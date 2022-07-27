El mejor equipo de aeróbicos acuáticos para principiantes

Los entrenamientos acuáticos pueden ser beneficiosos por muchas razones: son una forma de ejercicio de bajo o nulo impacto que elimina la presión de las articulaciones y puede ser una gran opción de cross-training para las personas que buscan darle a su cuerpo un descanso de los deportes de alto impacto, como el running.

Los aeróbicos acuáticos consisten en realizar ejercicios aeróbicos (o cardio) en el agua, incluidas las variantes de ejercicios de cardio en tierra como caminata, saltos de tijera o levantamiento de brazos o piernas. Los aeróbicos acuáticos también pueden ser útiles como una forma de entrenamiento de resistencia. El agua crea más resistencia que el aire, así que hacer ejercicio en el agua puede ayudar a desarrollar fuerza y resistencia con menor impacto en las articulaciones.

“Ten en cuenta que tú creas el nivel de resistencia la mayor parte del tiempo,” dijo Courtney Virden, instructor de aeróbicos acuáticos de Calabasas, California. "Así que si te mueves despacio, no tendrás mucha resistencia. En cambio, si haces movimientos rápidos, crearás una importante resistencia".

Para aprovechar al máximo una sesión en la piscina, Virden recomienda utilizar ciertas piezas de equipo de aeróbicos acuáticos para que el entrenamiento sea más desafiante. Presta atención a las recomendaciones de Virden de un equipo funcional y entretenido para que tus entrenamientos en el agua sean interesantes (y efectivos).