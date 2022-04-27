Dieta o ejercicio: ¿cuál es más importante para perder peso?

Con demasiada frecuencia, la eficacia del ejercicio se tiene en cuenta solo en función de la pérdida de peso. ¿Cuáles son los mejores entrenamientos para perder peso? ¿Cuántas veces a la semana necesitas entrenar para perder peso? ¿Cuántas calorías puedes quemar? Este tipo de preguntas solo consideran el resultado: el cambio en el peso corporal.

La actividad física tiene beneficios notables si tienes objetivos de pérdida de peso. Contribuye a tu gasto energético diario total (GEDT), que es la cantidad de calorías (energía) que quemas en un día. Tu GEDT se basa en un número de factores que incluyen:

La edad

La altura

El peso

El sexo

El nivel de actividad

La composición corporal

Tu GEDT es importante porque, si creas un excedente de calorías (comes más de lo que necesitas), subirás de peso. Si creas un déficit de calorías (comes menos o quemas más), perderás peso.

Esto ha llevado a muchas personas a asumir que, si quieres perder peso, solo tienes que hacer más ejercicio. Pero eso no es exactamente cierto.