Cómo afecta el ejercicio al sistema inmunológico

Incrementa gradualmente el ejercicio de resistencia

Cualquier cosa que active la circulación ayudará a activar las células de combate y "realmente no hace falta mucho", dice Nieman, quien recomienda caminar casi diariamente a un ritmo más rápido que al pasear viendo vidrieras. ¿Cuánto tiempo deberías dedicarle? Nieman dice que entre 30 y 75 minutos de ejercicio cardiovascular constante es ideal. Los ejercicios cardiovasculares frecuentes no solo brindan un beneficio circulatorio instantáneo, sino que también pueden fortalecer el corazón para mantener el flujo sanguíneo constante.



Correr ofrece ventajas similares, así que si prefieres acelerar el paso, anímate. Solo ten en cuenta que ir mucho más ligero o más tiempo de lo que estás acostumbrado podría poner en riesgo el sistema inmunológico (allí está otra vez la cuestión del estrés). Ejemplo concreto: un estudio histórico de 1987, que aún sigue siendo el más extenso de su tipo, descubrió que los corredores de maratón eran casi seis veces más propensos a resfriarse, tener gripe o dolor de garganta la semana siguiente a la carrera que los no corredores.



Si estás entrenando para una carrera de larga distancia, asegúrate de seguir un plan de entrenamiento que aumente gradualmente el kilometraje y la velocidad a lo largo del tiempo (eso podría ser 12 semanas para medio maratón y 20 para una carrera completa, dependiendo del estado físico). Las carreras virtuales podrían ser más seguras que aquellas en vivo porque hay menos exposición a los gérmenes, agrega Nieman. Y cómo comes para las carreras de entrenamiento y las competiciones también puede marcar una gran diferencia. Debido a que la glucosa (un azúcar en los carbohidratos) es un nutriente importante para las células inmunitarias, mantenerse alimentado con la cantidad adecuada de carbohidratos antes, durante y después de la actividad de resistencia puede ayudar a mantenernos sanos, explica. Incluso si vas a correr por menos de 75 minutos, las fuentes naturales de azúcar, como las frutas y/o los granos integrales, antes y después de la actividad, no te harán daño.