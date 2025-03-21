Cómo lavar las sudaderas con gorro: una guía paso a paso sobre cómo quitarles las manchas, lavarlas y  secarlas 

Si lavar la ropa es la tarea doméstica más temida, esta sugerencia será música para tus oídos. En el caso de la ropa sucia de entrenamiento, es obligatorio lavarla después de cada uso. Pero no así una sudadera con gorro. Está bien si la lavas después de ponértela cinco o seis veces.

Por lo general, cuanto más laves y metas la ropa en la secadora, más rápido perderá su color. Los lavados frecuentes también hacen que las telas pierdan su forma y color o produzcan pelusa, que es cuando los hilos se rompen y forman esas molestas bolas peludas. Así que cuando se trate de limpiar tu sudadera con gorro, menos es más. Si te preocupa el olor entre lavados, prueba un espray antiolor para neutralizar los olores de las telas.