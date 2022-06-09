El mejor equipo de natación Nike

La natación es una excelente forma de ejercicio cardiovascular de cuerpo completo que puede elevar la frecuencia cardíaca sin el impacto del running; es una opción efectiva de cross training. Nadar brinda los beneficios del ejercicio aeróbico de alta intensidad y le da al cuerpo un descanso.

Si estás aprendiendo a nadar, comienzas una rutina nueva con vueltas de nado o complementas tu plan de entrenamiento con la natación ocasional, necesitarás más que un traje de baño para sobresalir en el agua. Aquí hay seis prendas básicas de natación para tener a la mano si usarás la piscina para entrenar.