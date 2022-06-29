Cómo crear un estudio de yoga en casa

Un estudio de yoga tiene algo especial que infunde una sensación de calma desde el momento en que entras por la puerta. Desde los colores de las paredes hasta la iluminación o la aromaterapia, cualquiera de estos elementos puede crear un tono relajado para una práctica reparadora y vigorizante. Pero, ¿cómo puedes canalizar esas mismas vibras sin necesidad de salir de casa?

Para empezar, es fundamental dedicar un espacio para esta práctica. Y aunque no puedas copiar tu estudio de yoga favorito vela por vela, puedes encontrar la misma sensación de paz y fuerza que ofrece el yoga, mientras mantienes el enfoque en el objetivo de tu práctica.

Armar el espacio ideal para el yoga en casa no necesita gran cosa. Después de todo, un entorno sencillo y minimalista puede reducir las distracciones, permitiéndote concentrarte en la respiración y el movimiento.