Cómo afecta el ejercicio al sistema inmunológico

Repaso rápido de biología: El sistema inmunológico es una red compleja de células y proteínas que sirve como primera (y la mejor) línea de defensa contra virus y bacterias dañinos. Para fortalecerlo, debes concentrarte en otras áreas de bienestar, en este caso, el ejercicio, que afectan directamente a esta red.



"El ejercicio, ya sea de cardio o de entrenamiento de fuerza, mejora la circulación de las células inmunes importantes, lo que reduce el riesgo de infección", dice el doctor David C. Nieman, miembro del American College of Sports Medicine y profesor de biología en el Campus de investigación de la Universidad Estatal de los Apalaches en Carolina del Norte. Recientemente publicó un artículo sobre el tema en "Exercise Immunology Review".



El movimiento, particularmente 30 minutos de ejercicio moderado a vigoroso, activa las células inmunes importantes (neutrófilos, monocitos, células destructoras naturales, células destructoras T) al sacarlas de las "bases" periféricas (el bazo, los ganglios linfáticos, la médula ósea) y llevarlas hacia los vasos sanguíneos y linfáticos donde circulan por todo el cuerpo a un ritmo mayor de lo normal. Esto permite que las células vigilen mejor los virus y las bacterias. "La actividad también estimula la función de los macrófagos [otra célula inmune importante], lo que mejora la defensa viral", explica Neiman.



Deseamos que todos esos soldados salgan y circulen porque necesitan toparse con un virus para poder responder y preparar un plan de ataque, dice Neiman. Cuando omites una caminata o entrenamiento diario para quedarte en cama, o te sientas en un escritorio día tras día, quedas pegado a un equipo de esqueletos. Así, la artillería pesada nunca entraría en escena y el sistema inmunológico puede quedar desprotegido.



Lo importante no es solo si te mueves, sino también cómo te mueves. ¿Recuerdas cuando dijimos que el ejercicio genera estrés en el cuerpo? Hay un punto ideal para la actividad: lo suficiente para movilizar al ejército pero no tanto como para detenerlo (debido a demasiada inflamación). Aquí te contamos cómo encontrarlo.