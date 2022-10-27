Los mejores leggings para el frío

Los mejores leggings Nike para el frío
Guía de compra
Ya sea que te estés preparando para una carrera bajo cero o para ver tu espectáculo favorito, estos leggings Nike están diseñados para brindar comodidad en el frío.
Cuando bajan las temperaturas, los leggings para el frío son una prenda imprescindible. Puedes usar un par de leggings suaves y cálidos solos o debajo de otras prendas, desde pants para la nieve hasta faldas. Te brindarán calidez adicional.
Los leggings para el frío de Nike serán la mejor compañía para una gran variedad de actividades: enfrenta tu carrera matinal helada, las pistas de esquí o simplemente disfruta un momento de relajación en el sillón. Continúa leyendo para encontrar tu modelo ideal.
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1.Leggings de tiro medio Nike Therma-FIT One
Esta prenda ofrece todas las características distintivas de unos leggings de running cálidos y cómodos: la tecnología Nike Therma-FIT (que ayuda a conservar el calor corporal natural en el frío), una tela resistente que no se transparenta y una sensación ajustada y envolvente. También encontrarás un par de bolsillos ocultos en la pretina donde podrás guardar tus artículos imprescindibles seguros, como las llaves o el teléfono.
2.Mallas de running Nike Storm-FIT Phenom Elite
Cuando la compañía para tu carrera será la lluvia, el viento o la nieve, los leggings para el frío, como las mallas de running Nike Storm-FIT Phenom Elite, son imprescindibles. Estos leggings están elaborados en tela repelente al agua y resistente al viento, y cuentan con un diseño de tejido Knit especial en la parte posterior de las piernas para aumentar la transpirabilidad.
Además, incorporan cintas de diseño reflejante en toda la prenda, lo que garantiza la visibilidad en la carretera o el sendero. Y recuerda, incluso si los leggings están hechos para resistir las inclemencias del tiempo, a veces es mejor optar por la cinta para correr.
3.Nike Pro Therma-FIT ADV
Estos leggings ofrecen una sensación resistente y con sujeción gracias al forro interior de tejido Fleece suave, lo que los hace ideales para las caminatas al aire libre en el frío o para usarlos debajo de unos pants. También incluyen tecnología Therma-FIT que conserva la calidez cuando la temperatura baja.
4.Mallas de running Nike Dri-FIT AeroSwift
Para la élite del running, es clave que los leggings para el frío sean ligeros y transpirables. Las mallas Nike AeroSwift están diseñadas para moverse sin molestar en cada zancada, e incluyen una pretina "Flyvent" perforada para brindar ventilación adicional y un material de tela de canalé especial para acelerar el enfriamiento. Pero igual son aptas para soportar temperaturas bajo cero gracias al forro especial incorporado y la tela con soporte.
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5.Mallas de running Nike Dri-FIT Challenger
Con una pretina elástica revestida y un cordón externo para personalizar el ajuste, así como la tecnología Dri-FIT para repeler el sudor de la piel, los leggings Nike Dri-FIT Challenger son ideales para los entrenamientos y para el uso diario. La tela Nike Power proporciona sujeción y aislamiento, e igual mantiene una gran elasticidad.
6.Mallas de running Nike Repel Challenger
Mantén la calidez y la transpirabilidad, incluso cuando el tiempo es cambiante, con las mallas Nike Repel Challenger. Cada prenda está confeccionada con tela repelente al agua suave, tersa y elástica, lo que te permite concentrarte en sumar kilómetros sin tener que preocuparte por adaptar el atuendo.
Texto: Julia Sullivan