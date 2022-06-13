Cómo ponerse una gorra de natación
Consejos de estilo
Sigue estos pasos para ponerte una gorra de natación rápido y sin dolor.
La gorra es una pieza clave del equipo de natación. Las gorras de natación pueden reducir el rozamiento del agua, impedir que el cloro dañe el cabello y evitar que el pelo suelto cubra el rostro o caiga a la piscina. Aunque parezca simple, si no sabes cómo hacerlo, colocar esta pequeña gorra de silicona en la cabeza puede resultar doloroso.
La idea es que la gorra de natación esté segura antes de saltar a la piscina para que puedas disfrutar un gran entrenamiento de nado. Mira estos consejos comprobados de Nike sobre cómo colocarte la gorra de natación.
La manera correcta de usar una gorra de natación
Cuando compras una gorra de natación nueva, normalmente tendrá un pliegue en el medio debido a la forma de empaque. Cuando colocas la gorra correctamente, ese pliegue debe quedar en el centro en la parte superior de la cabeza, directamente en el medio desde adelante hacia atrás. (Imagina que esa línea es una aleta de tiburón sobre tu cabeza, en el mismo sentido).
Si te pones la gorra con el pliegue en posición horizontal sobre la cabeza (lo que significa que el pliegue iría de oreja a oreja), creará más rozamiento en el agua. Como uno de los beneficios de la gorra de natación es reducir la resistencia al nadar, asegúrate de alinearla correctamente al colocarla.
También asegúrate de bajar bien la gorra hacia la mitad de la frente y de que no quede sobre la línea del cabello. Esto ayudará a garantizar que no se salga cuando te zambullas a la piscina y nades.
Cómo asegurar el cabello debajo de la gorra de natación
Si tienes cabello largo, amárralo en una cola de caballo. Si es lo suficientemente largo como para salir por debajo de la gorra, incluso aunque esté amarrado en una coleta, sujétalo firme en un moño y asegúrate de que sea en la parte alta de la cabeza, no apenas sobre la línea del cuello.
Después de asegurar el moño o la cola de caballo, humedece un poco el cabello. Esto facilita el deslizamiento del material de la gorra. Si está seco, la gorra podría estirar o jalar mechones de cabello, lo cual podría ser doloroso.
Consejo: Espolvorear talco en la gorra de natación puede ayudar a evitar que jale el cabello cuando te la quitas (y también a que entre más suavemente).
La manera más fácil de ponerse una gorra de natación
Ahora que tu cabello está asegurado y preparado, estira bien la gorra sin dañarla o clavarle las uñas al material. Luego, tómala y sostenla con ambas manos.
Inclínate un poco y coloca la parte interior del frente de la gorra sobre la frente. Luego, tira de la gorra sobre la cabeza hasta que la parte posterior se ajuste cómoda sobre la parte baja de la línea del cabello. Es posible que debas probar algunas veces antes de lograrlo, pero una vez que lo hagas, asegúrate de que todo el cabello esté dentro y que la gorra esté ajustada y sellada. La gorra debe cubrir hasta la mitad de las orejas.
Consejo: Aunque muchosnadadores de competencia se colocan los goggles debajo de la gorra para reducir el rozamiento y mantenerlos asegurados, también se pueden usar sobre la gorra de natación. Elige la manera que te resulte más cómoda.
Texto: Claire Tak