Cómo crear un estudio de yoga en casa

Cinco maneras sencillas de crear un relajante espacio de yoga en casa
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Aquí te contamos cómo canalizar las vibras relajantes y tranquilizadoras de tu estudio de yoga preferido en la comodidad de tu hogar.
Un estudio de yoga tiene algo especial que infunde una sensación de calma desde el momento en que entras por la puerta. Desde los colores de las paredes hasta la iluminación o la aromaterapia, cualquiera de estos elementos puede crear un tono relajado para una práctica reparadora y vigorizante. Pero, ¿cómo puedes canalizar esas mismas vibras sin necesidad de salir de casa?
Para empezar, es fundamental dedicar un espacio para esta práctica. Y aunque no puedas copiar tu estudio de yoga favorito vela por vela, puedes encontrar la misma sensación de paz y fuerza que ofrece el yoga, mientras mantienes el enfoque en el objetivo de tu práctica.
Armar el espacio ideal para el yoga en casa no necesita gran cosa. Después de todo, un entorno sencillo y minimalista puede reducir las distracciones, permitiéndote concentrarte en la respiración y el movimiento.
Cómo crear un espacio ideal para practicar yoga en casa
1.Elige un lugar
Elige un lugar donde puedas desplegar cómodamente tu tapete. Esta zona debe estar libre de desorden, obstáculos y distracciones. Lo ideal es que elijas un lugar cercano a una ventana que proporcione luz natural. Si la zona que elijas tiende a ser ruidosa, una máquina de ruido blanco puede ahogar las distracciones.
A continuación, despeja el espacio para evitar que se caiga algo de una mesa o se rompa algo. Una pared sin nada en ella también puede ser una buena opción, sobre todo si te gustan las inversiones, como las posturas de cabeza.
2.Toma un tapete y accesorios de yoga
Después de despejar tu espacio, despliega tu tapete y mantén los accesorios imprescindibles cerca. Estos pueden incluir bloques, tiras, almohadillas, una manta, aceites esenciales o cualquier otra cosa que te guste utilizar en tu práctica. No necesitas necesariamente accesorios para crear una práctica de yoga sólida en tu estudio en casa, pero la incorporación de algunos puede ayudarte a avanzar en tu práctica a medida que te familiarizas con las diferentes posturas y mejoras tu flexibilidad. Lo más importante es que crees un espacio que te motive a hacer yoga con frecuencia.
3.Suaviza las luces
Las luces son increíblemente importantes y pueden llegar a tener un impacto en tu bienestar. La luz del sol, por ejemplo, ayuda a estimular la producción de serotonina, una sustancia química asociada a la sensación de felicidad y relajación. Si la luz natural no es una opción viable, los reguladores de intensidad o los focos de luz suave pueden crear un ambiente relajante.
4.Mantén la decoración sencilla pero con propósito
Aunque mantener la limpieza de tu espacio dedicado al yoga es importante, también es crucial crear un lugar que sea acogedor. En última instancia, la idea es que crees vibras positivas para asociar tu entorno con la fuerza, la calma y la concentración, o cualquier otra cosa que esperes conseguir a través de tu práctica. Estas son otras formas sencillas de crear una sensación de calma:
Enciende unas cuantas velas aromáticas (asegúrate de que las cortinas no estorben y no las coloques demasiado cerca de tu tapete)
Usa sprays de aromaterapia como el eucalipto o la lavanda
Pinta una pared en la que puedas enfocarte con un color apagado como el azul claro o el gris
5.Sigue mejorando tu espacio
Independientemente de cómo configures tu estudio de yoga en casa, piensa en un entorno que pueda fomentar una sensación de conexión con la tierra y tu ser interior. Este es el espacio para relajarte y tener "tiempo para ti". A medida que adquieras el hábito de practicar yoga, ten en cuenta lo que te ayude a estar más presente. Si descubres que necesitas algo diferente en tu espacio, no tengas miedo de cambiarlo. Si quieres fortalecer el equilibrio de tus inversiones, por ejemplo, puede tener sentido que despejes algún espacio cerca a una pared.
Con tu santuario de yoga en casa ya preparado, crea unos cuantos objetivos alcanzables. Quizá sea elegir unas cuantas clases virtuales de yoga en la Nike Training Club App. Esto ayuda a crear una base para desarrollar tu práctica para que vuelvas a tu tapete con frecuencia.
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