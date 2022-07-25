El efecto placebo funciona: ésta es la razón

Imagina que tu compañero prepara café y beberlo te hace sentir lleno de energía y concentración. ¿Qué pasaría si, luego de tomar media taza, te enteraras de que se trata de café descafeinado? ¿Dejarías de beberlo? Tu respuesta importa menos que el fenómeno responsable del impulso libre de cafeína: el efecto placebo.



"El efecto placebo es cuando alguien experimenta un resultado positivo basado en su creencia en una intervención más que en las características de esta", explica Shona Halson, doctora en fisiología del ejercicio y profesora asociada de la Universidad Católica de Australia, especialista en recuperación. También consiste en no tener dudas de que lo que estás probando tendrá un resultado positivo, incluso si no existen pruebas que lo confirmen.



Muchos atletas pueden estar usando el efecto placebo para progresar en los entrenamientos cuando prueban nuevas y estimulantes técnicas de recuperación, incluso sin darse cuenta. A pesar de su popularidad, muchos de estos métodos, que incluyen las pistolas de masaje muscular (imagina un taladro eléctrico con una pelota de espuma en el extremo giratorio) y la crioterapia (enfriarse en una cámara helada), podrían relacionarse tanto a los beneficios psicológicos como a la experiencia fisiológica, a veces relacionado más a lo segundo.



Por ejemplo, los calcetines de compresión se promueven como una forma de reducir la inflamación y el dolor después del entrenamiento. Sin embargo, una reciente evaluación sistemática de artículos científicos del Journal of Sports Medicine de acceso abierto sugiere que los participantes que usaron los calcetines experimentaron una baja percepción del dolor de músculos, pero no hubo beneficios en los indicadores de daño muscular o inflamación. Otro estudio publicado en el International Journal of Sports Physiology and Performance descubrió que los efectos de recuperación de los calcetines podrían optimizarse más cuando los atletas creen que funcionarán.



También existen dispositivos de compresión neumática, que parecen yesos suaves para los brazos y las piernas. Los investigadores señalaron en el International Journal of Exercise Science que el efecto placebo podría explicar por qué los participantes reportaron un tiempo de recuperación más rápido y un menor dolor muscular de aparición tardía cuando utilizaron estos dispositivos que cuando llevaban una manga de compresión tradicional de uso continuo. (Quizás la apariencia de tecnología avanzada de los dispositivos neumáticos los hizo parecer más legítimos, es una posibilidad).



Resultados similares aplican a otros métodos de recuperación, como los baños de hielo y los masajes. Algunas investigaciones descubrieron que la mayoría de los participantes tuvo mejores resultados cuando creían que la terapia sería útil, demostrando una vez más el poder del cerebro en el progreso.