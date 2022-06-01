Los mejores trajes de baño Nike para mujer para nadar o descansar junto a la piscina
Guía de compra
Desde trajes de una pieza inspirados en calzado deportivo hasta bikinis reversibles, los trajes de baño Nike para mujer te permiten disfrutar de todas las salidas de verano, en la playa y en la piscina también.
Los mejores momentos en la piscina o los días de playa comienzan con un cálido clima y un fabuloso traje de baño. Al momento de elegir un traje de baño que sea cómodo, piensa qué uso le darás, ya sea para nadar, descansar junto a la piscina o montar olas en la playa.
Los trajes de baño Nike vienen en decenas de estilos y calces, para todo tipo de actividades acuáticas. Esto es lo que necesitas saber al momento de comprar un nuevo traje de baño Nike.
Trajes de baño de una pieza
En la colección Nike Swim para mujer, encontrarás piezas diseñadas para actividades de mayor intensidad, como nadar profesionalmente. Por ejemplo, el traje de baño Nike Fastback cuenta con correas anchas para un ajuste seguro, así como un calce de ajuste estándar en la parte inferior y costuras planas para ayudar a reducir el roce.
El Solid Lace-Up Bandeau One Piece, por otro lado, ofrece un sostén de busto más ligero y una correa desmontable, además de un calce mínimo y cavado en la parte inferior y un corte de pierna alta que deja ver un poco más de piel.
Trajes de baños de dos piezas
Te divertirás mezclando y combinando partes de arriba y de abajo con los bikinis de tu colección de trajes de baño. Nike Swim ofrece diferentes estilos de partes de arriba, incluidos bandeaus, con un lazo en la espalda, tankinis, bralettes, partes de arriba reversibles, e incluso un "midkini" de cuello redondo que está entre un bikini y un tankini.
Cada parte de arriba puede combinarse con su parte de abajo, disponibles en diferentes cortes como tiro alto, cavado o ajuste estándar. Si buscas mayor seguridad durante ciertas actividades acuáticas, Nike también ofrece shorts de baño ajustados de tiro alto con entrepierna de 15 centímetros.
Soporte
Si bien encontrar un adecuado sostén para los senos puede a veces ser un desafío al comprar un traje de baño, es importante especialmente si planeas hacer actividades de alto impacto, por ejemplo vóleibol de playa. Para una parte de arriba con un mayor sostén, busca detalles como correas y tazas ajustables.
Ajuste
Cuando se trata de elegir un traje de baño, el ajuste es primordial. Un traje de baño debe hacerte sentir cómoda y permanecer en su lugar cuando saltas a la piscina. Un traje de baño demasiado ajustado puede adherirse a la piel y restringir tus movimientos, mientras que uno demasiado holgado puede comenzar a aflojarse y caerse una vez que absorbe el agua.
Cuando compres un nuevo estilo, presta atención a la Guía de talles de trajes de baño Nike y toma las medidas de las que no estés segura antes de elegir. Sigue estos pasos:
- Busto: mide la parte más amplia de tu busto con la cinta para medir en posición horizontal.
- Cintura: mide la parte más estrecha (normalmente donde el cuerpo se dobla de lado a lado) y mantén la cinta métrica en posición horizontal.
- Caderas: mide la parte más amplia de tus caderas y mantén la cinta métrica en posición horizontal.
- Torso: mide desde el punto más alto de tu hombro (entre la base del cuello y la articulación del hombro) pasando por la parte más amplia del busto hasta la ingle. Desde ahí, pasa por la espalda y vuelve al punto de partida.
Sugerencia: Si las medidas de tus caderas y tu cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla sugerida para la medida de tus caderas.
Texto: Emilia Benton