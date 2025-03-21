Cómo lavar las sudaderas con gorro: una guía paso a paso sobre cómo quitarles las manchas, lavarlas y  secarlas 

Cómo lavar las sudaderas con gorro: una guía detallada de cómo quitarles las manchas, lavarlas y secarlas
Cuidado del producto
Sigue estos pasos para evitar que la sudadera se manche, encoja o decolore y se mantenga suave y mullida.
Una buena sudadera con gorro es superversátil. Se puede usar con jeans para tener un look casual o como capa adicional en el gimnasio o después de un partido. Cuando encuentras una que te encanta, tiene sentido que no quieras quitártela nunca, ni siquiera para meterla a la lavadora. Pero para mantenerla como nueva y que puedas disfrutarla durante años, es necesario lavarla con cuidado.
Puede que sea más fácil decirlo que hacerlo. Las sudaderas con gorro a menudo tienen estampados que se decoloran o están hechas de materiales que se encogen o pierden su forma si no se cuidan correctamente y no olvidemos lo molesto que es cuando el cordón del gorro se separa después de lavarlas. Por suerte, es fácil mantener tus sudaderas con gorro favoritas en buen estado. Estos consejos detallados facilitan el lavado de la ropa y mantienen tus sudaderas con gorro como nuevas durante mucho más tiempo.
Cómo lavar las sudaderas con gorro
Seguro que sabes cómo lavar la ropa, pero estos consejos prácticos te ayudarán a dominar tu técnica para lavar las sudaderas con gorro. Antes de meter una prenda a la lavadora, siempre revisa las instrucciones de cuidado en la etiqueta. La etiqueta te indica si debes evitar la lavadora por completo o si la prenda necesita lavarse en seco, por ejemplo.
1. No laves las sudaderas con gorro después de cada uso
Si lavar la ropa es la tarea doméstica más temida, esta sugerencia será música para tus oídos. En el caso de la ropa sucia de entrenamiento, es obligatorio lavarla después de cada uso. Pero no así una sudadera con gorro. Está bien si la lavas después de ponértela cinco o seis veces.
Por lo general, cuanto más laves y metas la ropa en la secadora, más rápido perderá su color. Los lavados frecuentes también hacen que las telas pierdan su forma y color o produzcan pelusa, que es cuando los hilos se rompen y forman esas molestas bolas peludas. Así que cuando se trate de limpiar tu sudadera con gorro, menos es más. Si te preocupa el olor entre lavados, prueba un espray antiolor para neutralizar los olores de las telas.
2. Trata previamente las manchas
Antes de lavar las sudaderas con gorro, vale la pena buscar manchas para tratarlas antes de meter la prenda a la lavadora. Los siguientes métodos son eficaces, pero se recomienda aplicar soluciones antimanchas en área reducidas y poco visibles para asegurarse de que no dañen o decoloren la sudadera con gorro antes de tratar las manchas en áreas más visibles. Y no olvides tener cuidado con tus prendas al tratar las manchas, sobre todo las que están hechas con telas especiales de alto rendimiento. Frotarlas de forma agresiva puede romper las fibras.
- Para sudaderas con gorro coloridas con manchas de pasto y comida: Un quitamanchas comercial que no dañe el color puede hacer magia con todo tipo de cosas, incluyendo sangre, pasto y café.
- Para sudaderas con gorro blancas con manchas de sudor: Mezcla agua y vinagre blanco en partes iguales y rocía la solución en la mancha antes de meterla en la lavadora.
- Para telas blancas y de color con manchas aceitosas: Las manchas de aderezo para ensaladas o comida grasosa no deben tratarse con agua. La mejor solución es actuar rápidamente antes de que la mancha se asiente. Empieza presionando suavemente en la mancha con una servilleta de papel seca para eliminar el exceso de aceite. Luego, aplica un poco de jabón para trastes y déjalo reposar un rato antes de lavarla. Antes de secar la sudadera con gorro, asegúrate de que la mancha de aceite haya desaparecido por completo. De no ser así, vuelve a lavarla. Si la metes a la secadora, puede que la mancha se fije permanentemente.
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3. Lávalas con prendas similares
Intenta mantener juntos tipos de telas y prendas similares cuando las laves. Por ejemplo, separa los colores (oscuros y claros) y luego clasifícalos más si algo en tu canasta está muy sucio. Las prendas que huelan muy mal, estén sudadas o manchadas deben lavarse por separado para evitar que la suciedad y las manchas se transfieran a otras prendas. Lavar esta ropa en una carga aparte también la limpiará de forma más efectiva.
4. Dale la vuelta a la sudadera con gorro
Antes de meter la sudadera a la lavadora, dale la vuelta para proteger la tela exterior. Esto ayuda a evitar que el color se deslave y evita que la capa exterior se roce con otras prendas en el lavado.
También súbele el cierre para evitar que se enrede con otras prendas en la lavadora. Si la sudadera con gorro tiene un cordón, átalo para evitar que se salga durante el lavado.
5. Usa agua fría
Si tienes dudas, lee la etiqueta de cuidados antes de meter cualquier prenda importante a la lavadora. En general, es menos probable que el agua fría encoja o decolore y estropee la ropa, especialmente la de algodón. El agua fría también puede reducir las arrugas, lo que ahorra tanto el tiempo como los costos de energía asociados al planchado. Lo mejor que puedes hacer con las sudaderas con gorro es lavarlas con agua fría en un ciclo delicado.
Cuando se usa agua caliente, cerca del 90 por ciento de la energía de la lavadora se destina a calentar el agua. Usar agua fría para lavar la ropa elimina el uso de esa energía, lo que reduce el costo del recibo de luz del mes y disminuye tu huella de carbono.
Si tienes tiempo, un método aún más sustentable es lavar a mano la sudadera con gorro. Solo ponla a remojar durante 20 minutos con un poco de detergente y agua fría, luego enjuágala en una cubeta pequeña.
6. Protege tu sudadera con gorro de la fricción excesiva
Lavar la ropa puede ser tedioso, pero resiste la tentación de llenar demasiado la lavadora. Para proteger la sudadera, debe tener suficiente espacio para moverse durante el ciclo de lavado. Esto reduce el exceso de fricción, que puede dañar tu ropa con el tiempo.
Para proteger aún más la sudadera con gorro de la fricción con otras prendas en la lavadora, puedes ponerla dentro de una bolsa de lavandería de malla antes de lavarla. Estas bolsas de malla ligera con cordón están diseñadas para dejar que el detergente pase a través de la red para lavar la ropa mientras la mantiene separada de otras prendas en la lavadora.
7. Elige bien el detergente
Aunque es correcto usar un detergente regular, es recomendable usar de un detergente suave para prolongar la vida útil de la sudadera con gorro. Los detergentes suaves están hechos específicamente para los materiales delicados como la seda, la lana y el algodón. Si te preocupa más mantener el brillo del color de tu sudadera con gorro para que no se destiña, prueba con un detergente que conserve el color.
Seguramente habrás oído que el vinagre sirve para muchas cosas, desde destapar drenajes hasta lavarte el cabello y también funciona con la ropa. Solo añade un poco con detergente suave a la lavadora. Esto ayuda a evitar que los colores más oscuros se mezclen entre sí y actúa como un suavizante natural.
Una nota rápida sobre lo que no debes usar. Para prolongar la vida útil de la sudadera con gorro, usa suavizante de ropa cuando la laves. Sí, ayuda a eliminar las arrugas y mantiene el buen olor de la ropa, pero con el tiempo genera una sustancia cerosa en las prendas. Esta capa de cera hace que los tejidos se vuelvan menos absorbentes, lo que puede ser un problema si lavas ropa de entrenamiento que absorbe la humedad (como Nike Dri-FIT).
8. Omite la secadora
Puede ser tentador poner toda la carga de lavado en la secadora, pero si quieres prolongar la vida útil de tu sudadera y evitar que se encoja, opta por secar la prenda al aire en interiores. La luz solar directa la decolora, así que sécala en una base de secado o cuélgala en una habitación fresca y seca.
Si no tienes tiempo para dejar que tu sudadera con gorro se seque al aire, mete unas cuantas bolas de lana para secadora. A medida que la máquina gira, rebotan entre el tambor de la secadora y tu ropa. Este rebote ayuda a que el aire de la máquina circule de forma más eficiente para reducir el tiempo de secado y ejercer menos presión sobre la tela de la ropa. También suavizan la ropa y reducen las arrugas y la estática, ¡todo el mundo gana!
Texto: Dana Leigh Smith