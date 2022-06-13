Cómo ponerse una gorra de natación

Cuando compras una gorra de natación nueva, normalmente tendrá un pliegue en el medio debido a la forma de empaque. Cuando colocas la gorra correctamente, ese pliegue debe quedar en el centro en la parte superior de la cabeza, directamente en el medio desde adelante hacia atrás. (Imagina que esa línea es una aleta de tiburón sobre tu cabeza, en el mismo sentido).

Si te pones la gorra con el pliegue en posición horizontal sobre la cabeza (lo que significa que el pliegue iría de oreja a oreja), creará más rozamiento en el agua. Como uno de los beneficios de la gorra de natación es reducir la resistencia al nadar, asegúrate de alinearla correctamente al colocarla.

También asegúrate de bajar bien la gorra hacia la mitad de la frente y de que no quede sobre la línea del cabello. Esto ayudará a garantizar que no se salga cuando te zambullas a la piscina y nades.