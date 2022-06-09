El mejor equipo de natación Nike

Seis Nike Essentials para nadadores novatos
Guía de compra
Antes de tu próxima sesión en la piscina, asegúrate de tener equipo de natación Nike para aprovechar al máximo tu entrenamiento.
La natación es una excelente forma de ejercicio cardiovascular de cuerpo completo que puede elevar la frecuencia cardíaca sin el impacto del running; es una opción efectiva de cross training. Nadar brinda los beneficios del ejercicio aeróbico de alta intensidad y le da al cuerpo un descanso.
Si estás aprendiendo a nadar, comienzas una rutina nueva con vueltas de nado o complementas tu plan de entrenamiento con la natación ocasional, necesitarás más que un traje de baño para sobresalir en el agua. Aquí hay seis prendas básicas de natación para tener a la mano si usarás la piscina para entrenar.
1.Traje de baño
Aunque la mayoría de los trajes de baño funcionan, un entrenamiento de natación requiere de una prenda ajustada y con sujeción para no caerse al sumergirse en el agua o hacer un viraje crol. Para mujer, busca un traje de baño ajustado de una pieza o un top de bikini con la sujeción adecuada. Por ejemplo, el top de bikini Nike de espalda cruzada para mujer tiene malla transpirable y copas perforadas y extraíbles que añaden sujeción y se secan rápidamente.
Para hombre, si buscas un poco más de resistencia en el agua, el traje de baño estándar tipo short es suficiente, solo asegúrate de apretar el cordón de ajuste antes de sumergirte. Si prefieres menos resistencia en el agua, opta por un jammer ajustado o un calzón de natación.
2.Goggles
Los goggles son básicos para alejar el agua de los ojos. La colección Nike Swim ofrece goggles de diversos colores para hombre, mujer y niños, y estuches para protegerlos de raspaduras. Si planeas nadar en una piscina al aire libre o en mar abierto, elige unos goggles teñidos para reducir el reflejo y la exposición a los rayos UV. Muchos estilos vienen con un puente nasal personalizable para brindar el ajuste perfecto.
3.Gorra de natación
El cloro en las albercas puede secar y dañar el cabello con el tiempo, así que es mejor usar una gorra de natación que lo proteja. Sin mencionar que las gorras de natación reducen la resistencia y alejan el cabello de la cara y los ojos, y de la piscina. Nike tiene opciones en gorras de natación de silicona, disponibles en varios colores y una talla más grande que ofrece más espacio a los nadadores con cabello largo o natural. El hijab de natación Nike Victory para mujer ofrece cobertura adicional y una banda elástica interior para fijar el cabello.
4.Tabla flotante or pull buoy
Para llevar tus sesiones de natación al siguiente nivel, considera usar una tabla flotante para practicar el pataleo y desarrollar fuerza en las piernas y la parte superior del cuerpo. Nike ofrece una tabla flotante, compacta y fácil de transportar que también funciona como pull buoy para ponerla en medio de las piernas y mantenerlas a flote mientras te concentras en tu figura y parte superior del cuerpo.
5.Aletas de natación
Las aletas de natación son otra parte del quipo que puede mejorar un entrenamiento acuático y optimizar la eficacia y velocidad del pataleo. Las zonas rugosas en los canales de la pala, diseñadas junto con zonas más suaves y más flexibles, producen la máxima propulsión con cada pataleo. La puntera abierta con ranuras en la punta de la pala ofrece un ajuste cómodo. Nike ofrece una selección de aletas de natación negras y elegantes con acentos brillantes de colores.
6.Bolsa para equipo de natación
Puede ser útil tener una bolsa especial para guardar la toalla, el traje de baño, los goggles y el resto del equipo de natación. Nike tiene varias opciones de bolsas de natación que están diseñadas para guardar todo el equipo acuático necesario. Además, están perforadas para permitir el drenaje de agua y que el traje de baño, la toalla y demás artículos se sequen rápidamente, incluso dentro de la bolsa.
Texto: Emilia Benton