El mejor equipo de aeróbicos acuáticos para principiantes

Aeróbicos acuáticos para principiantes: el mejor equipo para entrenar
Guía de compra
Echa un vistazo a las ocho piezas de equipo para hacer aeróbicos acuáticos que te ayudarán a mejorar tu entrenamiento en la piscina según un instructor de aeróbicos acuáticos.
Los entrenamientos acuáticos pueden ser beneficiosos por muchas razones: son una forma de ejercicio de bajo o nulo impacto que elimina la presión de las articulaciones y puede ser una gran opción de cross-training para las personas que buscan darle a su cuerpo un descanso de los deportes de alto impacto, como el running.
Los aeróbicos acuáticos consisten en realizar ejercicios aeróbicos (o cardio) en el agua, incluidas las variantes de ejercicios de cardio en tierra como caminata, saltos de tijera o levantamiento de brazos o piernas. Los aeróbicos acuáticos también pueden ser útiles como una forma de entrenamiento de resistencia. El agua crea más resistencia que el aire, así que hacer ejercicio en el agua puede ayudar a desarrollar fuerza y resistencia con menor impacto en las articulaciones.
“Ten en cuenta que tú creas el nivel de resistencia la mayor parte del tiempo,” dijo Courtney Virden, instructor de aeróbicos acuáticos de Calabasas, California. "Así que si te mueves despacio, no tendrás mucha resistencia. En cambio, si haces movimientos rápidos, crearás una importante resistencia".
Para aprovechar al máximo una sesión en la piscina, Virden recomienda utilizar ciertas piezas de equipo de aeróbicos acuáticos para que el entrenamiento sea más desafiante. Presta atención a las recomendaciones de Virden de un equipo funcional y entretenido para que tus entrenamientos en el agua sean interesantes (y efectivos).
Los ocho equipos imprescindibles para aeróbicos acuáticos
1. Traje de baño
Primero lo más importante: ten un traje de baño de alto rendimiento para estar listo para tu entrenamiento en el agua. Nike ofrece varias opciones de traje de baño para hombre y mujer, incluidos trajes de baño de una sola pieza, bikinis, trajes de baño tipo short, trajes de baño tipo jammer y calzones cortos. Para mayor protección solar, combina tu traje de baño con una camiseta Hydroguard de natación, y asegúrate de usar protector solar en la piel expuesta.
2. Cinturón de flotación
Muchos corredores (u otros atletas que hacen deportes de alto impacto) se familiarizan con la carrera acuática después de sufrir una lesión. La carrera acuática es una alternativa de bajo impacto a correr en las carreteras, y puede ser una parte beneficiosa de la recuperación y rehabilitación de lesiones.
"Utilizar el cinturón (de flotación) te permite flotar en la parte más profunda. Con muchos ejercicios, tendrás que usar tus abdominales para mantenerte erguido", dijo Virden. "También te permite hacer movimientos más dinámicos en el agua".
Además de carrera acuática y caminata, puedes probar los ejercicios pliométricos. Este tipo de entrenamiento está destinado a desarrollar tu potencia y explosividad, e incluye saltar para ejercer la fuerza máxima en intervalos de tiempo breves. En tierra, los ejercicios pliométricos ejercen presión en las articulaciones, pero en el agua puedes hacerlos sin estresar el cuerpo.
"Puedes hacer ejercicios pliométricos en la parte menos profunda y caminar o correr en la parte menos profunda o en la más profunda usando un cinturón de flotación", agregó Virden. "Todos los niveles pueden hacer pliometría, y un principiante simplemente tendría menos explosividad que alguien que ha estado entrenando saltos. El agua es beneficiosa para reducir en gran medida el impacto en las articulaciones al saltar".
3. Pesas de mano
Las pesas de mano para piscina añaden más resistencia a los ejercicios, lo que ayuda a desarrollar fuerza y resistencia cuando ejercitas en el agua, dijo Virden. Puedes hacer movimientos como remos básicos, zancadas hacia adelante y flexiones de bíceps con pesas. Virden recomendó ser creativo y recrear ejercicios que haces fuera de la piscina cuando estás en el agua, utilizando el peso para que el entrenamiento sea más desafiante (si ese es tu objetivo).
4. Botas de natación
Las botas de natación son otra forma de incluir peso que Virden recomendó utilizar durante los entrenamientos en la piscina. Ya que se usan en los pies, añaden resistencia para fortalecer la parte inferior del cuerpo, brindando beneficios similares a los de las pesas de mano para piscina para la parte superior del cuerpo.
Al igual que con los ejercicios de peso corporal o de mano, cuanto más rápido realices un ejercicio con botas de natación, más resistencia crearás en el agua. Solo debes asegurarte de aplicar la técnica adecuada cuando aumentes la velocidad.
5. Tabla de natación
Si no tienes un cinturón de flotación, pero sí una tabla de natación, esta puede ser una herramienta eficaz para fortalecer los músculos de las piernas y, al mismo tiempo, realizar un entrenamiento de cardio efectivo en el agua. Sostén la tabla frente a ti mientras pateas para impulsarte hacia adelante en el agua.
6. Gorra de natación
La gorra de natación es un accesorio útil para los aeróbicos acuáticos, ya que ayuda a evitar que el cloro dañe tu cabello y lo mantiene lejos de tu cara en la piscina. Nike ofrece varias opciones de gorras de baño de silicona en diferentes colores.
RELACIONADO: Cómo usar la gorra de natación
7. Bolsa de natación para casillero
Una bolsa de natación para casillero es un accesorio imprescindible para transportar todo tu equipo de aeróbicos acuáticos cuando entras y sales de la piscina. Nike ofrece una variedad de bolsas de natación y casilleros en diferentes colores y estampados, y son perforadas para permitir el drenaje del agua. Tu traje de baño, toalla y otros elementos pueden secarse, incluso cuando estén guardados en la bolsa.
8. Goggles
Los goggles ayudan a mantener el agua fuera de los ojos. Algunos pares con lentes espejados reducen el deslumbramiento y los rayos UV en condiciones de mucha luz. Si planeas mantener tu cabeza fuera del agua para hacer ejercicio, es posible que no necesites goggles, pero es una buena idea tenerlos a mano en caso de que nades bajo el agua durante el ejercicio.
RELACIONADO: ¿Qué es el oído de nadador y cómo puedes tratarlo?
Texto: Emilia Benton