air
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Descubre cómo la innovación audaz dio como resultado el mayor retorno de energía de cualquier tenis Pegasus.
¿Cuál es la próxima gran innovación de correr? Es una pregunta que ha inspirado a Nike desde el principio. En 1970, Bill Bowerman utilizó la wafflera de su esposa para crear la suela de algunos de los primeros tenis de correr de la marca. Hoy en día, el mismo impulso por innovar en una cultura creativa ha estimulado a una nueva generación de calzado Nike.
Los Pegasus Premium son la última innovación de la empresa, diseñados con la primera unidad de largo completo Air Zoom visible esculpida de Nike. "Air es nuestra tecnología más responsiva y duradera para la amortiguación", dice Paul Begyn, director de innovación de desarrollo de calzado.
La tecnología Air de Nike es una de las innovaciones más significativas de los laboratorios de innovación de Nike. Durante décadas de exploración, el Nike Sport Research Lab ha ayudado a perfeccionar la revolucionaria tecnología Air. En la actualidad, sigue siendo un componente crítico en algunos tenis Nike, como los Nike Alphafly 3, los tenis de maratón más rápidos de la historia de la empresa.
La unidad Air de largo completo tardó mucho en llegar. En 2016, el equipo experimentó por primera vez con los Zoom All Out, que destacaban una unidad Air plana que se extendía desde la punta hasta el talón. Los innovadores priorizaron la mejora de los niveles de eficiencia de los Zoom All Out.
Los ingenieros de Nike siguieron considerando otros tenis de la línea, concretamente los Vaporfly, como posibles fuentes de inspiración para la unidad Air Zoom. "Los ingenieros observaron la curvatura de la placa de carbono", dice Begyn. "Hemos creado una transición suave para los runners".
Para correr, el retorno de energía es crucial, como Begyn y sus compañeros de equipo sabían muy bien. La forma de conectar el pie con el suelo puede afectar a la eficiencia: cuanto mejor sea el rendimiento, menos energía ejercerá el runner.
¿Podría aplicarse la forma curvada de la placa de carbono de los Vaporfly al Air para facilitar esta transición?
Una gran innovación
La respuesta llegó de una manera inesperada. Kevin Sze, miembro del equipo de innovación, estaba en casa durante la pandemia de COVID-19 cuando se le ocurrió una idea.
Diseñó una prueba con una botella de vidrio y una olla para ayudar a esculpir la forma del antepié y el arco para imitar mejor la forma de un pie humano, mientras que el calor aplicado ayudó a establecer la nueva forma de la unidad Air.
"A veces, la solución más simple es la más innovadora".
Clayton Chambers
Director sénior, sistemas de amortiguación del futuro, innovación
Una vez que Sze pudo mostrar su idea al equipo, poco a poco empezó a construir una pequeña cantidad para la creación de prototipos. Lo había hecho una vez, pero tenía que demostrar que no era solo una casualidad. Para el siguiente paso, se imprimió un modelo en 3D para crear una forma más consistente y ayudar a controlar directamente dónde se aplicaría el calor. No se necesitan más botellas.
Aunque el equipo ahora tenía pruebas de que la unidad Air se podía moldear, eso no significaba que funcionaría. La fase de exploración comenzó en el Nike Sport Research Lab, donde los innovadores crearon 35 modelos de tenis diferentes con la nueva unidad Air Zoom, que variaban desde los más elegantes hasta los más futuristas.
"La primera fase de exploración, sin restricciones, se llevó a cabo durante unos pocos días y nos dio docenas de ideas en todo el espectro de lo suave a lo salvaje", explica Chambers. "Durante las siguientes semanas, pasamos por el proceso de lluvia de ideas, creación aproximada de prototipos, pruebas entre nosotros, refinamiento adicional y selección a medida que avanzábamos".
En aquel momento, el equipo había reducido las opciones a solo cuatro modelos, que luego compartieron con los runners. Los comentarios sugerían que los runners podían identificarse personalmente con lo que el equipo estaba tratando de lograr.
"Ese momento realmente impulsó al equipo a obsesionarse con el refinamiento de la idea inicial", dice Chambers.
Pasaron los meses y, con el mismo grupo de runners dando su opinión en cada paso, la confianza y el entusiasmo de los innovadores crecieron. Algo grande se estaba gestando.
Finalmente, el equipo se decidió por una parte superior de malla diseñada estratégicamente y una entresuela de espuma ZoomX Foam a capas (apiladas) directamente debajo del pie, una unidad de Air Zoom moldeada en el centro y espuma ReactX Foam en el talón.
"La espuma ReactX Foam proporciona una base estable y reactiva bajo la unidad Air Zoom en el talón, a la vez que la pieza de espuma ZoomX Foam de largo completo por encima de la unidad Air Zoom aporta una retorno de energía adicional del talón a la punta sin añadir peso", afirma Chambers.
Las prueba a las que se sometió la unidad Air Zoom
Con el estilo establecido, comenzaron las pruebas. Runners de Blue Ribbon Studios de Los Ángeles probaron las primeras versiones y numerosos runners de élite de todo el mundo fueron decisivos para perfeccionar los tenis. Con cada nueva versión, el equipo de Nike refinaba aún más su visión. El resultado: a los runners les encantó la reactividad y describieron los Pegasus Premium como con más retorno de energía.
Nike llevó los tenis al Nike Sport Research Lab, donde los atletas profesionales Rai Benjamin y Jessica Hull los pusieron a prueba y elogiaron su responsividad.
"La responsividad es inigualable
sin importar si corres más con las puntas o pisas primero con el talón".
Rai Benjamin
Runner campeona olímpica
"La burbuja de Air se comprime y vuelve a responder cuando despegas la punta del suelo", comenta Hull.
Años de innovación finalmente están dando sus frutos, ya que la fecha de lanzamiento de los Pegasus Premium es el 6 de febrero de 2025 en China y el 30 de enero de 2025 en el resto del mundo. Cantidades limitadas están disponibles en el momento de su lanzamiento. "El sueño de todo innovador [es] crear algo que tenga un gran impacto", dice Sze.
Ahora, el sueño de Sze se hace realidad. Disfruta de la alegría de correr y vive el mayor retorno de energía que cualquier Nike Pegasus hayan ofrecido jamás.