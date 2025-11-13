El mejor equipo para enfrentar la lluvia

El mejor equipo para la lluvia para conquistar el clima húmedo
Guía de compra
No evites la lluvia, ¡prepárate para ella! Desde prendas exteriores hasta calzado, echa un vistazo a estas opciones listas para la lluvia con diferentes niveles de protección contra el agua para mantenerte la transpirabilidad.
Cuando las nubes aparecen, el equipo de lluvia adecuado marca la diferencia. Seleccionamos una lista de productos para quienes se niegan a dejar que la lluvia les detenga, al centrarnos en chamarras, pants y calzado impermeables. Ya sea que pases tiempo en la ciudad o explores la naturaleza, mantener la transpirabilidad con la ropa de lluvia perfecta no significa sacrificar el estilo y la comodidad.
Para esta guía de compra, destacamos ACG (All Conditions Gear) y NSW (Nike Sportswear). ¿Por qué? Los productos ACG están diseñados específicamente para actividades al aire libre, lo que significa que ACG sabe de lluvia. Como la lluvia intensa. Y para las personas que desean algo más informal para el uso diario, incluimos algunos productos NSW que son ideales para la llovizna inesperada. Tenemos de todo, desde una chamarra ACG totalmente impermeable ideal para el senderismo hasta pants deportivos repelentes al agua para los desplazamientos urbanos, lo que garantiza que tengas el equipo de lluvia adecuado para cada salida.
Estos favoritos para los días lluviosos cuentan con varios niveles de protección contra el agua. Antes de profundizar en los datos del producto, aquí tienes una descripción general rápida para ayudarte con tu decisión de compra.
Resistente al agua: nuestro nivel de protección más ligero, diseñado para la lluvia ligera. Estos productos están confeccionados con tejido Woven tupido para un secado rápido en días lluviosos.
Repelente al agua: nuestro nivel de protección estándar, diseñado para lluvias intensas. Estos productos están tratados con un acabado duradero y repelente al agua (DWR) que te ayuda a mantener la transpirabilidad y comodidad.
Impermeable: nuestro más alto nivel de protección contra la lluvia, diseñado para condiciones climáticas extremas. Estos productos cuentan con tecnologías impermeables más avanzadas como GORE-TEX, Storm-FIT ADV y Therma-FIT ADV. Para una excelente protección contra la lluvia, considera invertir en tenis impermeables para mantener los pies secos y cómodos.
Ahora ya tienes todo listo para consultar nuestras recomendaciones. Cada producto es versátil a su manera, ya sea plegable, transpirable o duradero. ¡Que llueva!
PRENDAS EXTERIORES
La mejor chamarra impermeable para la lluvia: chamarra ACG Nike Storm-Fit ADV "Morpho"
Todo el mundo necesita una chamarra de lluvia confiable. Es por eso que esta chamarra impermeable y a prueba de viento es nuestra mejor opción para actividades al aire libre. Y ¿adivina qué? ¡También es plegable! Su avanzada protección para la intemperie, junto con elementos ajustables, ofrece protección frente a condiciones extremas. Para asegurarnos de que esta chamarra realmente resista la lluvia, el viento y la humedad, la probamos en una expedición de 74 km a través de la selva tropical costarricense. La buena noticia: pasó la prueba.
- La tecnología Nike Storm-FIT ADV combina una tela impermeable y a prueba de viento con unas características y diseño avanzados para mantener la comodidad cuando hace mal tiempo, lo que la convierte en una de nuestras mejores chamarras impermeables.
- Una chamarra con costuras completamente selladas, un cierre frontal bidireccional resistente al agua y solapas protectoras en los bolsillos con cierre para las manos que te ayudan a cubrirte.
- Un sistema de cordón elástico en la cintura y un gorro ajustable te protegen (y mantienes la transpirabilidad), sin importar la aventura.
- Esta chamarra para la lluvia se guarda en su bolsillo interno del pecho, para transformarse en una bolsa con una correa ajustable y un bolsillo para guardar objetos pequeños.
- Confeccionada en nylon ligero, perfecta para el senderismo en condiciones más cálidas pero aún húmedas, el estilo holgado es lo suficientemente amplio para combinar con prendas base.
La mejor chamarra repelente al agua con aislamiento: chamarra Nike Therma-FIT ACG "Lava Flow" ADV
Esta es la chamarra en pocas palabras: regula el calor, es repelente al agua y excelente para que mantengas la calidez. Puede hacerlo todo. Para poner a prueba las capacidades de esta chamarra, la llevamos en un viaje de senderismo y canotaje por un parque nacional en el oeste de Texas. Las noches frías en el desierto se manejaron sin problema. Y cuando no necesites aislamiento térmico, dóblala en el bolsillo interno para guardarla.
- La tecnología Nike Therma-FIT ADV combina una tela que regula el calor con una confección y características avanzadas que te ayudan a mantener la calidez cuando hace frío.
- El exterior repelente al agua ofrece protección adicional contra la lluvia.
- El aislamiento PrimaLoft® te ayuda a enfrentar temperaturas muy frías.
- El tribiner ACG y el diseño plegable permiten engancharla fácilmente a tu mochila de senderismo.
- El cierre bidireccional y el sistema de cordón elástico en la cintura te permiten regular el ajuste.
La mejor chamarra acolchada repelente al agua para mujer: chamarra acolchada Nike Sportswear Swoosh Series Therma-FIT Oversized Down
Esta chamarra acolchada te ofrece lo mejor de ambos mundos: estilo y comodidad. Está confeccionada con diseño avanzado y el máximo aislamiento de plumón y tela repelente al agua, lo que la convierte en nuestra opción más cálida de la colección Swoosh Series. Los puños forrados con tejido Fleece y los cordones elásticos ajustables en el gorro y el dobladillo ayudan a aislar los elementos para una mayor protección para la intemperie.
- El aislamiento máximo usa la tecnología Nike Therma-FIT, que controla el calor natural del cuerpo para mantener la calidez en condiciones climáticas adversas.
- El acabado repelente al agua evita que te mojes en la lluvia ligera.
- El ajuste oversized crea un look amplio fácil de combinar con otras prendas.
La mejor chamarra acolchada repelente al agua para hombre: chamarra acolchada Nike Sportswear Club Therma-FIT
Un básico para el día a día con un toque de rendimiento. Esta chamarra acolchada combina aislamiento de densidad media y tecnología repelente al agua, lo que te ayuda a mantener la calidez y transpirabilidad en días de lluvia. Su ajuste amplio la hace ideal para usar en capas sobre prendas básicas o sudaderas.
- La tecnología Nike Therma-FIT ayuda a controlar el calor natural del cuerpo para mantener la calidez cuando hace frío.
- El relleno de plumón de densidad media te brinda una calidez premium.
- La tela ripstop duradera tiene un acabado repelente al agua para que no te mojes cuando llueva, lo que la hace ideal para actividades al aire libre.
PANTS
Los mejores pants impermeables para la lluvia: pants Nike ACG Storm-FIT ADV "Trailwind"
Estos pants impermeables ultraligeros pueden con todo. Proporcionan una cobertura impermeable sin agregar peso, es perfecta para aventuras de senderismo. Cuando las nubes se abren, estos pants para la lluvia se guardan en el bolsillo trasero para facilitar su transporte.
- La tecnología Nike Storm-FIT ADV combina una tela impermeable y a prueba de viento con características y diseño avanzados para mantener la comodidad cuando hace mal tiempo.
- La cubierta de nylon ligero tiene costuras selladas para mantener la transpirabilidad.
- Las aberturas en los tobillos con cierre hacen que sea fácil ponérselos o quitárselos con los tenis puestos.
Los mejores pants repelentes al agua con aislamiento: pants Nike Therma-FIT ACG "Lava Flow" ADV
Estos pants ligeros repletos de tecnología, pueden con todo. Los usamos en un viaje de varios días de senderismo y canotaje por un parque nacional en el oeste de Texas. El diseño de regulación del calor y repelente al agua resistió la prueba de las frías noches del desierto. Y cuando no necesites aislamiento térmico, dóblalos en el bolsillo interno para guardarlos.
- La tecnología Nike Therma-FIT ADV combina una tela que regula el calor con una confección y características avanzadas que te ayudan a mantener la calidez cuando hace frío.
- El aislamiento PrimaLoft® te ayuda a enfrentar temperaturas muy frías.
- El acabado repelente al agua te ayuda a mantenerla transpirabilidad y comodidad.
- El tribiner ACG y el diseño plegable permiten enganchar fácilmente estos pants a tu bolsa.
- Los elásticos en los tobillos y la cintura adaptable te permiten personalizar el ajuste.
Los mejores pants repelentes al agua para mujer: pants Nike Sportswear Windrunner Woven
Diseñados para el uso diario, estos pants deportivos de cintura alta te dan ese aspecto atlético clásico. La tela de tafetán repelente al agua te ayuda a mantener la transpirabilidad durante las lluvias inesperadas.
- La tela de tafetán transpirable se siente ligera y suave.
- Con la pretina elástica con cordón de ajuste podrás personalizarlos.
- El ajuste holgado crea un look amplio y relajado.
Los mejores pants repelentes al agua para hombre: pants Nike Tech Woven Taper-Leg
Estos pants deportivos mantienen el ajuste clásico tipo jogger están acondicionados para el mal tiempo. Están confeccionados con Woven Nylon tejido con protección contra los rayos UV y un acabado repelente al agua, perfecto para la lluvia o el sol.
- El acabado repelente al agua te protege de las condiciones húmedas.
- El diseño de pierna entallada ofrece un ajuste holgado en la parte posterior y los muslos, y cuenta con puños en los tobillos para ofrecer un acabado impecable.
- Con la pretina elástica con cordón de ajuste podrás personalizarlos.
CALZADO
Los mejores tenis impermeables para trail running: Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Los Juniper Trail 2 son ideales para hacer trail running y hacer senderismo ligero, ya que proporcionan una tracción adherente y una entresuela suave y acolchada. Los GORE-TEX impermeables ayudan a mantener las puntas secas cuando hay charcos y aguanieve.
- El acabado impermeable GORE-TEX mantiene los pies secos, lo que hace que estos tenis sean perfectos para condiciones húmedas.
- El cuello de espuma jaspeada mantiene cálido el tobillo y evita que la suciedad y el agua entren a los tenis.
- Los filamentos se integran con las agujetas para brindar una sensación de seguridad, y la manga interior envuelve el mediopié para brindar un ajuste similar al de un calcetín.
- El patrón gráfico de la suela con resalte de goma proporciona tracción al subir o bajar pendientes. Brinda un agarre óptimo en el sendero y una transición más suave en el pavimento.
Los mejores tenis impermeables para el uso diario: Nike Dunk Low GORE-TEX
Diseñados para las condiciones de la ciudad, estos tenis acondicionados para el mal tiempo están hechos para el clima húmedo. Combinan cuero premium con GORE-TEX impermeable para protegerte de la lluvia. Como todos los Dunks, cuenta con una almohadilla suave y brinda comodidad significativa y duradera.
- El acabado impermeable GORE-TEX evita que los pies se mojen cuando llueve.
- La entresuela de espuma ofrece amortiguación ligera.
- La suela de goma con el punto de giro clásico aporta tracción duradera y un estilo de herencia.
Los mejores tenis resistentes al agua para el uso diario: Nike P-6000 Premium CORDURA®
Los P-6000 son una combinación de tenis Pegasus anteriores, llevan el estilo de las carreras de principios de los años 2000 a la era moderna. Esta versión se actualiza con tela CORDURA® resistente al agua para una mayor durabilidad. Además, la amortiguación de espuma en estos tenis ofrece una postura cómoda e inspirada en la pista.
- Cuando se trata de rendimiento, la tela CORDURA® resistente a la abrasión puede hacer frente a todo.
- La parte superior combina cuero, gamuza y CORDURA® para ofrecer un look a capas duradero.
- La plantilla interior con amortiguación proporciona una sensación cómoda en la planta del pie.
- La suela de goma agrega tracción duradera.
Nike te protege sin importar la actividad que tengas en mente para un día lluvioso. Visita Nike.com para ver toda la ropa de lluvia disponible.